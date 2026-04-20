Elon Musk avduker Teslas kraftige nye AI5-brikke, men selvkjøring blir nok ikke bedret umiddelbart

Elon Musk tok med seg X for å avduke Teslas nyeste brikke

AI5-brikke er beregnet for «Optimus og superdataklynger»

Musk sier at én AI5-enhet har fem ganger så mye datakraft som to AI4-brikker

Elon Musk gikk på X-scenen for å annonsere ankomsten av Teslas neste generasjons brikke, som sies å tilby en 40x ytelsesøkning i forhold til forgjengeren.

Ifølge Musk på X (nedenfor) har Tesla nå «taped out» AI5-brikken, som refererer til punktet der designet låses før brikken sendes til en halvlederfabrikk for masseproduksjon. Administrerende direktør la også til at «AI6, Dojo3 og andre spennende brikker er under utvikling.»

Teslas administrerende direktør bekreftet også at en AI5-enhet har fem ganger så stor anvendbar datakraften som to eksisterende AI4-brikker, ifølge Not a Tesla App, mens Tom’s Hardware melder at prosessormodulen er omtrent halvparten så stor som AI4s trådkors.

Congrats to the @Tesla_AI chip design team on taping out AI5!AI6, Dojo3 & other exciting chips in work. pic.twitter.com/hm54TdIzBxApril 15, 2026

Men da en bruker på X spurte når kundene kunne forvente å se de nye brikkene i Tesla-biler, svarte Musk med en uttalelse som bekreftet at de først vil bli brukt i Optimus og i «superdataklynger».

«AI4 er nok til å oppnå mye bedre sikkerhet enn et menneske for FSD», la han til.

Dette er i samsvar med at Tesla planlegger å fortsette å bruke AI4-brikken til å drive sin neste generasjon av spesialbygde Cybercabs.

Electrek rapporterer at Tesla trenger «flere hundre tusen forhåndsmonterte AI5-kort i produksjon» før selskapet kan bytte produksjonslinje, og at volumet ikke forventes før midten av 2027. Det betyr at de som håper på et stort sprang fremover innen full selvkjørende ytelse, må vente en stund til.

Mer Tesla-teknologi vil bli foreldet

Akkurat nå er ingeniører innen autonom kjøring noe begrenset av datakraft, ettersom mer avanserte modeller krever enorme mengder minne for å fungere.

Volvo møtte et lignende problem med noen av sine nyeste modeller, inkludert EX90, som ble lansert uten nok datakraft til å effektivt kjøre sine lidar-baserte sikkerhetssystemer.

Det svenske selskapet satte deretter lidar-funksjonen på pause og oppgraderte fysisk et stort antall modeller etter hvert som ny system-på-en-brikke (SoC)-teknologi ble tilgjengelig fra partnere som Nvidia og Qualcomm.

Tesla-ingeniører står overfor de samme begrensningene, og i fjor ble selskapet tvunget til å innrømme at forrige generasjons Hardware 3 (HW3) ikke var kraftig nok til å kjøre fremtidige versjoner av Full Self-Driving.

Til tross for dette har Musk fortsatt å hevde at den nåværende AI4-plattformen, som driver HW4, er tilstrekkelig til å oppnå «langt bedre sikkerhet enn et menneske». Samtidig er det svært sannsynlig at kundene må vente til AI5-brikken er fullt introdusert før de ser noen reelle forbedringer i funksjonalitet.

I tillegg betyr Teslas planlagte ni måneder lange utviklingssyklus, som Not a Tesla App mener kan føre til introduksjonen av AI6-brikken allerede i 2028, at relativt nye biler risikerer å raskt bli foreldet når det gjelder muligheten til å tilby full, uovervåket selvkjøring – en visjon Musk har promotert i mange år.