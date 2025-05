Vi har fått en smakebit av Marshalls første lydplanke – en konkurrent til Sonos Arc Ultra

Marshall Heston 120 lanseres 3. juni 2025

Den vil koste deg mye: 10 999 kroner

Støtter Dolby Atmos, DTS:X og HDMI-gjennomgang

Marshall, best kjent for sine forsterkere og rock'n'roll-orienterte høyttalere, tar nå sine første steg inn i en helt ny produktkategori: lydplanker.

Merkets aller første lydplanke, Marshall Heston 120, vil lande i stuer fra 3. juni 2025, og prisen er en heftig investering – 10 999 kroner. Marshalls lydplanke støtter Dolby Atmos, er over 100 cm lang – så den passer for TV-er på minst 55 tommer – og lover en «kolossal lydopplevelse» med både «oppslukende og romslig lyd».

Lydplanken leverer dette uten en separat subwoofer eller bakhøyttalere, ettersom Marshall i stedet fokuserer på et alt-i-ett-design. Dette gjør at Heston 120 føles som en naturlig konkurrent til Sonos Arc Ultra, som for tiden har tittelen «beste alt-i-ett-lydplanke» i vår guide over de beste lydplankene du kan kjøpe.

Førsteinntrykk av Heston 120

(Image credit: Future)

Vi fikk æren av å være blant de aller første som hørte Marshall Heston 120 på Marshalls hovedkvarter i Stockholm. Førsteinntrykket var umiddelbart det luksuriøse, retroduftende utseendet – noe vi alltid har likt med produkter som Marshall Monitor III ANC og Marshall Emberton III.

Det syntetiske skinnets ytre kombinert med stilige gulldetaljer gjør at den skiller seg ut i et marked fullt av klumpete, svarte plastbokser.

Designet er fullt av små, gjennomtenkte detaljer. For eksempel har Marshall installert tre taktile knotter for å justere volum, EQ og kilde. Disse bruker haptisk tilbakemelding for en tilfredsstillende brukeropplevelse og er laget av rillet metall – nok en nikk til Marshalls arv innen forsterkere. Det er også knapper for å bytte mellom forskjellige lydmoduser, for eksempel Musikk, Film, Natt eller Stemme.

Men det du sannsynligvis er mest nysgjerrig på er: hvordan hørtes Heston 120 ut? Vi fikk bare en kort demonstrasjon i et rom som nesten etterlignet en stue – men ut fra det vi hørte, var det ganske imponerende.

Marshall demonstrerte Heston 120s muligheter på tvers av tre formater: stereomusikk, Dolby Atmos-musikk og Dolby Atmos-filmer. Ed Camphor, leder for lydteknologi og tuning hos Marshall Group, fortalte oss at «fokuset vårt har virkelig vært å få en god finish for hvert format», og det føltes absolutt slik.

(Image credit: Future)

Da vi for eksempel lyttet til stereomusikk, ble vi umiddelbart møtt av en kraftfull, fyldig basslyd – den typen mange lydplanker sliter med å gjengi, spesielt uten hjelp fra en dedikert subwoofer.

Dolby Atmos-musikk imponerte også – da vi lyttet til Billie Eilishs «Bury a friend», ble vokalpanoreringen fulgt presist, med rumlende, dyp bass og uhyggelige skrik som gjennomboret lydbildet.

Til slutt så vi en sekvens fra Star Wars: Episode I – The Phantom Menace på Disney Plus. Retningen til romskipene som suste forbi i én scene ble levert med presisjon, og lydplanken gjenga viktige lydeffekter – som skip som suste forbi eller krasjet – på en klar og realistisk måte. Dessverre ble Jar Jar Binks’ dialog gjengitt med krystallklar klarhet gjennom hele scenen.

Selvfølgelig er dette bare våre førsteinntrykk fra en demo, så hvis du vil ha litt grundigere innsikt, må du vente på vår kommende anmeldelse ...

En nærmere titt på spesifikasjonene

(Image credit: Future)

Teknologisk bruker Marshall Heston 120 totalt 11 aktive elementer, som inkluderer høydekanaler for å fange det vertikale lydbildet som kreves for «ekte» Dolby Atmos, samt sidekanaler for å skape en virkelig ekspansiv lyd. Sammen får du en maksimal effekt på 150 W i en 5.1.2-konfigurasjon.

Lydplanken støtter naturligvis Dolby Atmos – både for filmer og musikk – men Heston 120 støtter også DTS:X, som er en fordel i forhold til Sonos Arc Ultra (Sonos fortsetter å gi avkall på DTS-støtte).

Det finnes også mange tilkoblingsmuligheter. Her får du både HDMI eARC og HDMI-gjennomgangsporter (et annet pluss sammenlignet med Arc Ultra som bare har én HDMI-port), RCA stereo- og mono-tilkoblinger, samt Bluetooth 5.3 og Wi-Fi 6.

Du kan spille musikk via Apple AirPlay 2, og Marshall har også integrert en rekke strømmetjenester som Spotify Connect, Tidal Connect og Airable. Disse kan også tilordnes forhåndsinnstilte knapper for enkel tilgang. Det er til og med støtte for Auracast.

En annen fin detalj er at Marshall oppdaterer mobilappen sin i forbindelse med lanseringen av Heston 120. Appen låser opp avanserte EQ-alternativer, fjernkontroll av volum, kilde- og lydmoduser, og romtilpasning for å optimalisere lyden for miljøet ditt.

Appen er så komplett at Heston 120 ikke kommer med en separat fjernkontroll – du trenger bare telefonen din for å kontrollere alt sammen.

Marshall lanserer Heston 120 som en frittstående lydplanke, men selskapet har bekreftet at du vil kunne kjøpe Heston Sub 200 – en separat subwoofer – senere for å virkelig føle de dypeste frekvensene.

I tillegg vil en mindre lydplanke, Heston 60, også bli lansert for de med mindre plass. Begge modellene lanseres senere i 2025, og vi vil selvfølgelig oppdatere deg med flere detaljer etter hvert som de dukker opp.

Marshall Heston 120-lydplanken er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå og vil bli lagt ut for salg 3. juni 2025 via Marshalls egen nettside. Den vil være tilgjengelig hos utvalgte forhandlere fra 16. september 2025.

(Image credit: Future)