Huawei P50 klar til europæisk præsention til oktober

Huawei har udsendt invitationer til en begivenhed, der finder sted i Wien den 21. oktober, hvor de vil præsentere et nyt produkt. Det spekuleres i, at det bliver Huawei P50 og P50 Pro-mobilerne, der blev lanceret for et stykke tid siden i Kina. De kan nu blive genstand for en global lancering.

Der er dog ingen oplysninger om, hvad det er, som Huawei vil vise frem, så det kan muligvis være et helt andet produkt.

Det er også blevet rygtet, at Huawei vil lancere en ny Mate 50-serie, en ny computermodel og nye smartwatches.

Årsagen til, at P50 måske først bliver lanceret globalt nu er, at Huawei ikke kan bruge en fuldblodsversion af Android i serien og ikke har adgang til apps og spil fra Google Play Store og Googles mange tjenester. Uden alt dette er der ingen chance for, at en mobil kan få den mindste succes i vesten.

I Kina benytter Huawei sit eget styresystem Harmony OS. Det bliver spændende at se, om Huawei mener, at Harmony OS nu er modent til at blive præsenteret for brugere uden for hjemlandet Kina.

Det kunne under alle omstændigheder være interessant at teste P50, der blandt andet skulle have det bedste kamera i en mobil i dag. Faktisk klart bedre end kameraerne i iPhone 12 Pro Max og Samsung Galaxy S21 Ultra.