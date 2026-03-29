Elon Musk hävdar att "något mycket coolare än en minivan" är på väg från Tesla

Elon Musk svarade användare på X som efterfrågade en Tesla-minivan

En efterföljare till Model X kan vara på gång

Men Tesla har teasat en eldriven van eller buss i årtionden

Under en interaktion med Tesla-fans på X nyligen satte Elon Musk igång spekulationerna genom att antyda att företaget arbetar på "något mycket coolare än en minivan" när han pressades på frågan om ett rymligare, mer familjeorienterat elfordon från märket.

Han talade särskilt om Cybertruck och hur den kan rymma tre barnstolar bredvid varandra i baksätet. Då bad en X-användare företaget att "göra en minivan". Teslas VD antydde då att något ännu bättre är på väg.

Exakt vilken form detta fordon skulle ta är helt öppet för spekulation, även om Tesla nyligen har meddelat att man lägger ned sin flaggskeppsmodell Model S och den stora, ovanliga SUV-modellen Model X.

Not a Tesla App tror att en CyberSUV, baserad på samma plattform som Cybertruck, skulle kunna lösa problemen med trång interiör och ineffektiv paketering i Model X. Sajten påpekar också att modeller av större Cybertruck-inspirerade SUV:ar tidigare har synts i bakgrunden i officiella Tesla-videor.

Teslas chefsdesigner Franz von Holzhausen bad fans att "vänta och se" när flera uppmärksamma tittare påpekade dessa teasers. Samtidigt menar Tesla-skeptiker att Elon Musk har antytt en van, stor SUV eller minivan i över ett decennium nu.

I företagets Master Plan Part Deux stod det att tunga lastbilar (nu Cybertruck) och transporter med hög passagerartäthet behövde elektrifieras, men företaget har varit tyst kring det senare – fram tills nu.

Tesla satsar öppet på automatisering

(Image credit: Tesla)

Även om tillkännagivandet förutsägbart har fått en stor del av internet att gå i spinn är det också fullt möjligt att Musk syftade på Robovan eller ett liknande helt autonomt projekt som kan transportera flera passagerare.

Företaget har trots allt skalat tillbaka sina ambitioner att utveckla nya fordonsplattformar för att i stället fokusera på "transportation as a service", samt AI och humanoida robotar.

Utöver detta har Cybertruck visat sig vara en enorm flopp sett till den totala försäljningen, samtidigt som Teslas grepp om elbilsmarknaden gradvis försvagas när allt fler kinesiska tillverkare börjar ta marknadsandelar i Europa och på andra håll.

Om det uppdaterade Roadster-projektet är något att gå efter kan vi mycket väl få vänta många månader till innan vi får några svar.