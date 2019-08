OnePlus 7T: Alt vi ønsker oss og alt vi har hørt så langt

OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro har ikke vært lenge på markedet, men typisk vil OnePlus utvide serien med en «T»-modell senere på året, og vi venter oss at det samme skal skje i år.

Dette vil nok overraske noen, for tross alt er Pro-utgaven et nytt element i denne serien, så den kunne enkelt ha erstattet T-oppdateringen, men ryktene om en OnePlus 7T har begynt å svirre, så det ser ikke ut til å ha skjedd noen vesentlige endringer i selskapets lanseringsstrategi.

Ettersom den kommer så kort tid etter OnePlus 7 forventer vi ikke så omfattende endringer, men det er flere ting vi ønsker å se, noe vi lister opp nedenfor. Vi har også merket av alle de viktigste nyhetene og lekkasjene rundt OnePlus 7T, så det er bare å les videre.

Oppdatering: Vi har nå en anelse om når OnePlus 7T vil bli kunngjort, og når den blir tilgjengelig for salg. Dessuten har selskapets CEO nærmest bekreftet telefonens eksistens, og at den vil støtte 5G.

Rett på sak

Hva er det? Den neste OnePlus-telefonen

Den neste OnePlus-telefonen Når blir den tilgjengelig? Trolig i oktober

Trolig i oktober Hva vil den koste? Mye! Men mindre enn de fleste toppmodeller

OnePlus 7T: lanseringsdato og pris

Rykter om lanseringsdato så langt for OnePlus 7T peker på offentliggjøring 26. september, men dette gjelder merkelig nok India.

Dette vil tydeligvis følges opp av en kunngjøring 10. oktober for USA og Europa, med salgsdato 15. oktober (selv om kilden ikke spesifiserer om dette gjelder hele verden eller bare noen regioner).

Hvis datoen 15. oktober ringer en bjelle, er det fordi en tidligere uklar tweet fra samme kilde også har pekt på 15. oktober.

TechRadar fikk senere en bekreftelse fra en kilde nær begivenhetenes sentrum på at denne datoen var feilaktig, men det ble da antatt at offentliggjøringen skulle komme 15. oktober, og ikke at dette var datoen for når telefonen ville komme i hyllene.

Så det er meget mulig at datoene ovenfor er korrekte. Vi tar dem med en klype salt for øyeblikket, men det er alt vi har å forholde oss til for øyeblikket.

Disse datoene vil også stemme ganske godt overens med tidligere lanseringer. OnePlus 6T ble offentliggjort i oktober 2018 og kom i butikkene i november, mens OnePlus 5T og OnePlus 3T både ble offentliggjort og kom for salg i november de årene de kom ut, så det virker svært sannsynlig med offentliggjøring i oktober eller november i år også.

OnePlus 7 prises lavere den de fleste sammenlignbare telefoner. (Image credit: TechRadar)

Når det gjelder prisen, er det verdt å merke seg at at vi faktisk vil få to telefoner – en OnePlus 7T og en OnePlus 7T Pro. Men uansett vil vi på bakgrunn av selskapets etablerte mønster ikke vente oss altfor store prisavvik fra OnePlus 7 og 7 Pro, selv om vi kanskje skal litt høyere opp.

Det vil innebære en utgangspris på minst 5500 kr for OnePlus 7, og minst 7000 kr for OnePlus 7 Pro.

Det kan likevel hende at OnePlus bare lanserer én T-modell, ettersom ikke alle regioner har fått to varianter i utgangspunktet.

OnePlus 7T: nyheter og rykter

Det har ikke kommet så mange lekkasjer rundt standardutgaven OnePlus 7T, men selskapets CEO har bekreftet at en ny OnePlus-telefon med 5G vil bli lansert mot slutten av året – så dette dreier seg temmelig sikkert om OnePlus 7T.

Og to uavhengige lekkasjer har nå trolig vist oss OnePlus 7T Pro. Et sett bilder ble delt på Weibo (et kinesisk sosialt nettverk), som angivelig viser OnePlus 7T Pro både forfra og bakfra.

Den ligger imidlertid i et deksel, og dermed er mange av detaljene skjult. Det vi kan se er imidlertid temmelig likt OnePlus 7 Pro.

(Image credit: Weibo)

Det inkluderer en avrundet skjerm uten nedsenkning, og tre kameraer i samme oppsett som før. Den eneste mulige forskjellen er at høyttalergrillen over skjermen ser mer fremtredende ut, noe som kan antyde en oppgradering på lydfronten.

Det samme designet ser man også i lekkasjen nedenfor, men denne gangen ser vi bare fronten på telefonen. Når det er sagt, hevder IBTimes India å ha fått en bekreftelse fra OnePlus på at dette andre bildesettet faktisk viser OnePlus 7 Pro.

(Image credit: SlashLeaks | Weibo)

Det er interessant, fordi også her ser høyttaleren mer fremtredende ut enn på 7 Pro-modellen, men det kan kanskje knyttes til at den fremheves av designet til dekselet som omgir den. Uansett virker disse bildene falske, noe som gjør at vi for alvor også setter spørsmålstegn ved bildene øverst, ettersom designet er det samme.

Det ville være fornuftig om designet forble ganske uforandret, ettersom T-modellene har en tendens til å se like ut, bare med noen oppgraderte spesifikasjoner.

Og når vi snakker om spesifikasjoner, kan vi bare spekulere, men en oppgradering som ville være åpenbar er prosessoren. Ikke at dette er en mangel ved OnePlus 7, men nå som Snapdragon 855 Plus er tilgjengelig, ville 7T være et ypperlig sted å plassere den.

Det vi ønsker oss

OnePlus 7, og særlig OnePlus 7 Pro, er imponerende telefoner, men de kunne ha vært enda bedre med disse oppgraderingene.

1. Et førsteklasses kamera

OnePlus 7 Pro har mange objektiver, men de kan bli bedre. (Image credit: TechRadar)

Mens både OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro har greie kameraer, er de ikke blant de aller beste, og med tanke på at OnePlus 7 Pro er en toppmodell, er det ikke urimelig å forlange at den har et supert kamera.

Så det håper vi at OnePlus 7T og/eller OnePlus 7T Pro får. Og vi er spesielt ute etter at kvaliteten på bilder tatt i svak belysning blir bedre, sammen med en kraftigere zoom.

2. IP-sertifisering

Mens OnePlus hevder at OnePlus 7-serien har en viss grad av vanntetthet, har den ingen offisiell IP-grad, noe som gir en usikkerhet omkring hvor vanntette telefonene er.

Mangelen på en IP-sertifisering skyldes tydeligvis av et ønske om å spare penger siden det koster penger å få telefonene sertifisert, og selv når telefonene leveres med en slik sertifisering dekker ikke garantiene vannskader.

Det er et fornuftig argument, men når det gjelder OnePlus 7T ønsker vi likevel en IP-grad som gir beskyttelse mot vann, og helst bedre enn forgjengerne, ettersom flere tredjepartstester antyder at OnePlus 7-serien ikke er like vanntett som andre toppmodeller.

3. Skjermintegrert kamera

Sprett-opp-kameraet på OnePlus 7 Pro er stilig, men ikke problemfritt. (Image credit: TechRadar)

Standardutgaven av OnePlus 7 har en dråpeformet nedsenkning der frontkameraet sitter, noe som oppleves som temmelig utdatert i 2019. OnePlus 7 Pro, derimot, har et sprett-opp-kamera, noe som er mer moderne, og som også gjør det mulig å la skjermen være ubrutt, men det får også kameraet til å være mer utsatt.

Og ikke bare det. Det gjør også ansiktsgjenkjennelse mer klønete, ettersom du må vente på at kameraet skal sprette opp, og det å måtte gjøre dette haugevis av ganger daglig for å låse opp telefonen kan slite ut mekanismen.

Dermed ville vi til OnePlus 7T ønsket et skjermintegrert kamera. Det ville gjort det mulig å opprettholde det heldekkende skjermdesignet til OnePlus 7 Pro, uten de problemene som følger med et sprett-opp-kamera.

Vi kan bemerke at dette lite trolig vil skje. Selv om teknologien finnes, er den ennå ikke tilgjengelig på en eneste telefon, og ettersom T-modellen trolig er en mindre oppgradering, vil vi ikke akkurat regne med dette – men man vet jo aldri.

4. Trådløs lading

En liten finesse OnePlus ennå ikke har kastet seg over, er trådløs lading. Dette er nok ikke et stort problem for de fleste brukere, men funksjonen er standard på mange flaggskip, så dette er likevel noe vi kunne tenke oss å se legges til.

5. Slankere, lettere og mindre konstruksjon

OnePlus 7 Pro er omfangsrik. (Image credit: TechRadar)

Særlig OnePlus 7 Pro er en stor, tung og ganske tykk sak, så det hadde gledet oss stort om OnePlus 7T ble krympet og slanket bittelitt.

Det er grenser for hva man kan utrette i dette henseende, når man fortsatt vil ha en stor skjerm og et kraftig batteri, men vi antar et det er mulig å forbedre den en smule. Og skjermen trenger faktisk ikke å være så stor som OnePlus 7 Pros gigantiske 6,67-tommer uansett.

6. Et større batteri med bedre kapasitet

OnePlus 7 har et 3700 mAh-batteri, mens OnePlus 7 Pro har et på 4000 mAh. Dette er anselige størrelser, men likevel ikke de største man får, og ingen av telefonene leverer særlig god kapasitet.

I OnePlus 7T ønsker vi oss derfor et større batteri, og kanskje også noen forbedringer innen programvare eller maskinvare for å øke varigheten. Men når det gjelder programvareoptimalisering, ønsker vi ikke at selskapet skal gjøre noe som kan forstyrre appenes funksjonalitet.

7. Hurtiglading med tredjepartsladere

OnePlus 7-serien lades opp svært fort, man bare hvis du bruker en offisiell OnePlus-lader. Det er ikke et stort problem, ettersom den leveres sammen med telefonen, men hvis du trenger en erstatning eller en reserve, er de dyre.

Det innebærer at hvis du låner en lader fra noen, får du ikke den samme hastigheten (med mindre de også har en OnePlus-telefon), og du vil heller ikke få hurtiglading fra en bærbar lader eller en powerbank. Så vi ser gjerne at man tar tak i dette med OnePlus 7T.