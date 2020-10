Arvostelussa Urbanista Paris

Urbanista Paris lainaa muotoilunsa AirPodeilta, mutta hintalappu on jätetty selvästi edullisemmaksi. Jos kaipaat täysin langattomia nappikuulokkeita perushyvällä äänenlaadulla, tyylikkäällä muotoilulla ja näppärällä latauskotelolla, Paris on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Kuulokkeissa on jonkin verran taustakohinaa, eikä niiden eleillä toimiva hallinta ole aina kaikkein helpointa. Siitä huolimatta Urbanista tarjoaa paljon vastinetta rahoillesi.

Urbanista Paris: tekniset tiedot Bluetooth-standardi: 5.0 Kaiutinelementit: 10 mm Herkkyys: 103 dB @ 1kHz ±3 Taajuusvaste: 20–20 000 Hz Pakkauksessa: kuulokkeet, latauskotelo, USB-C-johto, kolmet erikokoiset silikonisovittimet Tuetut äänimuodot: AAC, AptX Kuulokkeiden akunkesto: 5 tuntia Latauskotelon akunkesto: 20 tuntia Bluetooth-kantama: 10 m

Urbanista on haastanut suuria kuulokevalmistajia tuomalla markkinoille kohtuuhintaisia vaihtoehtoja täysin langattomien nappikuulokkeiden kategoriaan. Tällä kertaa vuorossa on Paris, joka on hinnoiteltu houkuttelevasti alle 100 euroon.

Kun kuulokkeet ottaa ensimmäistä kertaa käteen, ei voi olla huomaamatta, mistä ne ovat saaneet inspiraationsa. Urbanista pyrkii selvästi kosiskelemaan Applen AirPodeista haaveilevia käyttäjiä, jotka eivät kuitenkaan halua käyttää kuulokkeisiin pientä omaisuutta.

Parisit ovat noin puolet langattomalla latauskotelolla varustettuja AirPodeja halvemmat, joten ne vaikuttavat ensisilmäyksellä kilpailukykyiseltä vaihtoehdolta Applen ikonisille kuulokkeille. Puoleen hintaan ei luonnollisesti voi saada täysin samaa lopputulosta, mutta kuinka lähelle Paris pääsee?

Hinta ja saatavuus

Urbanista Paris maksaa lähtöhinnaltaan 99 euroa, mutta on kirjoitushetkellä (20.3.2020) myynnissä halvimmillaan 79 eurolla. Kuulokkeet ovat saatavilla mustina, valkoisina, vihreinä ja vaaleanpunaisina.

Muotoilu ja ominaisuudet

Kuten jo aiemmin totesimme, kuulokkeiden muotoilu muistuttaa merkittävästi Applen AirPodeja. Suhtautumisesi designiin riippuu siis lähinnä siitä, pidätkö AirPodien ulkonäöstä. Myytyjen kuulokeparien perusteella merkittävä osa kuluttajista pitää.

Paris ei kuitenkaan ole mikään suora AirPods-kopio, sillä esimerkiksi kuulokkeiden sangat ovat hieman litistetyt ja niissä on mattapinta Applen kiiltävän muovin sijaan.

Kaikkein suurin ja ilahduttavin ero on kuitenkin se, että kuulokkeissa on silikonitulpat, joiden ansiosta ne istuvat paremmin suurimmalle osalle käyttäjistä. Ne pysyvät riittävän hyvin päässä esimerkiksi satunnaisilla juoksulenkeillä, vaikka eivät olekaan Urbanista Athensin tapaiset sporttikuulokkeet.

(Image credit: Truls Steinung)

Olimme tyytyväisiä myös latauskoteloon. Sen littana, sivuilta pyöristetty muoto sujahtaa mukavasti taskuun, eikä kotelo paina epämukavasti reittä vasten.

Kun kuulokkeita lataa kotelossa, latausliitännän vieressä vilkkuu punainen LED-valo. Sen vilkkumiskerroista näkee, kuinka paljon akkua kuulokkeissa on. Ratkaisu ei ole aivan yhtä selkeä kuin Urbanista Athensin kotelossa olevat neljä erillistä LED-valoa, mutta on silti käytännöllinen lisä akun varauksen tarkkailuun.

Kuulokkeiden toimintoja hallitaan kosketuseleillä, mutta niiden käyttäminen on harmillisen vaivalloista. Musiikin toistaminen ja pysäyttäminen toimivat melko luotettavasti tuplanapauttamalla vasenta kuuloketta. Myös äänenvoimakkuuden säätäminen onnistuu varmatoimisesti, mutta prosessi on ärsyttävän pitkä: ensin täytyy napauttaa jompaakumpaa kuuloketta ja sitten painaa vielä uudelleen muuttaakseen äänenvoimakkuutta suuntaan tai toiseen. Usein olisi kätevämpää vain kaivaa samantien puhelin taskusta.

Seuraavaan kappaleeseen siirrytään painamalla oikeaa kuuloketta pohjassa kahden sekunnin ajan. Se tuntuu vielä melko käytännölliseltä, mutta edelliseen kappaleeseen siirtyminen on tarpeettoman hankalaa: vasenta kuuloketta painetaan ensin pohjassa kaksi sekuntia, jolloin parhaillaan soiva kappale alkaa alusta. Sen jälkeen kuuloketta täytyy painaa välittömästi uudelleen kahden sekunnin ajan, jotta päästään hyppäämään edelliseen kappaleeseen. Jälleen kerran olisi yksinkertaisesti nopeampaa kaivaa puhelin taskusta.

Eleillä hallittavat kuulokkeet näyttävät toki ulkoisesti tyylikkäiltä, mutta toisinaan fyysiset napit olisivat selvästi käytännöllisempiä.

Kuulokkeet pysyvät paikallaan kotelossa magneettien avulla. (Image credit: Truls Steinung)

Positiivisemman vaikutuksen teki sen sijaan Paris-kuulokkeiden lyhyt viive, jonka ansiosta ääni ei jäänyt juuri jälkeen kuvasta videoita katsellessa. Se ei ole mikään itsestäänselvyys tämän hintaluokan kuulokkeissa.

Kuulokkeet tarjoavat 5 tunnin akunkeston ja latauskotelon kanssa kuunteluaika nousee 20 tuntiin. Latausaika on 1,5 tuntia. Latauskotelo tukee iloksemme myös langatonta latausta, joten voit jättää sen kätevästi suoraan latausalustalle. Jos latauksella on kiire tai et omista langatonta latausalustaa, saat toki ladattua kuulokkeita myös USB-C-liitännän kautta.

Äänenlaatu

Paris tarjoaa yllättävän hyvän äänenlaadun hintaansa nähden. Äänikuva on tasainen ja peittoaa esimerkiksi Urbanistan kalliimmat Athensit.

Keskiäänet ovat selkeät ja kuulokkeissa on riittävästi bassoa – kunhan valitset oikean kokoiset silikonisovittimet, jotta ne istuvat tarpeeksi syvällä korvissasi.

Sointi on yllättävän erotteleva, sillä esimerkiksi Toolin The Grudgessa tulivat esiin kaikki eri elementit. Odotusten suhteen täytyy silti olla realistinen ja muistaa, missä hintaluokassa kuulokkeet painivat.

Parisin suurin heikkous oli mielestämme diskanteissa, sillä esimerkiksi rumpujen symbaalien iskut toistuivat välillä hieman karkeina.

Äänenlaatu riittää yleisesti ottaen hyvin peruskäyttäjälle, joka haluaa puhua satunnaisia videopuheluita, kuunnella podcasteja tai musiikkia, eikä halua panostaa valtavia summia huipputasoiseen äänenlaatuun. Markkinoilta löytyy silti parempiakin vaihtoehtoja kovimmille musiikkifaneille.

Urbanista Paris -kuulokkeet istuvat korviin riittävän hyvin, mutta eivät ole varsinaiset treenikuulokkeet. (Image credit: Truls Steinung)

Kohtuullisen hyvää äänenlaatua häiritsee kuitenkin kuulokkeiden läpi puskeva taustakohina. Sen huomaa kuunnellessa jazzin tapaista musiikkia, jossa on paljon dynamiikkavaihteluita. Hiljaisissa kohdissa kuulokkeiden oma peruskohina kuuluu hieman läpi musiikista. Kohinan huomaa erityisen hyvin, kun musiikin pysäyttää ja kuulokkeiden sisällä oleva elektroniikka kytkeytyy pois päältä parin sekunnin kuluttua.

Sen aiheuttama häiriö riippuu lähinnä siitä, millaista musiikkia kuuntelet ja kuinka kovalla äänenvoimakkuudella käytät kuulokeita. Kohinan äänenvoimakkuus ei nimittäin kasva, kun nostat kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Jos kuitenkin kuuntelet paljon esimerkiksi klassista tai akustista musiikkia hiljaisella taustavolyymilla, saatat ärsyyntyä kuulokkeiden kohinasta.

Onneksi kohina hukkuu musiikkiin kovemmalla äänenvoimakkuudella ja Paris kestää yllättävän kovaa volyymia ennen äänen särkymistä.

Yhteenveto

Urbanista Paris tarjoaa paljon hyvää käyttäjille, jotka etsivät edullisempaa vaihtoehtoa Applen AirPodeille.

Latauskotelo on kompakti ja kätevän muotoinen. (Image credit: Truls Steinung)

Saat ennen kaikkea hyvin korviin istuvat kuulokkeet, joissa on hintaansa nähden hyvä äänenlaatu. Parisissa on myös kätevä latauskotelo, joka tukee iloksemme myös langatonta latausta edullisesta hinnastaan huolimatta. Suurin ongelmamme kuulokkeiden suhteen on niiden oma kohina, joka voi häiritä kuunnellessa musiikkia hiljaisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeet ansaitsevat meiltä neljä tähteä etenkin hinta-laatusuhteensa ansiosta. Niissä on omat puutteensa, mutta jos voit elää niiden kanssa, saat paljon vastinetta rahoillesi.