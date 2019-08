Lækkede fotos af OnePlus 7T Pro giver et smugkig på den kommende mobil

Der er dukket flere billeder, som angiveligt forestiller OnePlus 7T op på nettet. Men i modsætning til den første gruppe billeder, der blev lækket, hvor vi kun kunne se telefonens forsiden, er der denne gang også billeder af bagsiden med.

Men telefonen på billederne er stadig gemt bag et cover for at skjule designet, lige som det var tilfældet, første gang der blev lækket billeder af mobilen.

Ikke overraskende tyder de nyeste billeder på, at vi ikke skal forvente store ændringer, når det gælder designet af de kommende efterfølgere i OnePlus 7-serien. På bagsiden af telefonen viser billederne et setup med tre kameraer, hvor der er et lille mellemrum imellem anden og tredje kameramodul. LED flashen er også synlig på billedet. Der er et firkantet hul i coveret på bagsiden, og her kan man se, at telefonen har farven Nebula Blue, som blev lanceret med OnePlus 7-serien for kun to måneder siden.

De nye billeder bekræfter det, vi så på de første billeder: Der er tilsyneladende tale om et bredere højttalergitter, end det vi har set på OnePlus 7 Pro. Men det er også den eneste forskel, der træder tydeligt frem på billederne.

Men det skal også siges, at OnePlus "T" modellerne af telefonerne som regel har størst fokus på at forbedre den interne hardware end på designmæssige ændringer. Derfor forventer vi også, at OnePlus 7T tager springet op til Snapdragon 855 Plus, og at der kommer forbedringer i kameraerne. Vi håber også, at den almindelige model får en skærm med højere opdateringshastighed. Men det vil ikke være nogen overraskelse, hvis det dråbeformede kamera-hak på skærmen får lov at blive.

Der er stadig cirka tre måneder til den forventede lancering af Oneplus 7T-serien, hvis OnePlus altså holder sig til det udgivelses-skema, som de plejer at bruge.

