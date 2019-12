Test: Urbanista Athens

Urbanista Athens kan ikke måle seg med de beste når det kommer til lydkvalitet, men avhengig av forventningene dine så kan det godt være du får akkurat den energiboosten du trenger mens du trener. Det hjelper også at du får god og trygg passform, et praktisk ladeetui og gode kontrollmuligheter med multifunksjonsknappene på proppene.

Urbanista Athens spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelse: 6 mm Frekvens respons: 20 – 20.000 kHz IP-sertifisering: IP67 Utstyr: ladeetui, USB-C-kabel Lydkodeker: AAC Oppgitt total batteritid: 32 timer Oppgitt batteritid per opplading: 8 timer Blueooth-rekkevidde: 10 m

Svenske Urbanista satser stort på å være et rimeligere alternativ til de store produsentene innen lydprodukter, og av navnet kan vi også tolke at de retter seg mot unge og urbane mennesker som er opptatt av stil og design.

De har et stort utvalg innen både ørepropper, hodetelefoner og bluetooth-høyttalere, og denne gangen er det de helt trådløse øreproppene Athens vi har inne til test. Disse er tydelig rettet mot treningsbruk, og de konkurrerer dermed mot populære alternativer som Jaybird Vista og Beats PowerBeats Pro, men til en betydelig lavere pris.

Men er de gode nok til å være et reelt alternativ, eller burde du faktisk betale ekstra for å få et av de beste helt trådløse ørepropp-parene på markedet? Det har vi satt oss fore å finne ut.

Pris og tilgjengelighet

Urbanista Athens er i salg nå for 1290 kr, og de er kun å få kjøpt i mørk grå med sort ladeetui.

Design og passform

Urbanista Athens har et utpreget sporty design, med slitesterke gummibelagte overflater. Dette robuste inntrykket understrekes også av at Athens skal være vanntette med IP67-sertifisering, noe som burde sikre at de tåler både kraftig svetting og joggeturer i regnvær.

Som du ser av bildet nedenfor er de utstyrt med gummibøyler som legges innenfor buene i øremuslingene, og for undertegnede fungerer dette veldig godt. Vi opplevde aldri at det var noen fare for at de skulle falle ut. Er buene for store for ørene dine, skal du også vite at det følger med et ekstra sett med mindre gummibøyler i esken, og det følger også med et par gummiringer uten bøyler om du helst ikke vil ha slike i det hele tatt. Da vi testet sistnevnte opplevde vi imidlertid at proppene ganske lett kunne falle ut, så vi anbefaler bruk av bøylene – i hvert fall til treningsbruk.

De smarte gummibøylene holder proppene på plass. (Image credit: Truls Steinung)

Det følger for øvrig også med gummipropper i tre ulike størrelser, og disse har en veldig konvensjonell utforming som de fleste vil være kjent med. For undertegnede passet mediumstørrelsen som forventet best, men du har altså mulighet til å bytte til en annen størrelse etter behov.

Selve ladeetuiet har på sin side et litt mer elegant design som står godt til resten av Urbanistas produkter, og selv om det er litt i overkant tykt til å legges komfortabelt i en bukselomme så er det i hvert fall avrundet i kantene. I front rett under lokket sitter det fire små LED-lys som indikere hvor mye batteri etuiet har igjen hver gang du åpner det.

Det er også verdt å nevne at selve proppene har LED-ringer som lyser opp når du tar dem ut av etuiet, men disse slutter heldigvis å lyse ganske fort. Du slipper altså å gå rundt med lysende propper i ørene.

Funksjoner og batterilevetid

Urbanista Athens er enkle å komme i gang med. Du skrur dem på første gang ved å sette dem i etuiet og ta dem ut igjen, og de kobler seg da automatisk sammen og er klare til å kobles til telefonen. Det er også verdt å nevne at begge proppene kan kobles til telefonen, og det er dermed mulig å bruke både venstre og høyre propp alene om du ønsker det.

(Image credit: Truls Steinung)

Hver av de to proppene er utstyrt med en multifunksjonsknapp som lar deg kontrollere volum og avspilling. For eksempel startes og stoppe avspilling ved å dobbelttrykke på venstre propp, mens volum justeres opp ved å trykke én gang på høyre propp, og ned ved å trykke én gang på venstre propp.

Det er også mulig å motta samtaler ved å dobbeltrykke på en av knappene når det ringer, og du kan også avvise samtaler ved å holde en av knappene inne.

Ikke minst er det mulig å fremkalle Siri, Google Assistant eller Alexa ved å holde høyre knapp inne i 2 sekunder.

Hver av proppene har en Urbanista-logo som fungerer som en multifunksjonsknapp. (Image credit: Truls Steinung)

Vi kan også nevnte at mikrofonlyden ved samtaler er svært god, med klar og ren lyd uten særlig grad av støy.

Den oppgitte batterilevetiden på hele 32 timer er veldig imponerende, og det samme er batterilevetiden på 8 timer for proppene mellom hvert besøk til etuiet. Vår opplevelse er også at dette stemmer ganske godt i praksis, og de nevnte LED-lampene som viser gjenværende opplading gjør en god jobb med å minne deg på at du må lade når du nærmer deg tom.

Lydkvalitet

Urbanista Athens' svakeste punkt er dessverre lyden, men det er ikke dermed sagt at den er dårlig. Faktisk er den helt OK, og avhengig av hva slags musikk du lytter til og forventningene dine, så kan det godt være at du blir fornøyd.

Hvis du for eksempel først og fremst skal bruke dem til trening og høre på energisk "treningsmusikk", så leverer Athens helt greit.

Hvis du derimot forventer stor detaljrikdom og et lydbilde som fremhever nyansene i akustiske instrumenter, så vil du nok bli litt skuffet. Du får riktig nok en greit balansert frekvensgang og diskanten er ren og fin, men det er likevel ikke til å komme utenom at mellomtonen er litt ullen og lite detaljrik. Samtidig er heller ikke de dypeste bassfrekvensene særlig tilstedeværende, og helheten føles litt mindre luftig enn vi skulle ønske.

Vi opplever i hvert fall at de spiller rent og pent selv på høyt volum, og det vil være fullt mulig å hente ut masse energi fra den rette typen musikk mens du trener.

Det praktisk etuiet er diskret og leverer massevis av ekstra batterilevetid. (Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Urbanista Athens er et par helt trådløse ørepropper med flere gode sider.

For det første har de en robust utforming, og de sitter både behagelig og trygt i ørene. Her er de ingen fare for at de skal falle ut selv i løpet av de meste energiske treningsøktene, og du kan også bruke dem ute i all slags vær.

Vi liker også det avrundede og diskret ladeetuiet, batterilevetiden på hele 32 timer er et stort pluss, og kontrollmulighetene med multifunksjonsknappene på proppene fungerer bra.

Når det kommer til lyden så er vi litt mindre entusiastiske, og hvor fornøyd du eventuelt vil bli er avhengig av hva du forventer deg. Du får energisk lyd som egner seg til trening, men hvis forventer stor detaljrikdom og stram og kontrollert bass så blir du nok skuffet.

Det er ikke til å komme unna at Urbanista Athens har mange gode konkurrenter – sjekk for eksempel ut Kygo E7/1000 som vi testet for litt siden – men hvis du liker designet og mulighetene som følger med Athens, så kan de være et godt valg for deg.