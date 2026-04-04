Smartphones i rymden – besättningen på Artemis II kastar en iPhone i tyngdlöshet

NASA tillåter nu personliga telefoner i rymden och det första uppdraget har redan startat

En video visar Artemis II-besättningen kasta en iPhone i tyngdlöshet

Andra klipp visar också hur astronauter använder iPhones

Det är en stor dag för NASA eftersom Artemis II-uppdraget har lyft och skickat fyra astronauter på en resa runt månen – en färd som tar dem längre bort från jorden än någon har varit på över 50 år. Men detta, tillsammans med Crew-12-uppdraget till den internationella rymdstationen, är också första gången NASA-astronauter har fått ta med sig sina personliga telefoner.

Det innebär att det är första gången iPhones och Android-telefoner tas med ut i rymden på NASA-uppdrag och vi börjar redan få se lite av det roliga som görs med dem.

I en serie inlägg på X delade användaren @OwenSparks några korta klipp där besättningen använder iPhones. I ett av dem kastas en iPhone till någon i tyngdlöshet, medan ett annat visar hur en av astronauterna (Christina Koch) filmar Victor Glover när han styr rymdfarkosten.

The Artemis crew tossing around their iPhones, floating in zero gravity 😂 https://t.co/8Xzjm5Njgz pic.twitter.com/mjghv2fz1IApril 2, 2026

Det finns också ett tredje klipp där iPhones packas ner i besättningens dräkter före uppskjutningen.

Det som kommer härnäst är ännu mer spännande

Hur roliga dessa klipp än är ser vi ännu mer fram emot vad som kommer härnäst. Eftersom uppdraget tar besättningen runt månen kan vi snart få närbilder av månen tagna med samma telefoner som många av oss använder varje dag.

Smartphones kan dessutom användas i framtida uppdrag, så Artemis II lär inte bli sista gången vi ser dem i rymden.

Även om det verkar som att just detta uppdrag mest använder iPhones är det troligt att en astronaut förr eller senare också visar vad en Android-telefon klarar av under en rymdresa.