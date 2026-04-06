Artemis II vil bruke laserstråler til å sende 4K-video fra månen

Artemis II-mannskapet er på vei mot månen

Deres romfartøy Orion er utstyrt med 4K-laserkommunikasjon

High-definition-videostrømmer skal være mulig

Vi har allerede sett Artemis II-mannskapet kaste iPhoner rundt i rommet og ha problemer med å få tilgang til Outlook-kontoene sine. Når de når månebanen, vil vi også kunne se høyoppløselige 4K-bilder av måneoverflaten.

Astronautene vil fly forbi månen i stedet for å lande på den, men takket være laserteknologi utviklet delvis av MIT Lincoln Laboratory (via BBC Sky at Night Magazine), vil de ha toppmoderne teknologi for å rapportere tilbake til jorden.

Romferder har tradisjonelt gjort bruk av radiokommunikasjon (RF), men frekvensspekteret er nå veldig smalt og er ikke lenger den beste teknologien vi har for å sende data over lange avstander, som til månen og tilbake.

Artikkelen fortsetter nedenfor

«Laserkommunikasjon er en løsning som kan løse dette problemet, og laboratoriet er ekspert på feltet, som i stor grad ble utviklet her», sier Farzana Khatri, senior systemingeniør ved MIT Lincoln Laboratory.

Månen i hög upplösning

Hvis alt går etter planen, burde vi kunne nyte «HD-video fra månen» i løpet av de kommende dagene. Se for deg noe som ligner på kvaliteten til en premium Netflix-strømming, men av den faktiske månen i stedet for en middelmådig sci-fi-film.

Systemet som brukes kalles Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) og består av flere avanserte instrumenter, inkludert et teleskop montert på en gimbal som kan rette laserstråler tilbake til NASAs basestasjoner.

«Artemis-astronautene vil bruke videokonferanser for å få kontakt med leger, koordinere oppdragsaktiviteter og direktestrømme reisene sine rundt månen», sier Jane Wang, som også jobbet med å utvikle systemet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Selve bilde- og videoopptaket vil bli gjort med Nikon-kameraer som er en del av astronautenes utstyr. I tillegg til å sende tilbake bilder, lyd og video fra oppdraget, vil laserlinkene også kunne overføre diagnostiske rapporter i sanntid til og fra Orion.