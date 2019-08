Billeder af OnePlus 7T Pro lækket på nettet

To billeder som skulle vise OnePlus 7T Pro har fundet vej til nettet. OnePlus 7T og OnePlus 7T Pro forventes at afløse OnePlus 7-serien, som blev afsløret tilbage i maj, men udkommer næppe før oktober i år, hvis vi skal regne med firmaets tidligere T-lanceringer.

OnePlus 7T Pro-lækket har resulteret I billeder delt via SlashLeaks og Weibo, og giver os et ganske godt billede af, hvordan telefonen kommer til at se ud. Ved første øjekast er der ikke megen forskel at spore i forhold til OnePlus 7 Pro.

(Image credit: SlashLeaks | Weibo)

Som du kan se på billedet herover, ser OnePlus 7T Prio ud til at have en skal, der minder uhyggeligt meget om 7 Pro, men ved nærmere inspektion, er hullerne til højttaleren mere markante. Dette kan betyde én af to ting: enten er der netop tale om et billede af OnePlus 7T Pro eller også er det en prototype af den ældre 7 Pro.

Nok mest usynlige opgraderinger

Vi forventer ikke mange kosmetiske æmndringer imellem OnePlus 7T Pro og 7 Pro – tidligere T-modeller har været mindre opgraderinger og primært fokuseret på indmaden.

Det kan derfor tænkes at det netop annoncerede Snapdragon 855 Plus-chipsæt kommer på tale, en højere opdateringshastighed på skærmen og måske trådløs opladning. Et af billederne antyder desuden, at telefonen kører med Android Q Beta.

Det er desuden meget sandsynligt, at pop-up-kameraet som først sås i OnePlus 7 Pro vender tilbage i efterfølgeren.

Som altid skal lækager som denne tages med et gran salt, især da vi er næsten tre måneder fra en eventuel lancering af telefonerne.