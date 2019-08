OnePlus 7T: hvad vil vi gerne se

OnePlus7 og OnePlus 7 Pro har ikke været på markedet i ret lang tid, men OnePlus genopfrisker typisk deres serier med en ”T”-model senere på året, og vi forventer, at det samme vil ske i år.

Det vil måske overraske dig – Pro-modellen er nemlig allerrede en ny tilføjelse til serien og kunne derfor fint have erstattet T-opdateringen, men rygterne omrking en OnePlus 7T er allerede begyndt at tikke ind, så det ser ud til, at der ikke er de store ændringer til firmaets lanceringsstrategi.

Fordi telefonen lander så kort tid efter OnePlus 7, forventer vi ikke at se større ændringer, men der er en række ting, som vi håber at se. Dem har vi noteret herunder. VI har desuden fremhævet alle de vigtigste nyheder og lækager omkring OnePlus 7T, så læs videre for at se disse også.

Opdatering: Lækkede billeder viser,at der måske sker store ændringer ved kameraet i OnePlus 7T. Dertil har vi nu en idé omkring hvornår OnePlus 7T bliver annonceret og hvornår den kan købes.

Skåret ind til benet

Hvad er det? Den næste OnePlus-telefon

Den næste OnePlus-telefon Hvornår kommer den? Meget vel oktober

Meget vel oktober Hvad vil den kost? En del - men mindre end de fleste flagskibe

OnePlus 7T lanceringsdato og pris

Det eneste rygte vedrørende en lanceringsdato for OnePlus 7T vi endnu har set, peger på d. 26. september – men dette vedrører underligt nok kun Indien.

Eftersigende vil det efterfølges af annoncering d. 10 oktober for USA og Europa, imens d. 15. oktober er nævnt som en salgsdato (selvom kilden ikke specificerer, om dette er globalt eller kun for visse regioner). Lyder datoen, d. 15. oktober, bekendt, er det fordi et tidligere tweet også har peget på netop d. 15. oktober.

TechRadar modtog senere bekræftelse fra en anden kilde, som afkræftede datoen og i stedet påpegede, at d. 15. oktober i stedet var annonceringdatoen og ikke datoen hvorfra telefonen kunne købes.

Det er derfor ganske sandsynligt, at de ovennævnte datoer er korrekte. Vi tager dem dog med et gran salt indtil videre, selvom de er det eneste vi har at gå ud fra på nuværende tidspunkt.

Disse datoer vil også ligge nogenlunde I tråd med tidligere lanceringer. OnePlus 6T blev annonceret i oktober 2018 og var i butikkerne samme november, imens OnePlus 5T og OnePlus 3T begge blev annonceret og sat til salg i november i deres respektive år. En oktober eller november-lancering er derfor meget sandsynlig.

OnePlus 7 er billigere end de fleste sammenlignelige telefoner (Image credit: TechRadar)

Hvad prisen angår, er det først værd at notere sig, at vi måske får to nye telefoner – en OnePlus 7T og OnePlus 7T Pro. Dette til trods og baseret på tidligere prissætninger, forventer vi ikke at priserne adskiller sig meget fra OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro, selvom de kan stige en anelse.

Dette betyder en startpris på mindst 4.299 for OnePlus 7T og 5.399 for OnePlus 7T Pro, hvis altså begge telefoner bliver lanceret. Det er her også værd at notere sig, at standardugaven af OnePlus 7 aldrig kom til USA, ligesom ingen af modellerne nåede til Australien.

Det kunne derfor godt svare sig for OnePlus kun at lancere en 7T-model, eftersom ikke alle regioner allerede har begge 7’ere i forvejen.

OnePlus 7T nyheder og rygter

Der er ikke kommet mange lækager vedrørende standardudgaven af OnePlus 7T, men firmaets administrerende direktør har bekræftet, at en ny OnePlus-telefon med 5G vil lanceres inden slutningen af året – så der kommer uden tvivl en OnePlus 7T.

To separate lækager peger nu også på en OnePlus 7T Pro. En række billeder som blev delt på Weibo (kinesernes svar på Facebook) viser tilsyneladende for- og bagside på OnePlus 7T Pro.

Der kan dog også blot være tale om billeder af OnePlus 7 Pro, da enheden er i et cover, og det derfor er svært at se detaljerne ordentligt.

(Image credit: Weibo)

Dette inkluderer en buet kantfri skærm og tre kameraer på bagsiden – præcis som på forrige model. Den eneste mulige forskel er højttaler-risten i toppen af skærmen, som skiller sig mere ud, hvilket kunne pege på en opgradering af lyden. Samme design kan også se i lækagen herunder, selvom der her kun er tale om forsiden af telefonen. Når det er sagt, hævder IBTimes India, at de har modtaget information fra OnePlus om, at der blot er tale om billeder af OnePlus 7 Pro.

(Image credit: SlashLeaks | Weibo)

Det er interessant, fordi højttaleren igen ser ud til at stikke mere ud, end på 7 Pro, men det kan også være coveret, som fremhæver dette. Uanset hvad er billederne meget vel falske, hvilket får os til også at sætte spørgsmål ved billeder længere oppe i denne artikel, siden designet er det samme. Det vil dog give mening, hvis designet er det samme, da ”T”-modellerne plejer at ligne forgængerne med interne opgraderinger.

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDyDecember 19, 2018

Når det er sagt, er endnu et design blevet lækket. Det blev først set på billedet ovenover tilbage i december 2018 og er siden blevet lækket i billederne herunder.

Designet viser en cirkulær kamerablok, som er ganske anderledes i forhold til formen på OnePlus 7-serien og kan pege på en betydelig opgradering af netop kameraet. Som nævt før får ”T”-modellerne dog sjældent meget andet end mindre opgraderinger, så vi tager dette med et gran salt.

(Image credit: @evleaks)

Nu vi taler om specs, kan vi kun spekulere, men den mest indlysende forbedring er på chipsættet. Det er ikke fordi OnePlus 7 halter bagefter på dette område, men idet Snapdragon 855 Plus er ankommet, vil 7T være en oplagt kandidat.

Hvad vil vi gerne se

OnePlus 7 og især OnePlus 7 Pro var nogle imponerende telefoner, men det kan blive endnu bedre med disse opgraderinger.

1. Et for prisklassen førende kamera

OnePlus 7 Pro har mange linser, men der er plads til forbedring (Image credit: TechRadar)

Selvom både OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro har udmærkede kameraet, er de ikke blandt de bedste og fordi OnePlus 7 Pro er et flagskib, er det ikke urealistisk at bede om et topkamera. Vi håber derfor, at OnePlus 7T og/eller OnePlus 7T Pro har dette. Vi vil især gerne se bedre kvalitet under dårlige lysforhold samt evnen til at zoome længere ind.

2. En officiel IP-certificering

Selvom OnePlus hævder, at OnePlus 7-serien har nogen modstandsdygtighed overfor vand, har telefonerne ikke nogen officiel IP-certificering, hvilket betyder, at der ikke er nogen garanti for hvor modstandsdygtige de er. Den manglende certificering skyldes eftersigende prishensyn – eftersom det koster penge at få en telefon certificeret og fordi selvsamme certificering alligevel ikke dækker ved vandskader.

Det er et rimeligt argument, men med OnePlus 7T ville vi stadig gerne have sikkerheden, som en IP-certificering giver og måske også en forbedret vandtæthed, eftersom tredjeparts-testere påstår, at OnePlus 7-serien ikke er lige så vandtæt som de fleste andre flagskibe.

3. Et kamera bygget ind i skærmen

OnePlus 7 Pros pop-up kamera er fedt, men ikke uden problemer (Image credit: TechRadar)

Standardmodellen af OnePlus 7 har et dråbeformet hak til det frontvendte kamera, som næsten føles gammeldags i 2019. OnePlus 7 Pro har i stedet et pop-up kamera, som er mere moderne og giver mere skærmplads, men samtidig føles lidt skrøbeligt.

Dertil gør det ansigtsgenkendelse en anelse langsommere, da du først skal vente på at kameraet kigger frem. Gør du dette mange gange i løbet ad dagen, kan du hurtigt slide på mekanismen.

I OnePlus 7T vil vi derfor gerne se et kamera indbygget i skærmen. Det vil lade telefonen beholde den store skærm, som vi har på OnePlus 7 Pro, uden problemerne der følger med et pop-up kamera.

Vi bør nævne, at dette næppe kommer til at ske. Selvom teknologien findes, er den endnu ikke at finde i nogen enheder, og da T-modellen samtidig ventes at bliver en mindre opgtadering, forventer vi ikke at se den her – men man ved aldrig.

4. Trådløs opladning

En mindre funktion, som OnePlus endnu ikke har taget til sig, er trådløs opladning. Dette betyder måske ikke det store for de fleste, men det er blevet en standardfunktion i flagskibene, så det er også noget vi gerne ser indført, især da OnePlus 7 Pro er et flagskib og ikke blot et billigere alternativ som det øvrige lineup fra OnePlus.

5. En smallere, lettere og mindre formfaktor

OnePlus 7 Pro er en bastant enhed (Image credit: TechRadar)

OnePlus 7 Pro er temmelig stor, tung og Ganske tyk, så vi ser gerne, at OnePlus 7T krymper en smule og bliver lettere.

Der er grænser for hvad der kan gøres, hvis man stadig vil have stor skærm og stort batteri, men vi tænker, at det er muligt at slibe kanterne af. Skærmen behøver desuden ikke være så gigantisk som på OnePlus 7 Pro, som kan prale af 6.67 tommer.

6. Et større batteri med bedre levetid

OnePlus 7 har et 3,700mAh-batteri og OnePlus 7 Pro har et på 4,000mAh. Det er respektabelt, men der findes større batterier på markedet, og ingen af telefonerne har specielt imponerende batterilevetider. Vi vil derfor gerne se et større batteri i OnePlus 7T og derudover nogle optimeringer af software eller hardware, som lader den holde længere på strømmen. Hvad softwaren angår, ønsker vi dog ikke, at det bliver så drastisk, at det går ud over funktionaliteten af de indbyggede apps.

7. Hurtig opladning via tredjepartsopladere

OnePlus 7-serien oplades meget hurtigt, men kun hvis du burger den officielle OnePlus-oplader. Det er ikke et kæmpe problem, da den følger med i æsken, men hvis du får brug for en ny eller vil have en ekstra, er de ganske dyre.

Det betyder også, at du ikke får samme ladehastigheder, hvis du låner en oplader fra en ven (med mindre den også er fra OnePlus), og ej heller kan suge strøm lige så hurtigt fra en powerbank. Dette ser vi gerne adresseret i OnePlus 7T-