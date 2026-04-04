Tesla Model S och Model X är officiellt nerlagda, säger Elon Musk

Tesla avslöjar att Model S och Model X inte längre tillverkas

Musk flyttar fokus till autonomi snarare än personbilar

Endast Model 3 och Model Y återstår för att stå för majoriteten av försäljningen

Tesla har officiellt satt punkt för sina banbrytande elbilar Model S och Model X. Elon Musk delade en bild från 2012 och den ursprungliga produktionsstarten av Model S vid företagets fabrik i Fremont på X.

Elon Musk säger att specialbeställningar av Tesla Model S och X har “kommit till ett slut” och hävdar att det bara finns ett litet globalt lager kvar av modellerna. Han avslutade med orden: “Vi kommer att ha en officiell ceremoni för att markera slutet på en era. Jag älskar de bilarna.”

Musk meddelade redan i början av året under ett resultatmöte att företaget skulle sluta producera både Model X och Model S och sade att Tesla “går mot en framtid som bygger på autonomi”.

Makala inaendelea hapa chini

Custom orders of the Tesla Model S & X have come to an end. All that’s left are some in inventory.We will have an official ceremony to mark the ending of an era. I love those cars. This was me at production launch 14 years ago: pic.twitter.com/6kvCf9HTHcApril 1, 2026

Beslutet baseras dock också på minskande försäljningssiffror. De två pionjärmodellerna – en prestandainriktad eldriven sedan och en mer vågad tolkning av en mellanstor SUV – tappade intresse från kunder efter att Model 3 och Model Y lanserades.

Tesla slutade faktiskt rapportera separata försäljningssiffror för Model S och Model X runt 2020 när Model Y introducerades och slog i stället ihop dem i kategorin “Other Models”, som även inkluderade den långsamt säljande Cybertruck.

Som exempel levererade Tesla 1,6 miljoner Model 3 och Model Y globalt förra året, medan kategorin “Other Models”, som inkluderar Model S, Model X, Cybertruck och Semi, totalt uppgick till endast 50 850 enheter, enligt Inside EVs.

Håller Tesla på att ge upp elbilar?

Om du vill lägga vantarna på en Model S eller Model X är det bäst att agera snabbt. Electrek rapporterar att Tesla just nu har ungefär 295 nya Model S och 301 nya Model X kvar i sitt globala lager – nästan alla i USA.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Kanske ännu mer talande är att Tesla inte verkar planera någon ersättare till dessa tidigare pionjärmodeller. I stället använder företaget den frigjorda fabriksytan för att montera Optimus-robotar.

Elon Musk har varit tydlig med att hans företag rör sig mer mot autonomi och tjänster baserade på autonom teknik, som Robotaxis och humanoida robotar, snarare än att fokusera på elbilar.

Tyvärr kan detta minskade fokus också påverka Model 3 och Model Y. Trots en uppgång i början av 2026 har båda modellerna i år hamnat under de försäljningssiffror som förväntades.

Om Tesla vill hålla jämna steg med den växande konkurrensen inom elbilar behöver företaget nya spännande modeller med samma banbrytande anda som de nu nedlagda originalen.

Men trots Musks löfte om “något coolare än en minivan” är det just nu Kina som står för rubrikerna med extremt snabba laddningstider, enorm räckvidd i elbilar och innovativ körteknik.