Artemis II ska använda laserstrålar för att skicka 4K-video från månen

Artemis II-besättningen är på väg mot månen

Deras Orion-rymdfarkost är utrustad med 4K-laserkommunikation

Videoströmmar i hög upplösning ska vara möjliga

Vi har redan sett besättningen på Artemis II kasta runt iPhones i rymden och ha problem med att komma åt sina Outlook-konton. När de väl når omloppsbana runt månen ska vi dessutom kunna få se högupplösta 4K-bilder av månens yta.

Astronauterna kommer att flyga förbi månen i stället för att landa på den, men tack vare laserteknik som delvis utvecklats av MIT Lincoln Laboratory (via BBC Sky at Night Magazine) har de teknik i toppklass för att rapportera tillbaka till jorden.

Rymduppdrag har traditionellt använt radiokommunikation (RF), men frekvensspektrumet är numera mycket trångt och är inte längre den bästa tekniken vi har för att skicka data över stora avstånd, som till månen och tillbaka.

“Laserkommunikation är en lösning som kan lösa detta problem och laboratoriet är expert på området, som i stor utsträckning utvecklades här,” säger Farzana Khatri, ledande systemingenjör vid MIT Lincoln Laboratory.

Månen i hög upplösning

“I’m the space plumber, I’m proud to call myself the space plumber.”Mission specialists like @Astro_Christina train for all roles so they can jump in wherever they’re needed. Sometimes that means fixing vital machinery, like the spacecraft toilet. pic.twitter.com/RGBWkwRgX7April 3, 2026

Om allt går enligt plan bör vi kunna njuta av “högupplöst video från månen” under de kommande dagarna. Tänk dig något i stil med kvaliteten på en premiumström från Netflix, fast av den faktiska månen i stället för en medioker sci-fi-film.

Systemet som används kallas Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) och består av flera avancerade instrument, inklusive ett teleskop monterat på en gimbal som kan rikta laserstrålar tillbaka till NASA:s basstationer.

“Artemis-astronauterna använder videokonferenser för att koppla upp sig till samtal med läkare, koordinera uppdragets aktiviteter och livestreama sina resor runt månen,” säger Jane Wang, som också arbetat med att utveckla systemet.

Själva bild- och videoinspelningen kommer att göras med Nikon-kameror som ingår i astronauternas utrustning. Förutom att skicka tillbaka bilder, ljud och video från uppdraget kommer laserlänkarna också kunna överföra diagnostikrapporter i realtid till och från Orion.