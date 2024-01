OnePlus 12 er landet - vi unboxer den nye telefon

OnePlus 12 blev allerede lanceret i Kina i slutningen af 2023. Traditionen tro går der lidt længere tid, inden den udkommer i resten af verden. Den dag nærmer vi os - det bliver 23. januar. Men den nye flagskibstelefon fra OnePlus er allerede landet her på redaktionen. Så her får du en kort unboxing af den nye vildbasse fra OnePlus.

OnePlus 12 har samme kameraspecifikationer, som OnePlus Open har. Det er værd at bemærke, at OnePlus 12 får et batteri på 5.400 mAh, hvilket gør den 400+ mAh større end de fleste andre mobiler. Batteriet oplades også med en hastighed på 80 W, eller stadig imponerende 50 W, hvis du vil være trådløs. Det gør det muligt at lade telefonen op fra 0-100% på cirka en halv time. Hvis du vil have OnePlus-telefonen med det største batteri, skal du dog vente til OnePlus 12R lander. Den får nemlig et batteri på hele 5.500 mAh.

Når vi siger vildbasse, så skyldes det de imponerende specifikationer på den nye telefon. Den nye telefon kommer med OnePlus' egen Trinity Engine software, der skal gøre den bedre til at multitaske. Desuden kommer den med:

Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform med CPU-Vitalization

Op til 16 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 ROM med RAM-Vitalization og ROM-Vitalization

Dual Cryo-velocity VC Cooling System - så du kan game mere

Ny 2K 120Hz ProXDR-skærm med LTPO + HyperRendering + HyperTouch

80W SUPERVOOC Hurtigopladning + 50W AIRVOOC Trådløs Opladning + 5400mAh batteri Kamera

50MP Wide Camera

64MP 3x periskop telekamera

114° Ultra-wide kamera

Den nyeste HDR-algoritme

Master Mode

Hasselblad Portrait Mode

4K Dolby Vision Video

Lidt større end forgængeren

Vi må endnu ikke afsløre noget om, hvordan telefonen er i brug. Men i den korte tid, vi har haft den mellem hænderne er det ret klar, at man skal kigge nøje efter for at finde forskellene i designet sammenlignet med OnePlus 11. Her får man samme runde kameramodul som på OnePlus 11. På OnePlus 12 er kameramodulet lidt større og har flere sensorer. Det er dog ikke noget, man bemærker, hvis man ikke har telefonerne side om side. OnePlus 12 er også en smule bredere og tykkere end OnePlus 11, men vi kan ikke mærke forskel i vægten, selv om vi sammenligner.

OnePlus 11 - 163,1 x 74,1 mm x 8,53 mm - 205 gram.

OnePlus 12 - 163.3 x 75.8 x 9.2 mm - 220 gram.

Det føles faktisk fint, og OnePlus 12 ligger rigtig godt i hånden. Den har lidt mere struktur i bagsiden. men igen kan vi ikke mærke forskel, når vi lukker øjnene. OnePlus har valgt at flytte nogle af knapperne på OnePlus 12. Så nu sidder volumenknappen og on/off-knapperne begge i højre side af skærmen. Til gengæld er alert-slideren at finde til venstre for skærmen. På OnePlus 11 er det tænd/sluk-knappen og alert-slideren, der sidder i højre side - og volumenknappen til venstre for skærmen. Vi glæder os til at teste, om det gør nogen forskel i den generelle oplevelse af telefonen.

Image 1 of 3 En lyssensor er placeret uden for det runde kameramodul på OnePlus 12 (Image credit: Peter Hoffmann) Hvem er hvem? Det er OnePlus 12 til højre. Den er en lille smule større, men ellers er designet ret ens. (Image credit: Peter Hoffmann) Det er OnePlus 11 på hovedet. Side om side kan man se, at OnePlus 12 har det største kameramodul. (Image credit: Peter Hoffmann)

Et hurtigt chipsæt og masser af RAM

OnePlus 12 får det nyeste Snapdragon 8 Gen 3 chipsæt - som anden telefon på det danske marked. Samsung Galaxy S23 Ultra bruger den forrige generation. Men Galaxy S24 Ultra bliver lanceret 17. januar og når altså lige at slå OnePlus 12 som første Snapdragon 8 Gen 3-mobil.

OnePlus 12 kommer i flere modeller, men vi er ikke sikre på, om alle lanceres i Danmark. Vores testmodel har 512GB lagerplads og 16GB RAM, så dén forventer vi helt sikkert at se i OnePlus' danske butik. Der blev lanceret følgende OnePlus 12-modeller: 12 GB RAM og 256 GB lagerplads, 16 GB RAM og 512 GB, 16 GB RAM og 1 TB samt den lidt vanvittige topmodel med 24 GB RAM og 1 TB lagerplads. Her på redaktionen tvivler vi dog på, at den kommer til Danmark.

OnePlus 12 har en stor 6,82 tommer AMOLED-skærm på 1440 x 3168 med en opdateringshastighed på 120 Hz og en maksimal lysstyrke på vanvittige 4.500 nits - næsten det dobbelte af de fleste konkurrenter.

Image 1 of 3 (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus)