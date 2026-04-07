Tesla Model S og Model X er offisielt utgått, sier Elon Musk

Tesla avslører at Model S og Model X ikke lenger produseres

Musk flytter fokus til autonomi i stedet for personbiler

Model 3 og Model Y vil stå for mesteparten av salget

Tesla har offisielt satt en stopper for sine banebrytende elbiler Model S og Model X. Elon Musk delte et bilde fra 2012 av den opprinnelige produksjonsstarten for Model S ved selskapets fabrikk i Fremont på X.

Elon Musk sier at spesialbestillinger for Tesla Model S og X har «kommet til en slutt», og hevder at det bare er et lite globalt lager av modellene igjen. Han avsluttet med ordene: «Vi skal ha en offisiell seremoni for å markere slutten på en æra. Jeg elsker de bilene.»

Musk kunngjorde tidligere i år under en inntjeningssamtale at selskapet ville slutte å produsere både Model X og Model S, og sa at Tesla «beveger seg mot en fremtid bygget på autonomi».

Custom orders of the Tesla Model S & X have come to an end. All that’s left are some in inventory.We will have an official ceremony to mark the ending of an era. I love those cars. This was me at production launch 14 years ago: pic.twitter.com/6kvCf9HTHcApril 1, 2026

Avgjørelsen er imidlertid også basert på synkende salgstall. De to banebrytende modellene – en ytelsesorientert elektrisk sedan og en mer dristig tolkning av en mellomstor SUV – mistet interessen fra kunder etter at Model 3 og Model Y ble lansert.

Tesla sluttet faktisk å rapportere separate salgstall for Model S og Model X rundt 2020 da Model Y ble introdusert, og samlet dem i stedet under kategorien «Andre modeller», som også inkluderte den sakteselgende Cybertruck.

For eksempel leverte Tesla 1,6 millioner Model 3 og Model Y globalt i fjor, mens kategorien «Andre modeller», som inkluderer Model S, Model X, Cybertruck og Semi, bare utgjorde 50 850 enheter, ifølge Inside EVs.

Er Tesla i ferd med å gi opp elbiler?

Hvis du ønsker å få tak i en Model S eller Model X, burde du handle raskt. Electrek rapporterer at Tesla for øyeblikket har rundt 295 nye Model S-er og 301 nye Model X-er igjen i sitt globale lager – nesten alle i USA.

Kanskje enda mer talende er det at Tesla ikke ser ut til å planlegge noen erstatninger for disse tidligere banebrytende modellene. I stedet bruker selskapet den frigjorte fabrikkplassen til å sette sammen Optimus-roboter.

Elon Musk har vært tydelig på at selskapet hans beveger seg mer mot autonomi og tjenester basert på autonom teknologi, som Robotaxis og humanoide roboter, i stedet for å fokusere på elbiler.

Dessverre kan dette reduserte fokuset også påvirke Model 3 og Model Y. Til tross for en økning tidlig i 2026, har begge modellene mislykkes i å innfri salgsforventningene i år.

Hvis Tesla ønsker å holde tritt med den økende konkurransen innen elbilmarkedet, trenger selskapet nye, spennende modeller med samme pionerånd som de nå nedlagte originalene.

Men til tross for Musks løfte om «noe kulere enn en minivan», er det Kina som for tiden skaper overskrifter med ekstremt raske ladetider, enorm rekkevidde i elbiler og innovativ kjøreteknologi.