OnePlus 10 udgivelsesdato, rygter, pris, nyheder og leaks

OnePlus 10 er den næste store smartphone, vi forventer at se fra det kinesiske teknologiselskab, nu hvor det er blevet bekræftet, at OnePlus 9T ikke eksisterer.

Denne kommende premium smartphone vil sandsynligvis lanceres med en Pro-søskende i første halvdel af 2022 som en del af det tidlige års bølge af top-end smartphones, hvor Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 og Oppo Find X4 forventes at være tætte samtidige rivaler.

Vi har ikke hørt for meget om OnePlus 10 endnu - der er et par leaks, som vi vil dele nedenfor - men rygter vil sandsynligvis snart starte op, især i det nye år forud for telefonens debut.

Vi har også udarbejdet en ønskeliste over funktioner, vi ønsker at se i OnePlus 10, inklusive ændringer fra tidligere telefoner og tilføjet ekstraudstyr fra rivaliserende enheder, hvilket ville give OnePlus 10 og 10 Pro en bedre chance for at få en topanmeldelse score.

Latest news Et leaked gengivelse, der viser den mulige bagside af OnePlus 10 Pro, er dukket op, og kamerablokken ser meget anderledes ud.

OnePlus 10: direkte til sagen

Hvad er det? OnePlus' næste flagskibstelefon

OnePlus' næste flagskibstelefon Hvornår udkommer den? Sandsynligvis i første halvdel af 2022

Sandsynligvis i første halvdel af 2022 Hvad vil den koste? Vil muligvis starte ved omkring 4700.-

OnePlus 10 udgivelsesdato og pris

(Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 9 blev lanceret i marts 2021 og kunne købes i de fleste regioner i april. Da OnePlus opererer i en årlig cyklus, er det grund til, at vi kunne se OnePlus 10 lancere i samme vindue i 2022.

Med hensyn til pris startede OnePlus 9 serien ved omkring 4700.- for den laveste-spec basismodel og gik op til omkring 6900.- for top-spec Pro-modellen, så forvent en række priser mellem disse tal for telefonerne.

Selvfølgelig kunne de nye telefoner flytte prisen lidt op eller ned, men da OnePlus 10 ikke lyder som en kæmpe genopfindelse, ville vi ikke forvente dette skift.

OnePlus 10 nyheder og rygter

(Image credit: Magnus Blix)

Først er en bekræftelse af en funktion fra OnePlus selv. Virksomheden har bekræftet, at 10-seriens telefoner vil debutere helt ny software, som vil kombinere virksomhedens egen Android gaffel kaldet OxygenOS, med den fra sin søskende Oppos ColorOS, efter fusionen af virksomhederne.

OnePlus CEO sagde, at den nye software vil kombinere "den hurtige og glatte, byrdefri oplevelse af OxygenOS og stabiliteten og de rige funktioner i ColorOS."

Hvad angår design, tyder et leak på, at designet af OnePlus 10 og 10 Pro vil være ret lig hvordan 9-seriens ækvivalenter så ud, bare med noget polering her og der.

OnePlus telefoner har ikke det mest radikale design i verden, så det er ingen overraskelse.

Når det er sagt, viser et nyere leak den mulige bagside af OnePlus 10 Pro, komplet med et meget anderledes kameradesign, som du kan se nedenfor.

Sooo... I'm back from the Future again, this time with the very first and early look at the #OnePlus10Pro in form of stunning 5K renders!On behalf of @ZoutonUS -> https://t.co/OPSs1ray1P pic.twitter.com/A6h1EfT98aNovember 9, 2021 See more

Kilden til dette leak hævder, at gengivelsen er baseret på et foto af telefonen og tilføjede 'foreslåede' specifikationer af en 6,7-tommer 1440 x 3216 skærm med en 120Hz opdateringshastighed og et 20:9 billedformat, et 5.000 mAh batteri, 8 GB til 12 GB RAM og 128 GB til 256 GB lagerplads.

Vi ved ikke meget om telefonens kamera endnu, men et leak fra en kilde kaldet Bald Panda på Weibo (det er et kinesisk socialt netværkssite) har foreslået, at telefonen kommer med 5x optisk zoom.

OnePlus 9 Pro har et 8 MP telefotokamera, men det er kun i stand til 3,3x optisk zoom.

Hvad vi ønsker at se

Denne ønskeliste til OnePlus 10-serien er baseret på, hvad vi kunne og ikke kunne lide ved OnePlus 9-serien, og hvad smartphone rivaler kan.

1. En zoomfoto renæssance

Nogle telefoner kommer med imponerende zoomkameraer, som Mi 11 Ultra med sit 48MP 5x zoomkamera eller Huawei P50 Pro med sin 64MP 3,5x zoomer.

OnePlus 9 havde ikke engang et zoomkamera, og Pro'ens snapper var et relativt sølle 8MP 3,3x tilbud. Selvfølgelig er det ikke forfærdeligt, men hvis du bruger mange penge, vil du gerne have lidt mere end det.

Vi vil gerne se OnePlus 10 pakke et telefotokamera, selvom det kun er 12MP eller 2x zoom, med OnePlus 10 Pro med en periskop snapper med 4x eller 5x zoom og en sensor med højere opløsning. Selvom selv det ikke ville hjælpe Pro-konkurrenten med de store hunde, med S22 Ultra sandsynligvis vil have super-zoom og Xiaomi 12 muligvis også have en Pro-søskende, ville den i det mindste være mere værdig til sine omkostninger.

2. Udvidelig - eller mere - opbevaring

(Image credit: Truls Steinung)

Den eneste ulempe, som både vores OnePlus 9 og 9 Pro anmeldelser havde til fælles, var manglen på udvidelig lagerplads. Så hvis du har købt en 128GB smartphone, kan du ikke udvide pladsen med et hukommelseskort, og skal i stedet stole på cloud storage, hvis du vil have mere.

Selvom det ikke er nødvendigt at udvide lagerpladsen for de fleste brugere, vil brugere af mobiltelefoner - den type, der sandsynligvis ville købe en Pro-telefon, for eksempel - have ekstra plads til billeder, filer eller masser af apps.

Alternativt kunne lagerpladsen måske forbedres. OnePlus 9 telefonerne kommer med en maksimal mulighed på 256 GB, hvilket er meget, men ikke meget sammenlignet med 512 GB eller 1 TB iPhone 13. Nogle mennesker har bare brug for masser af opbevaring.

3. Hurtigere opladning

Begge OnePlus 9-telefoner har 65W opladning, hvilket er meget hurtigt sammenlignet med dine iPhones eller Samsung Galaxy enheder... men ikke helt så hurtigt som konkurrenter fra virksomheder som Xiaomi eller Huawei.

Indrømmet, 65W er hurtigere, end de fleste mennesker har brug for, men nogle superbrugere ville sandsynligvis nyde muligheden for at få en smartphone op på endnu kortere tid. For eksempel kan den seneste Xiaomi 11T Pro tænde på kun 17 minutter.

Måske kunne OnePlus bruge denne form for superhurtig strøm på 10 Pro, eller i det mindste finde en konkurrencedygtig strømhastighed for at holde sig på linje med konkurrenterne.

4. Bedre farver

Den grønne OnePlus 9 Pro var det eneste vagt interessante udseende. (Image credit: OnePlus)

Hvis du ser på farvemulighederne i OnePlus 9-serien, eller faktisk de fleste enheder fra virksomheden generelt, vil du se den sædvanlige farveskala: sort, hvid, måske en lyseblå. Der er ikke noget rigtig interessant der.

Vi vil gerne se OnePlus følge trop med iPhones og blive en lille smule mærkelig i sine farver. Lad os se pink. Lad os se rødt. Lad os se guld.

Livlige telefoner er kendt for at sælge temmelig dårligt sammenlignet med telefoner i kedelige farver, men i en verden, hvor de fleste smartphones ser næsten identiske ud, bliver mærker nødt til at se efter at farve før eller siden for at skille sig ud.

5. Hvad der kommer fra dette Hasselblad-samarbejde

I 2021 annoncerede OnePlus, at de havde indgået et samarbejde med Hasselblad om 9-seriens kameraer. Mange telefonselskaber samarbejder med kameramærker til deres snappere, men det var ikke helt klart, hvad Hasselblad-partnerskabet ville bringe for OnePlus 9.

Til sidst viste det sig... at det ikke var meget. OnePlus foreslog dog, at dette samarbejde ville tage noget tid for at blive til virkelighed, idet OnePlus 9-serien kun var det første af mange håndsæt, der drager fordel af samarbejdet.

Forhåbentlig vil vi med OnePlus 10-serien se frugterne af OnePlus' og Hasselblads samarbejde. Måske vil vi se nogle nye kameratilstande eller skræddersyede objektiver, der imponerer os. Måneder efter OnePlus 9-lanceringen så vi et par Hasselblad-centrerede funktioner bragt til telefonerne, og det ville være dejligt at se OnePlus 10 blive lanceret med noget som dette.