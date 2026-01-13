Elon Musk uppmanar dig att inte köpa Tesla Roadster om säkerhet är viktigt för dig

Elon Musk säger att ”säkerhet inte är huvudmålet” med Roadster-projektet

Bilen beskrivs som ”den bästa av de sista människokörda bilarna”

Avtäckningen är planerad till den 1 april i år

Elon Musk har offentligt bekräftat att Tesla ligger i fas för att visa upp nästa generations Tesla Roadster den 1 april i år, trots tidigare löften om lansering 2020 och därefter ännu ett målår 2023.

Men bortsett från den nio år långa förseningen dök Musk nyligen upp i Moonshots-podcasten tillsammans med Peter Diamandis, där han slog fast att ”säkerhet inte är huvudmålet” med Roadster-projektet. Han förtydligade resonemanget genom att säga att ”om du köper en Ferrari är säkerhet inte heller det viktigaste”, enligt Teslarati.

Efter att delvis ha backat från de mer ifrågasättbara uttalandena lade han till att Tesla ”kommer att sträva efter att inte döda någon i den här bilen”, men beskrev samtidigt Roadster som ”den bästa av de sista människokörda bilarna”. Det understryker Musks fortsatta övertygelse om att helt självkörande teknik fortfarande är ett avgörande mål för företaget.

För att sammanfatta har Musk släppt ifrån sig en rad minst sagt vilda påståenden om nästa generations Roadster i olika podcasts, däribland sitt framträdande hos Joe Rogan, där han antydde att bilen skulle kunna flyga.

Bland annan ”galen teknik” nämns någon form av raket- eller thrustersystem som ska hjälpa den elektriska sportbilen att accelerera från 0 till 100 km/h på under en sekund – något ingen annan tillverkare ens varit i närheten av hittills.

En toppfart på över 400 km/h har också utlovats, tillsammans med ett vridmoment på svindlande 10 000 Nm. Det är mer än fyra gånger så mycket som hyperbilen Rimac Nevera levererar.

Får vänta och se

Allt prat om acceleration under en sekund, raketboosters och flygförmåga låter smått absurt, men fram till den 1 april vet vi helt enkelt inte om Musk är allvarlig eller bara försöker bygga upp hajp kring bilen.

Electrek påpekade i slutet av fjolåret att Tesla har lämnat in ett patent för ett fläktsystem som ska sitta i sidokjolarna på ett kommande fordon.

Det påminner en hel del om McMurtry Spéirling, som använder ett kraftfullt fläktsystem för att skapa extremt marktryck och fullständigt krossa varvtider på bana.

På liknande sätt har Musk antytt att Tesla kan dra nytta av erfarenheter från systerbolaget SpaceX, och hänvisat till det kalla kvävgassystem som används för höjdkontroll i rymdfarkoster. Om något sådant faktiskt kommer att användas i Roadster – för acceleration eller för att faktiskt kunna flyga – återstår att se.

Vi får helt enkelt vänta till den 1 april och se vad som visas upp då.