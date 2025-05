Vi har testat Marshalls första soundbar – en konkurrent till Sonos Arc Ultra

Marshall Heston 120 soundbar lanseras den 3 juni 2025

Den kommer att kosta dig rejält: 10 999 kronor

Stöd för Dolby Atmos, DTS:X och HDMI-genomgång

Marshall, mest känt för sina förstärkare och rock'n'roll-inspirerade högtalare, tar nu sina första steg inom en helt ny produktkategori: soundbars.

Varumärkets allra första soundbar, Marshall Heston 120, landar i vardagsrummen från och med 3 juni 2025 och priset är en rejäl investering – 10 999 kronor. Marshalls soundbar har stöd för Dolby Atmos, är över 100 cm lång – alltså lämplig för TV-apparater på minst 55 tum – och utlovar en ”kolossal ljudupplevelse” med både ”uppslukande och rymligt ljud”.

Soundbaren levererar detta utan separat subwoofer eller bakre högtalare, då Marshall i stället satsar på en allt-i-ett-design. Det gör att Heston 120 känns som en naturlig konkurrent till Sonos Arc Ultra, som just nu har titeln "bästa allt-i-ett-soundbar" i vår guide över de bästa soundbars som finns att köpa.

Första intryck av Heston 120

Vi fick äran att vara bland de allra första att höra Marshall Heston 120 på Marshalls huvudkontor i Stockholm. Första intrycket var direkt det lyxiga, retrodoftande utseendet – något vi alltid har gillat med produkter som Marshall Monitor III ANC och Marshall Emberton III.

Det yttre skalet i syntetläder kombinerat med snygga gulddetaljer gör att den sticker ut i en marknad fylld av klumpiga, svarta plastlådor.

Designen är full av små, genomtänkta detaljer. Marshall har exempelvis installerat tre taktila rattar för att justera volym, EQ och källa. Dessa använder haptisk feedback för en tillfredsställande användarupplevelse och är tillverkade i räfflad metall – ännu en vinkning till Marshalls arv inom förstärkare. Det finns även knappar för att växla mellan olika ljudlägen, som Music, Movie, Night eller Voice.

Men det du förmodligen är mest nyfiken på är: hur lät Heston 120? Vi fick bara en kort demo i ett utrymme som nästan efterliknade ett vardagsrum – men utifrån vad vi hörde var det ganska imponerande.

Marshall demonstrerade Heston 120:s kapacitet inom tre format: stereomusik, Dolby Atmos-musik och Dolby Atmos-filmer. Ed Camphor, Audio Technology and Tuning Lead på Marshall Group, berättade för oss att “vårt fokus har verkligen legat på att få till en bra finish för varje format”, och det kändes absolut så.

Till exempel, när vi lyssnade på stereomusik möttes vi direkt av ett slagkraftigt, fylligt basljud – den typen som många soundbars har svårt att återskapa, speciellt utan hjälp av en dedikerad subwoofer.

Även Dolby Atmos-musik imponerade – när vi lyssnade på bury a friend av Billie Eilish, följdes röstens panoreringar exakt, med mullrande, djup bas och kusliga skrik som trängde igenom ljudbilden.

Till sist såg vi en sekvens ur Star Wars: Episode I – The Phantom Menace på Disney Plus. Riktningen på rymdskeppen som susade förbi i en scen levererades med precision och soundbaren återskapade stora ljudeffekter – som skepp som susar förbi eller kraschar – på ett tydligt och realistiskt sätt. Tyvärr återgavs Jar Jar Binks dialog med kristallklar tydlighet under hela scenen.

Detta är såklart bara våra första intryck från en demo, så om du vill ha våra fullständiga åsikter får du vänta in vår kommande recension…

En närmare titt på specifikationerna

När det gäller tekniken använder Marshall Heston 120 totalt 11 aktiva element, vilket inkluderar höjdkanaler för att fånga den vertikala ljudbilden som krävs för ”äkta” Dolby Atmos samt sidokanaler för att skapa ett riktigt expansivt ljud. Tillsammans får du en maximal uteffekt på 150 W i en 5.1.2-konfiguration.

Soundbaren har självklart stöd för Dolby Atmos – både för film och musik – men Heston 120 har också stöd för DTS:X, vilket är en fördel jämfört med Sonos Arc Ultra (Sonos fortsätter att avstå från DTS-stöd).

Det finns gott om anslutningsmöjligheter också. Här får du både HDMI eARC och HDMI passthrough-portar (ytterligare ett plus gentemot Arc Ultra som bara har en HDMI-port), RCA stereo- och monoanslutningar, samt Bluetooth 5.3 och Wi-Fi 6.

Du kan spela musik via Apple AirPlay 2 och Marshall har även integrerat ett gäng streamingtjänster som Spotify Connect, Tidal Connect och Airable. Dessa kan även tilldelas förvalsknappar för enkel åtkomst. Det finns till och med stöd för Auracast.

En annan trevlig detalj är att Marshall uppdaterar sin mobilapp i samband med lanseringen av Heston 120. Appen låser upp avancerade EQ-alternativ, fjärrstyrning av volym, källa och ljudlägen, samt rumsanpassning för att optimera ljudet efter din miljö.

Appen är så komplett att Heston 120 inte kommer med en separat fjärrkontroll – du behöver bara din telefon för att styra allt.

Marshall lanserar visserligen Heston 120 som en fristående soundbar, men företaget har bekräftat att du längre fram kommer att kunna köpa till Heston Sub 200 – en separat subwoofer – för att verkligen känna de där djupaste frekvenserna.

Utöver det kommer även en mindre soundbar, Heston 60, att släppas för dig med mindre utrymme. Båda modellerna lanseras senare under 2025 och vi kommer självklart att uppdatera dig med fler detaljer när de dyker upp.

Marshall Heston 120 soundbar kan förhandsbokas redan nu och kommer att börja säljas den 3 juni 2025 via Marshalls egen hemsida. Den blir tillgänglig hos utvalda återförsäljare från och med 16 september 2025.

