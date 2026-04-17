Elon Musk avslöjar Teslas kraftfulla nya AI5-chip, men räkna inte med att det förbättrar Full Self-Driving än på ett tag

Elon Musk gick ut på X för att presentera Teslas senaste chip

AI5-chippet är avsett för ”Optimus och superdator-kluster”

Musk säger att en AI5-enhet har fem gånger mer beräkningskraft än två AI4-chip

Elon Musk gick ut på X för att tillkännage ankomsten av Teslas nästa generations chip, som enligt uppgift ska erbjuda en prestandaökning på 40 gånger jämfört med föregångaren.

Enligt Musk på X (nedan) har Tesla AI5-chippet nu ”taped out”, vilket syftar på den punkt där designen låses innan chippet skickas till en halvledarfabrik för massproduktion. Vd:n tillade också att ”AI6, Dojo3 och andra spännande chip är under utveckling”.

Teslas vd bekräftade också att en AI5-enhet har fem gånger så mycket användbar beräkningskraft som två befintliga AI4-chip, enligt Not a Tesla App, medan Tom’s Hardware rapporterar att processormodulen är ungefär hälften av reticle-storleken hos AI4.

Congrats to the @Tesla_AI chip design team on taping out AI5!AI6, Dojo3 & other exciting chips in work. pic.twitter.com/hm54TdIzBxApril 15, 2026

Men när en användare på X frågade när kunder kan förvänta sig att se de nya chippen i Teslas bilar svarade Musk med ett uttalande som bekräftade att de först kommer att användas i Optimus och i ”superdator-kluster”.

”AI4 räcker för att uppnå mycket bättre säkerhet än en människa för FSD”, tillade han.

Det stämmer överens med att Tesla planerar att fortsätta använda AI4-chippet för att driva sin kommande generation specialbyggda Cybercabs.

Electrek rapporterar att Tesla behöver ”flera hundra tusen färdigmonterade AI5-kort i produktion” innan företaget kan byta produktionslinje och att den volymen inte väntas förrän i mitten av 2027. Det innebär att de som hoppas på ett stort kliv framåt för Full Self-Driving-prestanda kommer att få vänta ett tag till.

Mer Tesla-teknik kommer att bli föråldrad

Just nu begränsas ingenjörer inom autonom körning till viss del av beräkningskraften, eftersom mer avancerade modeller kräver enorma mängder minne för att fungera.

Volvo stod inför ett liknande problem med några av sina senaste modeller, bland annat EX90, som lanserades utan tillräcklig beräkningskraft för att effektivt kunna köra sina lidarbaserade säkerhetssystem.

Det svenska företaget pausade då lidar-funktionen och uppgraderade fysiskt ett stort antal modeller när ny system-on-a-chip-teknik (SoC) blev tillgänglig från partners som Nvidia och Qualcomm.

Teslas ingenjörer står inför samma begränsningar och förra året tvingades företaget erkänna att dess tidigare generation Hardware 3 (HW3) inte var tillräckligt kraftfull för att köra framtida versioner av Full Self-Driving.

Trots detta har Musk fortsatt hävda att den nuvarande AI4-plattformen, som driver HW4, räcker för att uppnå ”mycket bättre säkerhet än en människa”. Samtidigt är det mycket sannolikt att kunder måste vänta tills AI5-chippet introduceras ordentligt innan de ser riktigt stora förbättringar i funktionalitet.

Dessutom innebär Teslas planerade utvecklingscykel på nio månader, som Not a Tesla App menar kan leda till att AI6-chip introduceras redan 2028, att relativt nya bilar snabbt riskerar att bli föråldrade när det gäller möjligheten att erbjuda fullständig självkörning utan övervakning – en vision Musk har marknadsfört i många år.