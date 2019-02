Anmeldelse: OnePlus 5T

Mens der er små kompromisser at overveje – ingen QHD-skærm, stereohøjtalere, mulighed for at udvidde lagringspladsen eller et fantastisk kamera – så repræsenterer OnePlus 5T noget af det bedste værdi for pengene på markedet. Du vil ikke blive skuffet.

OnePlus 5 er – som navnet antyder – ikke en helt ny telefon. Det er nærmere en mindre opgradering af OnePlus 5.

(Opdatering: OnePlus 5T er nu tilgængelig i en begrænset Red Lava-finish. Vi har fået fingrene i den nye farvevariant, og har tilføjet billeder og vores tanker om farven i denne anmeldelse. En opdatering til Android Oreo er også næsten klar)

Det er ikke kun en opgradering dog – det er også en erstatning, da OnePlus er gået ud af produktion, og salget af telefonen begyndte ellers kun seks måneder før ankomsten af OnePlus 5T.

Det er ikke et overraskende træk, da OnePlus gjorde præcis det samme i 2016, da de introducerede OnePlus 3T et halvt år efter lanceringen af OnePlus 3

Så hvad får du med OnePlus' anden generation ”T”? Det vigtigste punkter inkluderer den største skærm, firmaet nogensinde har sat på en telefon, et justeret design, forbedret bagkamera og ansigtsgenkendelse.

Kort sagt er der nok nyheder til at retfærdiggøre telefonens eksistens, uden at tilbyde en radikalt anderledes smartphone-oplevelse.

OnePlus 5T pris og tilgængelighed

OnePlus 5T lanceringspris: fra $499 (3040 kr)

OnePlus 5T laceringsdato: 21. november

OnePlus 5T specs Dimensioner: 156.1 x 75 x 7.3mm

OS: Android 7.1.1

Skærmstørrelse: 6,01 tommer

Opløsning: 1080 x 2160

CPU: Snapdragon 835

RAM: 6GB/8GB

Lagringsplads: 64GB/128GB

Batteri: 3,300mAh

Bagkamera: 16MP + 20MP

Frontkamera: 16MP

Den gode nyhed er, at OnePlus 5T er prissat præcis magen til OnePlus 5, hvilket betyder, at den uden abonnement koster $499 (3040 kr) for udgaven med 6GB/64GB, og $559 (3650 kr) for 8GB/128GB-varianten.

Det gør OnePlus 5T billigere end stort set samtlige flagskibskonkurrenterne – men samtidig er forskellen på specifikationerne den mindste, den nogensinde har været.

I forhold til en lanceringsdato, så var telefonen tilgængelig fra 21. november i Nordamerika, Storbritanien og Europa, mens Kina, Hong Kong og Inden fik telefonen kort efter.

Skærm

Den største skærm nogensinde på en OnePlus-telefon

6,01 tommer Full HD, AMOLED-skærm med 18:9 billedformat

Den 6 tommer full HD-skærm på 5T lys og klar

Den helt store ændring ved OnePlus 5T er skærmen, og telefonen byder nu på en 6,01 tommer Full HD AMOLED-skærm med 18:9 billedformat, som følger tidens trend med forlængede skærme fra iPhone X , Google Pixel 2 XL , Samsung Galaxy S8 og LG V30 .

Det er første gang OnePlus har forstørret skærmen på virksomhedens kernemodeller (borset fra den mindre OnePlus X ), og det gør dette til den største skærm, vi har set på en telefon fra det kinesiske firma.

Mens størrelsen og billedformatet måske får telefonen til at indhente de flagskibskonkurrenter, som den forsøger at slå, er der stadig én specifikation, som gør, at den ikke helt kan være med. Opløsningen.

OnePlus har igen valgt at holde fast i en Full HD-opløsning på 1080x2160 med 401 ppi pixeltæthed, mens konkurrenterne byder på QHD (2K)-skærme.

Det betyder ikke, at skærmen på OnePlus 5T er dårlig, og takket være AMOLED-panelet er farverne klare og livlige, men når du holder den ved siden af konkurrenterne, kan du se, at den ikke er lige så skarp. Isoleret set er det dog svært at være utilfreds med den.

Med-stifteren af OnePlus, Carl Pei, har også afsløret på Twitter , at han overbeviste en fan om, at telefonen rent faktisk havde QHD-skærm, selvom den stadig er låst til Full HD.

Op mod QHD-konkurrenterne ser den ikke så godt ud, men det er på ingen måde en dårlig skærm.

Den forindstillede farvebalance virker en anelse blå, og hvis det ikke passer dine øjne, kan du ændre det i indstillingerne.

Skærmkalibreringsmuligheden gør dig i stand til at skifte til SRBG, DCI-PC3, adaptivt program eller justere dine egne indstillinger, men de forindstillede indstillinger giver dig dog de livligste farver.

Hvis du vælger et andet program, skrues der ned for vitaliteten, men det giver farverne et mere naturligt udseende, særligt når man ser på billeder. Valget er dit, men vi endte med at holde fast i det forindstillede program under størstedelen af vores anmeldelse af OnePlus 5T.

OnePlus har også inkluderet en funktion de kalder Sunlight Display, som automatisk opfanger skarpt lys og tilpasser skærmen til den bedste synlighed. Det er i bund og grund en automatisk lysstyrke-funktion, men den ved også, hvad du laver på skærmen (om det er et spil, en film eller navigation) og vil optimere skærmen til det.

Vi opdagede ikke, at OnePlus 5T tilpassede skærmen under vores anmeldelse, men vi oplevede heller ikke problemer med synligheden på skærmen, hvilken tyder på, at Sunlight Display virker, omend dog subtilt.

Design

Premium metalkrop ser fantastisk ud og føles ligeså

Fingeraftryksscanner bagpå med mindre kanter foran

Den større skærm har haft en effekt på designet af OnePlus 5T, hvor kanterne over og under skærmen er blevet mindre for at give et slankere udseende, og et 80,5 procent skærm-til-krop forhold.

Reduktionen af kanterne har nødvendiggjort en anden designændring, da fingeraftryksscanneren og de fysiske navigationsknapper er forsvundet fra telefonens front.

Biometri-fans behøver ikke bekymre sig, da fingeraftryksscanneren er blevet flyttet til telefonens bagside, og den er centreret, hvilket gør den let at ramme med fingrene – og desuden er der også den nye ansigtsgenkendelse, mere om det snart.

OnePlus 5T forsætter med den premium metalkrop, som den telefon den afløser havde, hvilket får den til at se godt ud og føles fantastisk i hånden, hvor den behageligt kurvede bund får den til at hvile godt i hånden.

Med en størrelse på 156.1 x 75 x 7.3mm og en vægt på 162g er OnePlus 5T bredere, højere og tungere end OnePlus T, men tykkelsen er den samme, hvilket gør den tilsvarende i størrelse og vægt til LG V30 og iPhone 8 Plus .

Se billederne af OnePlus 5T herunder.

Designet byder dog ikke på et særligt godt greb, så du skal måske investere i et silikone-cover – selvom det vil gøre telefonen større i hånden.

Du opdager, at tænd/lås-knappen på højre side, og volumenknappen på venstre side let falder under tommel og fingrene, når du holder telefonen opret, og OnePlus forsætter med sin lyd-knap på siden af telefonen, hvilket gør det muligt let at skifte mellem lydløs og høj lyd.

Ved lanceringen var den kun tilgængelig i én farve (Midnight Black), men i januar 2018 lancerede OnePlus en ny farve til OnePlus 5T – den begrænsede Sandstone White-finish.

Først og fremmest er den hvid (selvfølgelig), men kun bagpå. Fronten af telefonen er fortsat sort, og det samme er kameraet bagpå. Mens vi godt kunne have tænkt os at se det hvide omkranse fronten, kan vi godt lide det sorte kamera.

Sandstone White One Plus 5T bruger den samme sorte volumenknap, tænd/sluk-knap og SIM-bakke, hvilket giver mere kontrast mod den hvide finish. Og så er der lyd-knappen, der er rød.

Se billederne af OnePlus 5T herunder.

Hvis det ser bekendt ud, er det fordi det er præcis den samme farvekombination, som OnePlus brugte til deres Star Wars-udgave telefonen (som kun blev lanceret i en håndfuld lande), dog uden det berømte logo på bagsiden.

Den hvide finish giver dog et bedre greb, da overfladen har en tekstur, der minder mere om den originale OnePlus One. Omvendt føles den hvide udgave ikke så premium-agtig i hånden, og hvis det er, som det var med OnePlus One, bliver den ret hurtigt beskidt.

Den hvide udgave blev udsolgt på et par uger, og blev hurtigt fulgt op med introduktionen af en Lava Red OnePlus 5T i februar 2018. Igen var det med et strikst ”Så længe lager haves”, og den er kun tilgængelig i den dyrere 128GB-model. Ligesom med Midnight Black er Lava Red kun lavet af metal, hvilket betyder en glat telefon.

Se billederne af One Plus 5T i rød herunder.

Det er værd at bemærke, at OnePlus giver et gennemsigtigt plastik-cover med i kassen, som skulle få telefonerne til at se godt ud i længere tid.

Et andet pluspoint til OnePlus 5T er, man har holdt fast i jackstikket til hovedtelefoner, og det giver dig muligheden bruge dine høretelefoner uden klodsede adaptere.

Kamerabulen fra OnePlus 5 er også bevaret på 5T, men denne gang er kanterne på udbulingen pænere formet, hvilket giver et mere ens og slankt udtryk.

OnePlus hævder at have tilføjet et lag som skulle afvise fingeraftryk fra finishen, men vi oplevede, at den ret let blev fedtet, selvom mærkerne dog er lettet at tørre væk.

Bagfra ligner den en OnePlus 5 bare med en fingeraftryksscanner.



Ansigtsgenkendelse

Hurtigt, let og effektivt

Ikke så gennemført som på iPhone X

En anden nøglefunktion, og en debut for OnePlus, er introduktionen af ansigtsgenkendelse, mens mærket forsøge at ride med på bølgen fra iPhone X.

Ansigtsgenkendelse på OnePlus 5T er ikke så avanceret, som det Apple tilbyder, men det er stadig overraskende godt, og det benytter over 100 ansigtstræk til at genkende dig.

Systemet bruges kun til at låse telefonen op, og du dobbelttrykke på skærmen eller trykke på tænd/sluk-knappen for at aktivere det.

Den gode nyhed er, at det er rigtig let at indstille, og det tager kun telefonen et par sekunder at indstille dit udseende.

Ansigts-oplåsning er overraskende hurtigt let at indstille med OnePlus 5T.

OnePlus 5T kan håndtere briller og ingen briller, så hvad enten du har dem på eller ej, vil telefonen stadig vide, at det er dig, så længe dine øjne er synlige. Den får problemer, hvis øjnene er dækkede.

Det er voldsomt hurtigt, og der er næsten ingen forsinkelsen mellem du trykker på skærmen eller knappen, og hjemmeskærmen er klar. OnePlus hævder, at teknikken kan genkende dig og låse telefonen op på 0,4 sekunder, og vi er tilbøjelige til at give dem ret.

Det betyder, at det er en anelse langsommere end fingeraftryksscanneren (0,2 sekunder), og det kræver, at du kigger nærmest direkte på telefonen, før det virker.

Vi oplevede dog, at ansigts-oplåsningen fungerede ved nogle imponerende vinkler, hvilket betyder, at du ikke behøver at holde OnePlus 5T direkte foran dit ansigt, før det virker.

Systemet er dog ikke i stand til at se dig i mørke, men det kan iPhone X. Det er fordi, til forskel fra Apple, har OnePlus ikke brugt et infrarødt kamera til at spionere på dig i mørke.

Ansigts-oplåsning af 5T kræver en lyskilde – gadelamper om aftenen er nok, men skærmens eget lys er ikke nok til at undersøge dit ansigt.

OnePlus 5T låste op for os i den øverste række, men forklædningerne i den nederste række fik 5T til at låse os ude.

Vi prøvede ansigts-oplåsningen i en række forskellige scenarier (som du kan se herover), men når vi havde en skyggende hat eller mærkelige briller på, ville 5T ikke låse op.

Vi sendte den også rundt på kontoret, til venner og familie for at se, om andre ansigter kunne låse den op, og den gode nyhed er, at det ikke kunne lade sig gøre. Det er sandsynligt, at systemet kan snydes indimellem – som det er sket med iPhone X – men det føles sikkert.

I fremtiden har OnePlus planer om at udvidde brugen af ansigtsgenkendelse, så du kan logge ind i apps og bekræfte køb, men indtil da bruges OnePlus 5T som et forsøg på om teknologien er sikker nok.