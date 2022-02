Den nye ’Alien’-serie foregår på Jorden om 70 år

Den centrale figur i de fire hovedfilm i ’Alien’-universet, Ellen Ripley, bliver ifølge fansitet Xenopedia født 7. januar 2092. Det sker ikke på Jorden, men på månen, nærmere betegnet månekolonien Olympia. Af samme grund ved vi nu, at Ripley ikke bliver en del af den kommende ’Alien’-baserede TV-serie, der er ved at blive produceret. Det skriver recordere.dk

Den bliver nemlig lavet af den amerikanske kabelkanal FX, der nu ejes af Disney, og som ledes af John Landgraf. Sidstnævnte mødtes for nylig med amerikanske underholdningsmedier, for at fortælle om FX’ fremtidsplaner. Til Hollywood Reporter sagde Landgraf:

” ’Alien’-serien finder sted før Ripley. Det er den første historie i ’Alien’-universet, der udspiller sig på Jorden. Den foregår på vores egen planet omkring slutningen af det århundrede, vi befinder os i – cirka 70 år fra nu”.

Hvis Ellen Ripley først bliver født i 2092, skal vi altså ikke regne med at se meget til hende i den kommende serie. Det bekræftede Landgraf også senere: ”Ripley bliver ikke en del af serien, og det samme gælder alle de andre karakterer – bortset fra selve monstret”.

Oven på Landgraf’s udtalelser vil spørgsmålene formentlig allerede begynde pible frem i hovederne på ’Alien’-fans. For det første er det jo ikke korrekt, at serien bliver den første ’Alien’-baserede produktion, der foregår på Jorden. Begge spinoff-film i ’Alien vs Predator’-serien foregår her på planeten, og det samme gælder visse dele af ’Prometheus’, skriver recordere.dk

For det andet begynder ’Prometheus’ i år 2089 og fortsætter efter en længere rumrejse i år 2093. ’Alien: Covenant’ foregår i år 2104 og peger i sin afslutning i retning af, at der er tidlige udgaver af Xenomorf-monstret på vej til jorden – uden at dette dog deklareres utvetydigt.

Hvad Xenomorferne laver på jorden før ’Alien: Covenant’, hvis ikke der trækkes en forbindelse til ’Alien vs Predator’, kan fans derfor måske undre sig lidt over. Men Landgraf lover ifølge recordere.dk, at seriens forfatter, Noah Hawley, har styr på det.

”Noah har en utrolig evne til både at finde måder at være trofast mod de oprindelige værker, som Coen-brødrenes (Hawley skriver også ’Fargo’-serien, red.) eller til Ridley Scott’s film eller James Cameron’s opfølger, ’Aliens’”, siger Landgraf, ”men også samtidigt tilføje noget nyt, der repræsenterer en udvidelse og en genopfindelse af franchisen. Publikum kan forvente nogle store overraskelser”.

Landgraf fortæller, at der ligger manuskripter til fem afsnit af ’Alien’-serien klar, men kun et enkelt manuskript til den kommende femte sæson af ’Fargo’, som skal produceres før ’Alien’-serien. Kalenderen skriver altså mindst 2023 eller måske endda 2024, før vi får ’Alien’-serien at se. Af samme grund kan det være svært at gisne om, hvor man skal streame den fra, skriver recordere.dk