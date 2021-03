MWC 2021: Datoer, nyheder og hvad vi forventer af det store smartphone-show

MWC (Mobile World Congress) er den største messe, når det kommer til mobiltelefoner. Det er her, at mange af årets mest spændende smartphones annonceres - sammen med tablets, wearables og anden teknologi inden for genren.

Eller i det mindste plejer det at være den største messe for mobiler, men i 2020 blev det annulleret på grund af pandemien. Den gode nyhed er dog, at - i det mindste indtil videre – MWC 2021 vil finde sted som planlagt, selvom det vil være senere end normalt på året.

Så hvad kan du forvente at se på MWC 2021? Selvom intet er bekræftet endnu, kan vi tage et gode gæt baseret på tidligere år. Du kan se, hvad vi gisner om nedenfor, og så snart vi ved mere, opdaterer vi artikelen med alle de nye detaljer. Så sørg for at tjekke her på siden, hvis du vil holde dig opdateret om MWC 2021.

Latest News MWC 2021 bliver indtil videre afholdt som planlagt, og det firma, der er vært for eventet, beskriver detaljerne for, hvordan det sikrer eventet under Covid-19-pandemien. Du kan læse om dem her.

Hvad er det? Årets største smartphone-messe

Hvornår er det? 28. juni - 1. juli

Hvad er datoen for MWC 2021?

MWC 2021 er planlagt til at afholdes fra d. 28. juni - 1. juli. Det er ikke de oprindelige datoer, da det skulle have været i begyndelsen af marts. Man har valgt at skubbe det frem på året, da man regner med, at man til den tid godt vil kunne møde op, og at det så rent faktisk vil kunne finde sted.

Det afholdes i Barcelona som normalt, men man har dog også indarbejdet "virtuelle elementer" denne gang.

GSMA - firmaet bag showet - bekræftede i midten af februar, at hensigten er, at showet finder sted som planlagt, men det bliver nedskaleret en hel del i sammenligning med tidligere år.

I et interview med Mobile World Live, bekræftede GSMA Limiteds administrerende direktør John Hoffman, at planen er at have mellem 40.000 og 50.000 deltagende. I 2019, som var den sidste fysiske MWC-messe, var der ca. 110.000 deltagere.

Da ingen kan forudsige fremtiden, er det stadig muligt, at eventet bliver udskudt yderligere eller endda aflyst, men indtil videre er slutningen af juni det tidspunkt, hvor du skal sætte et stort kryds i din kalender.

Ericsson er en af de største virksomheder, der ofte deltager i MWC, men virksomheden har besluttet at trække sig fra eventet i 2021. Ingen andre store virksomheder har fulgt trop endnu, men det kan ske i de kommende måneder.

Hvad er planen for MWC 2022? Mats Granryd, generaldirektør for GSMA, har bekræftet over for TechRadar, at der er planer om at holde eventet i februar for alle fremtidige shows efter 2021-eventet.

"Vi ønsker at vende tilbage til Barcelonas rytme i februar, når 2021 er færdig," sagde Granryd. "En masse produktlanceringer sker mod begyndelsen af året, så vi så gerne, at vores event ligger der."

Hvad kan man forvente på MWC 2021

I skrivende stund er der ingen konkrete nyheder om, hvad man kan forvente på MWC 2021, men vi har nogle idéer baseret på de slags produkter, der typisk annonceres.

Sony på MWC 2021

Sony Xperia 1 var en MWC-udmeddelelse (Image credit: Future)

Sony annoncerer ofte større telefonlanceringer på MWC. Under showet i 2019 afslørede virksomhed fx flagskibet Sony Xperia 1, sammen med modellerne Sony Xperia 10 og Xperia 10 Plus.

Så betyder det, at vi måske får Sony Xperia 1 III at se til MWC 2021? Potentielt, men fordi eventet finder sted senere på året, kan det være for sent for telefonen.

Vi har også set lækager om Sony Xperia 1 III Compact og Sony Xperia 10 III, så de er også muligheder.

Uanset hvad, så tror vi, det er sandsynligt, at Sony på MWC 2021 har noget i ærmet til os.

Huawei på MWC 2021

Kunne vi se efterfølgeren til Mate XS på MWC 2021? (Image credit: TechRadar)

Mens Huawei ikke før har lanceret nogen af sine vigtigste flagskibsprodukter på MWC 2019, afslørede den den foldbare Huawei Mate X, hvilket var en ret stor ting. Det fremviser ofte også nye tablets og laptops på denne smartphone-messe.

Så selvom vi nok hverken får Huawei P50 eller Huawei Mate 50 at se til MWC 2021, får vi uden tvivl noget at se fra dette firma - måske efterfølgeren til Huawei Mate Xs. Huawei Mate X2 er blevet lækket et par gange nu, så det er næsten helt sikkert på vej - vi er bare usikre på, om telefonen kommer med på MWC eller ej.

Nokia på MWC 2021

Nokia 9 PureView var et højdepunkt i MWC 2019 (Image credit: TechRadar)

Nokia har ofte et af de store mærker til MWC, som både viser flagskibe (som fx Nokia 9 PureView i 2019) og telefoner i den lave ende af skalaen.

I skrivende stund har virksomheden ikke lanceret Nokia 10 endnu, men der er en god chance for, at den bliver udgivet inden MWC 2021, men man ved aldrig - måske vi får den eller endda Nokia 11 at se der.

Rygter kan i øjeblikket ikke blive enige om, hvorvidt den udgives i første eller anden halvdel af året - så måske den ikke kommer før efter MWC, men forvirringen kan skyldes, at MWC sker midt i året.

Og hvis Nokia 10 ikke lanceres der, ser vi i det mindste nok nogle lavbudgetstelefoner eller andre mere standard Nokia-telefoner som fx Nokia 8.4.

LG på MWC 2021

MWC 2021 kunne være vært for LG Velvet 2 (Image credit: TechRadar)

LG lancerede LG G8 på MWC 2019, og mens G-serien tilsyneladende er afgået ved døden (og erstattet af LG Velvet), får vi måske noget, der er lige så interessant, at se på MWC 2021. Når man tager lanceringen af LG Velvet i maj 2020 i betragtning, så finder MWC 2021 faktisk sted på det rigtige tidspunkt for LG Velvet 2.

LG V70 er også en mulighed efter flagskibsmodellen LG V60 ThinQ, som blev lanceret i februar 2020 og muligvis kunne have haft en MWC-lancering, hvis arrangementet var blevet afholdt.

Det er også muligt, at LG Rollable kan ses på MWC 2021. Dette ville sandsynligvis være den første telefon, der kan rulles, og LG har bekræftet, at den arbejder på enheden - selvom der er flere spørgsmål om, den nogensinde lanceres, da LG efter sigende overvejer, om de skal fortsætte med at lave telefoner. Med det i tankerne er det muligt, at vi ikke ser noget fra LG på MWC.

Alt andet

Vi har forsøgt at dække mange af de sandsynlige højdepunkter ovenfor, men du vil uden tvivl se an masse andre ting fra en lang række virksomheder.

På MWC 2019 så vi nye telefoner fra Alcatel, Xiaomi, ZTE og meget mere. Vi så også nye Samsung-smartphones, men bliv ikke for begejstrede - i de senere år har virksomheden afholdt separate arrangementer for flagskibsmodeller, som vi allerede har set for Samsung Galaxy S21-serien.

Vi ser nok snarere nogle nye mellemklasse A-serie telefoner, selvom der er en chance for, at vi kan se et premium-, men nicheprodukt som Samsung Galaxy Z Fold 3.

Andre sandsynlige kandidater til MWC 2021-telefonlanceringer omfatter Honor, Motorola og Oppo. Derudover kan du forvente en række tablets og laptops samt smartwatches og fitness-trackere - selvom der ikke var nogen på MWC 2019.

Der er ikke stor sandsynlighed for, at vi ser noget fra Apple eller OnePlus, og mens Google muligvis afslører et eller andet, er det næsten med garanti ikke en telefon - på MWC 2019 talte virksomheden kun om forbedringer af Google Assistant og Google Fi.