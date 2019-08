OnePlus 7T Pro er måske klar til lancering 15. oktober

OnePlus har i de seneste år hvert år lanceret to flagskibsmodeller, og vi regner med, at det samme kommer til at ske i år, hvor OnePlus 7T ifølge rygter bliver lanceret i oktober. Nu er der faktisk kommet et dato på, og vi får måske telefonen at se den 15. oktober, ifølge Max J som plejer at fokusere på læk om Samsung, men som åbenbart også har noget insiderviden om OnePlus.

OnePlus annoncerede deres 6T mobil i slutningen af oktober 2018, så datoen vil passe meget godt med deres normale skema for mobil-lanceringer.

Tidligere på året lancerede producenten både OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro. Derfor er det nærliggende at forvente, at der også kommer to versioner af telefonerne i OnePlus 7T-serien.

Det skal lige siges, at der ikke er nogen endelige informationer eller rygter om specifikationer på OnePlus 7T. Der findes nogle fotos, som angiveligt forestiller OnePlus 7T Pro, og ud fra billederne, minder den utroligt meget om OnePlus 7 Pro.

Det forventes, at den kommer med Qualcomm Snapdragon 855 chipset, som vi også har set i den seneste mobil fra OnePlus, men muligvis i en lidt opgraderet version i form af Snapdragon 855 Plus, og så kommer telefonen sandsynligvis med minimum 8GB RAM om bord.

Vi er ikke klar over, hvilke andre forbedringer, der kan være på vej. Men måske kommer vi til at se en større fokus på 5G, når nu OnePlus var en af de første producenter til at lancere en 5G mobil (den blev desværre ikke lanceret i Danmark, men kom kun ud i England) til forbrugerne.

