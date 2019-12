Test: Urbanista Paris

Så fort man ser Urbanista Paris så skjønner man hvor inspirasjonen til designet er hentet fra, og hvis du kunne tenke deg et par AirPods men synes prisen blir for stiv, så kan disse være et godt valg. Du får god lyd, god passform og et flott ladeetui med støtte for trådløs lading. Samtidig må du leve med en del egenstøy, og berøringskontrollene er heller ikke de beste, men til denne prisen får du likevel mye for pengene.

Urbanista Paris spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelse: 10 mm Følsomhet: 103 dB ved 1 kHz Frekvensrespons: 20 – 20.000 kHz Utstyr: ladeetui, USB-C-kabel, 3,5 mm-kabel Lydkodeker: AAC, AptX Oppgitt batteritid: 5 timer Oppgitt batteritid fra ladeetui: 20 timer Bluetooth-rekkevidde: 10 m

Urbanista fortsetter å utfordre de store hodetelefonprodusentene med rimelige alternativer innen alt fra heldekkende modeller til helt trådløse propper, og denne gangen er det proppene som har fått navnet Paris vi skal vurdere.

Disse har et design som umiddelbart trekker tankene til en viss markedsleder innen slike propper (altså AirPods om noen skulle lurte), og det er ingen tvil om at Urbanista her sikter seg inn mot å appellere til dem som gjerne vil ha Apples propper, men som kanskje synes at de blir i overkant dyre.

Til bortimot halve prisen (sammenlignet med AirPods 2019 med trådløst ladeetui) kan jo disse proppene ved første øyekast definitivt se ut som et fristende alternativ og vi kan naturlig nok også senke kravene litt, men det gjenstår likevel å se om de leverer godt nok til å faktisk fungere som en erstatning man vi være fornøyd med.

Pris og tilgjengelighet

Urbanista Paris er i salg nå for 990 kroner, og de er tilgjengelig i fargene sort, hvit, grønn og rosa.

Design, passform og funksjoner

Designet minner som sagt veldig om AirPods, og om du synes det er bra eller ikke vil selvfølgelig være avhengig av hvor godt du liker Apples opprinnelige design.

Samtidig må vi understreke at Paris absolutt ikke her helt like. "Stengene" er for eksempel ikke helt runde men i stedet litt "trykket sammen", og overflaten har en matt utførelse i stedet for den blanke plasten til Apple.

Ikke minst er disse proppene utstyrt med gummiplugger som skal inn i ørene, noe nye AirPods Pro også har, mens som Apples tidligere modell ikke hadde. Dermed sitter disse mye tryggere i ørene enn de opprinnelige AirPods.

Det er ikke dermed sagt at de sitter like trygt som propper med vinger som legger seg på innsiden av øremuslingen slik som for eksempel Urbanista Athens, men en joggetur nå og da burde gå fint.

(Image credit: Truls Steinung)

Vi må også si at vi liker ladeetuiet veldig godt. Den flate formen og de avrundede sidene gjør at det ligger veldig godt i lomma, og du merker nesten ikke at du har det med deg.

Når proppene lader i etuiet blinker en rød LED-lampe ved siden av ladeporten, og denne signaliserer samtidig hvor mye batteri som er igjen i etuiet med antall blink. Det er ikke fullt så umiddelbart informativt som de fire LED-lampene på forsiden av ladeetuiet til Urbanista Athens som vi testet for kort tid siden, men det fungerer helt fint.

Betjeningen er berøringsbasert, og det er dessverre ikke en helt udelt positiv opplevelse. Start og stopp av avspilling fungerer ganske godt ved å dobbeltrykke på vestre propp. Det samme kan vi for så vidt si om volumjustering også, men det tar lenger tid enn vi kunne tenke oss. Man må nemlig trykke en gang på høyre eller venstre propp for å skru volum henholdsvis opp eller ned, og det betyr i praksis at du må trykke én gang, så vente et sekund, og så trykke én gang til om du vil justere volum to hakk. Vil du justere mer enn det, kan du like godt bare finne frem telefonen.

Vil du hoppe én låt frem må du holde på høyre propp i to sekunder, noe som er greit nok, men hvis du vil hoppe én låt tilbake, så må du først holde i 2 sekunder på venstre propp for å starte låten du hører på fra begynnelsen, og så umiddelbart holde i 2 sekunder til for å hoppe en låt tilbake. Igjen er det raskere å bare plukke opp telefonen.

Berøringskontroller kan være stilig, men noen ganger er knapper rett og slett mer effektivt.

På den positive siden kan vi i det minste legge til at Paris har relativt lav forsinkelse, noe som sikrer at du slipper å oppleve at lyden henger etter bildet når du ser på video. Dette er ikke en selvfølgelig når det kommer til rimeligere propper som dette.

Proppene trekkes på plass i etuiet av magneter. (Image credit: Truls Steinung)

Når det gjelder lydkvaliteten ved samtaler så er den dessverre ikke den beste, og vi fikk bedre talekvalitet fra Urbanista Athens. Paris høres til sammenligning ut som de leverer et smalere frekvensspekter, og resultatet er mer telefonaktig lyd. Det fungerer for så vidt helt greit til en kort samtale nå og da, men hvis samtalelyd er spesielt viktig for deg så finnes det bedre alternativer på markedet.

Også på batterilevetid leverer Paris dårligere enn Athens, men 20 timer burde likevel være nok for de fleste. Det samme gjelder også de 5 timene med avspilling du får før proppene må tilbake i etuiet.

Det du derimot får, som ikke så mange andre har, er støtte for trådløs lading, og hvis dette er noe du kan tenke deg å benytte deg av så blir Paris fort mer fristende.

Lydkvalitet

Når det kommer til lydkvalitet så har Paris mye positivt å by på. Her får du et nemlig et svært godt balansert lydbilde, og om vi skal sammenligne med Athens igjen så leverer Paris betydelig bedre på dette punktet.

Her får du ikke det samme preget av udefinert mellomtone og manglende bass – vel og merke forutsatt at du finner den rette størrelsen av gummipropper slik at de sitter optimalt i ørene.

Da vil du få en flott helhet med fin tynge, og en låt som Tools «The Grudge» viser at Paris takler å separere de ulike bestandelene i miksen godt, slik at alle elementer kommer til sin rett.

Det skal imidlertid sier at diskanten kan bli en tanke skarp når det øses på med cymbaler, noe slutten av nevnte låt blir et eksempel på.

Proppene kunne sittet enda tryggere i ørene. (Image credit: Truls Steinung)

Verre er det dessverre at Paris har et annet problem med lyden, nemlig en ganske fremtredende egenstøy. Den merkes umiddelbart når man setter i proppene, og når man lytter til musikk med et transparent lydbilde eller der musikken tar pauser, er det også veldig hørbart. Aller best merker man det for øvrig når man stopper musikken, og man hører støyen i et par sekunder frem til den innebygde elektronikken deaktiveres.

Hvor mye du vil plages av dette kommer til en viss grad an på hva slags musikk du lytter til og hva slags volum du velger (støyen forsterkes ikke når man skrur opp volumet), men hvis du liker klassisk musikk eller akustiske opptak med mange stille partier så kan det være du vil irritere deg over dette.

Heldigvis kan du som nevnt drukne en del av støyen med høyt volum, og da er det også positivt at Paris kan spille ganske høyt uten at vi opplever forvrengning.

Konklusjon

Urbanista Paris har mye positivt å by på, og spesielt gjelder det naturlig nok for dem som kunne tenke seg et par AirPods men som synes at prisen for Apples egne propper blir for stiv.

Etuiet er smart utformet. (Image credit: Truls Steinung)

Du får et par propper som sitter godt i ørene og som låter bra, prisen tatt i betraktning. Ikke minst liker vi ladeetuiet veldig godt, og det er positivt at det kan lades trådløst om du har det rette utstyrt. Samtidig kommer vi ikke unna å nevne den merkbare egenstøyen som kan bli plagsom, avhengig av hva slags musikk du lytter til.

Når vi gir disse 4 av 5 stjerner så er det først og fremst fordi du til denne prisen får mye for pengene, og fordi de vil være et godt kjøp om du kan leve med svakhetene vi har nevnt.