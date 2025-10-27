Jag har kört Volvos nya eldrivna ES90 – och den är nästan för smart för sitt eget bästa

Volvo var en av få elbilstillverkare som lanserade en stor, lyxig eldriven SUV med sju säten i fjol när EX90 presenterades för världen.

Den enorma crossovern bjöd inte bara på skandinavisk design och elegans, utan lovade också nästa generations säkerhetssystem – allt drivet av en rad sensorer, kameror och en rejäl Lidar-enhet placerad ovanpå vindrutan.

Tyvärr var den där Lidar-sensorn inte aktiv vid lanseringen. Den samlade bara in data för att träna Volvos mjukvara – helt enkelt för att Volvo inte hade tillräcklig datorkraft för att förverkliga sin vision. Modellen drogs dessutom med mängder av mjukvarubuggar och problem.

Konsekvensen blev att Volvos finanser såg dystra ut förra året, med ett underskott på 10 miljarder kronor under andra kvartalet 2025.

Nu hoppas företaget kunna vända utvecklingen med efterföljaren ES90, som oväntat nog tar formen av en elektrisk fastback-sedan – en modig satsning med tanke på att marknaden för sådana modeller är ganska liten.

Den stora skillnaden? ES90 lanseras med dubbla Nvidia Drive AGX Orin-processorer, vilket ger bilen den datorkraft som krävs för att Volvos banbrytande teknik äntligen ska fungera som utlovat.

Intelligent säkerhet

Det känns kanske lite märkligt att inleda en första provkörning med att prata om datorkraft och säkerhetssystem, men i det här fallet är det faktiskt avgörande – eftersom Volvos så kallade ”Superset”-plattform i praktiken definierar hela den här elbilen.

Under skalet sitter de tidigare nämnda Nvidia Drive AGX Orin-chippen, som tillsammans levererar hissnande 500 biljoner operationer per sekund – nästan dubbelt så mycket som i EX90.

Detta gör det möjligt för den visuellt dominerande Lidar-enheten (som fortfarande är en ständig källa till huvudbry för Volvos designers) samt alla kameror och sensorer att konstant samla in och analysera data från den komplexa omgivningen runt bilen.

Som utlovat – men inte fullt levererat i EX90 – innebär det att den limousinliknande ES90 nu kan erbjuda ett avancerat aktivt säkerhetssystem som inte nödvändigtvis lägger sig i körningen hela tiden. Faktum är att om du har kontroll, är utvilad och uppmärksam, kommer du troligen inte ens att märka att det finns där.

”Det är förmodligen något som är ganska svårt att testa på vanliga vägar”, förklarar Thomas Broberg, Volvos seniora säkerhetsrådgivare. ”De här nya systemen aktiveras bara när de verkligen behöver det. Med andra ord – om du kör dåligt”, säger han med ett leende.

Ett bra exempel är filhållningsassistenten, som i vissa bilar aktiveras direkt när du närmar dig en vägmarkering eller ett räcke. I ES90 får du betydligt mer spelrum – systemet reagerar först när du verkligen börjar komma farligt nära kanten. Om bilen däremot märker att du börjar bli trött eller distraherad, ”smalnar” den virtuellt av körfältet och börjar ingripa tidigare.

Samma princip gäller för hastighetsvarningar och notiser. De håller sig diskreta – tills du börjar blåsa genom 30-sträckor eller ignorera vägskyltar upprepade gånger. Ju mer du gör det, desto tydligare går bilen in och korrigerar.

Det är exakt så aktiv säkerhet ska fungera – diskret, adaptiv och intelligent. Synd bara att det krävs ofattbara mängder datorkraft och åratal av mjukvaruutveckling för att nå dit, så att varje resa inte längre ackompanjeras av en kakofoni av pip, pling och spökbromsningar.

Lyxig interiör

Okej, dags att gå vidare till de mer traditionella delarna av provkörningen – design, prestanda och räckvidd.

Som du nog ser har ES90 formen av en fastback-sedan – en karosstyp som blivit ovanlig på senare år – men Volvo säger själva att den har ”den högre markfrigång som förknippas med en SUV”.

Detta beror sannolikt på att de fyrhjulsdrivna versionerna med dubbla motorer rymmer en enorm batteripack på 106 kWh, vilket naturligtvis höjer bilens körhöjd något, eftersom batteriet ligger inbäddat i golvet enligt Volvos SPA2-arkitektur.

Resultatet är en elegant, om än något ovanlig design, med generöst utrymme för både förare och passagerare. De mjuka sätena i konstläder är eljusterbara åt alla håll, och baksätespassagerarna kan sträcka ut benen i princip helt.

Skeptiker lär påpeka att det här är en bil riktad mot den kinesiska marknaden och för chaufförkörning, eftersom den tillverkas i Chengdu, men Magdalena Molin, affärsprogramchef för ES90, menar att många kinesiska kunder faktiskt kör själva – eller med familjen – så modellen är inte bara avsedd för chaufförkörning.

Oavsett vilket så rullar ES90 fantastiskt mjukt, nästan svävande över vägen, och kupén är helt isolerad från omvärlden. Det är så tyst att det känns som att färdas i ett rullande ljudisolerat rum.

För den som ändå vill höra något erbjuder bilen ett fenomenalt 25-högtalarsystem från Bowers & Wilkins, komplett med det nya Abbey Road Studios-läget.

När det aktiveras kan passagerarna ändra den akustiska karaktären på låtarna de lyssnar på, så att till och med de mest poppiga spåren låter som om de spelats in i Londons legendariska analoga studios.

Snabbladdning

Till skillnad från den större EX90 är Volvos senaste modell byggd på en 800-volts elektrisk arkitektur, vilket innebär att den kan snabbladdas med upp till 350 kW – något som kraftigt minskar laddtiden.

Med det sagt har både ES90 Twin Motor på 443 hk och Twin Motor Performance på 671 hk de tidigare nämnda batteripaketen på 102 kWh, vilket ger en räckvidd på omkring 70 mil på en laddning – men som förstås tar längre tid att ladda fullt på grund av storleken.

Modellen vi testade – ES90 Plus Single Motor Extended Range med bakhjulsdrift och 329 hk – har en uppgiven räckvidd på cirka 65 mil och gott om kraft för att utan ansträngning accelerera upp till motorvägsfart. Faktum är att versionen med 680 hk och dubbla motorer nästan känns överdriven.

Detta är inte någon sportig bil i egentlig mening – den fem meter långa sedanen saknar bakhjulsstyrning och känns rejält stor när man manövrerar genom de trånga gatorna längs franska Rivieran. Visst, de extra hästkrafterna i dubbelmotor-versionen hjälper vid omkörningar, men de är långt ifrån nödvändiga för att uppskatta den här lugna och bekväma glidaren.

Kupén håller en tydligt premiumkänsla, och Volvos toppmoderna infotainmentsystem baserat på Android Automotive tar hedersplats i mitten av instrumentpanelen. Det är förstås en smaksak, men på den här lyxnivån hade vi gärna sett en bättre integration med resten av interiören, då den stora skärmen känns något påklistrad.

Som väntat får vi också klaga lite på att nästan allt styrs via pekskärmen – inklusive justering av sidospeglarna – något man verkligen vill kunna göra smidigt när man backar denna imponerande stora bil med lättrepade 22-tumsfälgar.

Sikten bakåt genom den smala bakrutan är dessutom riktigt dålig, vilket gör att man får lita tungt på backkameror och sensorer – som tur är fungerar dessa mycket bra.

Kan bli svår att sälja

Den här typen av bil säljer traditionellt väldigt bra i Kina, men betydligt sämre i andra marknader. Volvo har redan bekräftat att ES90 inte kommer att säljas i Nordamerika inom den närmaste tiden, på grund av osäkra tullar och skiftande subventioner.

I Sverige börjar priserna på 929 000 kronor för Single Motor Extended Range-modellen, medan Ultra-versionen kostar 988 000 kronor och lägger till massagesäten fram, Bowers & Wilkins-ljudsystemet och luftfjädring.

Toppversionen Ultra Twin Motor Performance landar på 1 052 000 kronor, vilket placerar den i samma prisklass som exempelvis Porsche Taycan – en bil som visserligen inte är lika lounge-lik inuti, men som är betydligt roligare att köra.

Bland konkurrenterna finns även BMW i5 och Audi A6 e-tron. Dessutom erbjuder Volvos systermärke Polestar den eleganta Polestar 4 till betydligt lägre pris, och snart även Polestar 5, som många lär tycka är snyggare – men något trängre i baksätet.

Så även om Volvo ES90 är imponerande, välbyggd och oerhört bekväm, känns det inte som en modell som kommer att dominera försäljningsstatistiken.

Den är helt enkelt för dyr, för nischad, och när dess största säljpunkt är ett extremt avancerat men osynligt säkerhetssystem, blir det svårt att förklara för kunderna varför all den där enorma datorkraften faktiskt spelar roll.