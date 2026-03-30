Elon Musk hevder at «noe mye kulere enn en minivan» er på vei fra Tesla

Elon Musk svarer på X-brukeres forespørsel om en Tesla-minivan

En etterfølger til Model X kan være på vei

Men Tesla har hintet om en elektrisk varebil eller buss i mange år

Under en nylig interaksjon med Tesla-fans på X, utløste Elon Musk spekulasjoner ved å antyde at selskapet jobber med «noe mye kulere enn en minivan» da han ble spurt om et romsligere, mer familievennlig elektrisk kjøretøy fra merket.

Han snakket spesifikt om Cybertruck og hvordan den kan få plass til tre barneseter side om side i baksetet. På det tidspunktet ba en X-bruker selskapet om å «lage en minivan». Tesla-sjefen antydet deretter at noe enda bedre er på vei.

Nøyaktig hvilken form dette kjøretøyet vil ta er helt opp til spekulasjoner, selv om Tesla nylig kunngjorde at de avvikler flaggskipet Model S og den store, uvanlige Model X SUV-en.

Not a Tesla App mener at en CyberSUV, basert på samme plattform som Cybertruck, kan løse Model Xs trange interiør og ineffektive emballasjeproblemer. Nettstedet påpeker også at modeller av større Cybertruck-inspirerte SUV-er tidligere har dukket opp i bakgrunnen av offisielle Tesla-videoer.

Teslas sjefsdesigner Franz von Holzhausen ba fansen om å «vente og se» da flere oppmerksomme seere pekte ut disse teaserne. I mellomtiden sier Tesla-skeptikere at Elon Musk har hintet om en varebil, stor SUV eller minivan i over et tiår nå.

Selskapets Master Plan Part Deux opplyste at tunge lastebiler (nå Cybertruck) og personbiler med høy tetthet måtte elektrifiseres, men selskapet har vært stille om sistnevnte – frem til nå.

Tesla satser åpent på automatisering

(Image credit: Tesla)

Selv om kunngjøringen forutsigbart har sendt en stor del av internett ut i et vanvidd, er det også fullt mulig at Musk refererte til Robovan eller et lignende helautonomt prosjekt som er i stand til å transportere flere passasjerer.

Selskapet har tross alt redusert ambisjonene om å utvikle nye kjøretøyplattformer for i stedet å fokusere på «transportation as a service», samt AI og humanoide roboter.

I tillegg til dette har Cybertruck vist seg å være en stor fiasko når det gjelder totalt salg, mens Teslas grep om elbilmarkedet gradvis svekkes etter hvert som flere og flere kinesiske produsenter begynner å ta markedsandeler i Europa og andre steder.

Hvis det oppdaterte Roadster-prosjektet gir oss noen hint, må vi kanskje vente mange måneder til før vi får noen svar.