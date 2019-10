Test: Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4 XL er en flott utseende telefon i all dens enkelhet, men den oppleves som mindre imponerende sammenlignet med sine Android-rivaler. Det hjelper heller ikke at de nye, fremhevede funksjonene virker uvesentlige, og heller ikke fungerer helt som de skal. Men de nye forbedringene i grensesnittet og en kamerapakke som er blitt bedre på både maskinvaresiden og programvaresiden, gjør likevel dette til en telefon man må regne med – selv om den ikke stikker seg ut fra konkurrentene.

Kort sagt

Google Pixel 4 XL er et underlig veivalg fra Google. Det fysiske designet er blitt enda mer minimalistisk, samtidig som de utforsker nytt terreng med eksperimentelle funksjoner. Selv om de sistnevnte ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å være særlig nyttige, lever resten av enheten opp til arven fra forgjengerne. Og takket være det forbedrede kameraet er den blitt en super mobil.

Det er ikke overraskende at de fleste forbedringene er gjort på kamerasiden – både når det gjelder maskinvare og programvare. Med den nye telelinsen får du skarpere avstandsbilder og mer sannferdige bilder i portrettmodus, mens også Night Sight er blitt bedre. De grunnleggende fotoinnstillingene har fått et par glidebrytere for lysstyrke og skygge. Med dem kan du forhåndsvise bildemodifikasjoner allerede før du tar bildet.

Ellers er ikke telefonen noe særlig annerledes enn de eldre Google Pixel-mobilene man allerede er blitt fortrolig med. Men det at de har kastet fingeravtrykksleseren over bord til fordel for Face Unlock og dens upresise ansiktsgjenkjennelsesfunksjon, er et typisk generasjonssprang Apple ville ha funnet på. Den blir sikkert bedre med senere oppgraderinger, men den er langt mer upresis enn vi hadde ventet oss fra denne teknologigiganten. Spesielt siden den markerer innføringen av den lenge etterlengtede radarteknologien Soli.

Den andre nye funksjonen som bygger på Soli er er Motion Sense, og med den kan du styre musikk og alarmer ved hjelp av gester over enheten. Den er enda mer upresis enn Face Unlock, men brukerne kan lære seg å mestre disse funksjonene gjennom prøving og feiling, slik at håndbevegelsene blir konsentrerte og presise.

Ettersom funksjonen ikke er i bruk andre steder på telefonen, virker det ganske dødfødt å legge den til. Og selv om flere apper kan kodes til å gjøre nytte av den, er Google nødt til å gjøre funksjonen gjennomarbeidet nok til at brukerne kan lære seg den.

Disse funksjonene er ikke de mest sentrale. Men resten av høydepunktene er en så utydelig miks av oppgraderinger at det er uklart hva Pixel 4 XL egentlig tjener på dem. Batteriet er skuffende, men vær trygg på at telefonen likevel er hobbyfotografens drøm. Og med Android 10 om bord er Googles største modell den enkleste og reneste telefonen uten iOS på markedet.

Dette gjenspeiles også i det fysiske designet. Den glansede og matte totonede baksiden til Pixel 3 er borte. Den er erstattet med frostet glass (bortsett fra på Just Black-varianten]. Og øverst på forsiden er hele innfatningen trukket nedover, i stedet for å ha det gamle skjermhakket der. Ytterkanten er utført i aluminium med tekstur (ikke glatt, altså), og den gir deg et visst grep – i det minste med to av de tre tilgjengelige fargevariantene. To høyttalere stikker ut nederst, på hver sin side av en USB C-utgang. På høyre side finner du låseknapp og volumjustering.

Alt i alt er dette en praktisk innrettet toppmodell. Her er all glans og dingeldangel fra Samsung Galaxy Note 10 eller Huawei Mate 30 Pro skjøvet til side, til fordel for dristig minimalisme. Enheten har ikke noe forsprang på røkla når det gjelder å sette nye bransjestandarder, men hvis du liker å ta bilder uten strev er Google Pixel 4 XL som skapt for deg.

Google Pixel 4 XL (t.v.), Google Pixel 4 (t.h.) (Image credit: Future)

Pris

Google Pixel 4 XL kommer i hyllene torsdag 24. oktober, og i USA er startprisen $ 899 for den mest beskjedne modellen med 64 GB lagringsplass. Den litt mer fornuftige 128 GB-modellen er priset til $ 999.

Prisingen av Pixel 4 XL gjenspeiler omtrent lanseringsprisen til Pixel 3 XL. Dermed legger den seg litt lavere enn andre toppmodeller i storformatklassen. Ettersom den har enkelte mangler både når det gjelder maskinvare og programvare, er det vanskelig å sammenligne den med de andre toppmodellene.

Ved lanseringen leveres ikke Pixel 4 XL med de vanlige ørepluggene. I stedet gir Google kjøperne $ 100 å handle for i Google Store så de kan kjøpe seg det tilbehøret de ønsker. Det er uklart hvor i verden dette tilbudet vil være tilgjengelig, og om det vil strekke seg ut over lanseringsvinduet.

(Image credit: Future)

Design

Der andre Android-toppmodeller har strebet etter et stadig slankere og mer glinsende utseende, har Google Pixel utviklet seg i retning av en enklere, mer avrundet konstruksjon. Toppnivået har de funnet i maskinvare og programvare, ikke i designet.

Google Pixel 4 XL representerer en videreutvikling av denne tankegangen. Baksiden er ren og konservativ, og frontkameraet er igjen blitt gjemt bort i en svart stripe på toppen. Det stygge skjermhakket vi fikk med Googles forrige XL-telefon er altså borte igjen.

Pixel 4 XL har omtrent de samme målene som Pixel 3 XL, og den samme låseknappen på høyre side (på Oh So Orange-varianten) og volumjusteringen nedenfor den. På samme side finner du også et SIM-spor som dessverre ikke støtter microSD. Glasset på baksiden er enten matt (i fargevariantene Clearly White og Oh So Orange) eller glinsende (Just Black-varianten).

(Image credit: Future)

Noe som kler en toppmodell fra Google, er at Pixel 4 XL leveres i noen yndige fargevarianter. Den presist navngitte Just Black, Clearly White med sorte kanter (som kalles «pingvinfarget» av mobilentusiaster) og Oh So Orange, som ligger et sted mellom laks og appelsin-sorbet.

Nederst finner du en standard USB C-utgang flankert av høyttalerne. Dette gir bedre lyd enn på alle de andre toppmodellene fra 2019. Lyden er mer balansert og har mer bass enn de diskantorienterte iPhone 11 og Samsung Galaxy S10.

I stedet for å gi deg flere knapper å trykke på, kan du hente frem Google Assistant ved å klemme inn sidene nedenfor volumjusteringen. Her kan du endre innstillingene slik at funksjonen krever mer eller mindre kraft å aktivere. Vi stilte den på lav følsomhet, ettersom vi hele tiden kom til å aktivere den da vi løftet opp telefonen.

(Image credit: Future)

Skjerm

Google Pixel 4 XL har nesten den samme 6,3 tommers OLED-skjermen og QHD+-oppløsningen som forgjengeren. Bortsett fra at den er litt høyere med proporsjonene 19:9. Noe av dette tas nok opp av den gjeninnførte linjen på toppen. Vi kan også pirke litt og peke på at du mister litt areal når skjermhakket er fjernet, men de flikene av skjermen var aldri til noen nytte uansett.

Sammenlignet med forgjengeren er skjermen likevel overlegen med tanke på oppdateringsfrekvensen, som er blitt kjørt opp til 90 Hz. Skjermbildet er mye jevnere ved navigasjon i apper og i spill som PUBG. Men vi opplevde ikke forbedringene som så store at det var vanskelig å vende tilbake til andre telefoner med 60 Hz-skjermer som fungerer godt for gjennomsnittsbrukere.

Ellers er OLED-skjermen nydelig, som ventet. Den har HDR-støtte, og viser media og bilder med en livaktig klarhet. Ambient EQ er en ny funksjon som utnytter de innebygde sensorene til å automatisk justere skjermens fargetemperatur i henhold til omgivelsene. Vi la ikke merke til dette før vi slo av funksjonen, og fikk se en langt kjøligere og hardere fargesammensetning. Noe som vel er poenget.

Det er verdt å merke seg at Pixel 4 XL har en oppløsning på 1440 x 3040 (537 piksler per tomme), noe som er høyere og skarpere enn skjermen til standardutgaven Pixel 4, med sin 1080 x 2280-skjerm (med 444 piksler per tomme). Men når vi snakker om slike størrelser, vil du ikke merke stor forskjell. Google bryr seg heller ikke om VR-plattformen sin lenger, så du får heller ikke skjermen helt opp i ansiktet.

(Image credit: Future)

Face Unlock og Motion Sense

Det er flere år siden Google lanserte sin radarteknologi Soli fra scenen under Google IO, og nå er den endelig her. Den er implantert i et brikkepar på hver side av frontkameraet på Pixel 4 XL. Ved lansering brukes den bare til to funksjoner: Face Unlock og Motion Sense.

Face Unlock gjør akkurat det den heter. Og etter at Google fjernet fingeravtrykkleseren fra denne generasjonens Pixel-modeller, er dette den eneste biometriske måten å låse opp telefonen eller autentisere på. Og bare for å ha sagt det, er dette ikke noe i nærheten av Apples Face ID.

For det første er den litt ustabil. Den låser opp mobilen de fleste gangene, men ikke alle. Dessuten er den ikke like sikker som Apples ansiktsgjenkjennelse, og Google innrømmer til og med (via en ansvarsfraskrivelse på innstillingssiden til Face Unlock) at kan telefonen låses opp når brukerens øyne er lukket, som om vedkommende sover, eller er … død.

Som en respons på dette, har selskapet informert pressen om at en oppdatering er på vei. Den vil kreve at brukeren har øyene åpne for å låse opp telefonen. I mellomtiden råder Pixel-utviklerne bekymrede brukere til å bruke Lockdown-modus. Den får du tak i under Innstillinger/Skjerm/Avansert/Låseskjerm, før du holder på-knappen inne for å hente den opp. Den neste opplåsingen vil kreve PIN/mønster/passord.

Dessuten er ikke Google Pixel 4 XLs Face Unlock en biometri som støttes av bank-appene – i hvert fall ikke ennå. Den fungerer ikke en gang med Google Pay, så der ryker den hurtigautentiseringen. Enda et poeng til Apples Face ID.

(Image credit: Future)

Motion Sense er på sin siden en funksjon med mening. Og mye bedre programvare.

Man kan forestille seg at det å kontrollere telefonen med håndbevegelser i luften er nyskapende, og et flott alternativ til berøringsstyring, særlig for funksjonshemmede brukere som ivrer etter mer tilgjengelige løsninger.

Tross den elendige utførelsen, var LG G8 inne på noe da de inkluderte luftgester med sin Air Motion-funksjon. Og rent teknisk fungerer Google Pixel 4 XLs Motion Sense bedre. Men i praksis opplevde vi at vi aktiverte Motion Sense oftere ved uhell enn med hensikt. Dens utrolig begrensede bruksområder dømmer den dessuten til en snarlig død om den ikke også implementeres langt bredere på telefonen.

Ved lanseringen kan Motion Sense egentlig bare gjøre to ting: hoppe over eller repetere sanger ved å sveipe over telefonen og stilne alarmen eller avvise oppringninger når du strekker deg etter telefonen. Du kan også få den til å dempe lyset på skjermen og vise meldingsvarsler når den merker bevegelse. Dette er kanskje den nyttigste anvendelsen av denne teknologien så langt, men det er ikke mye å rope hurra for.

Alarmdempingen fungerer som en drøm, men musikkstyringen er et rent sjansespill. Vi opplevde ofte å hoppe over sanger ved et uhell mens vi tilfeldigvis beveget hånden i nærheten av telefonen. For øyeblikket kan du ikke slå av Motion Sense når skjermen er låst. Det virker som en stor forglemmelse.

Naturligvis kan både Motion Sense og Face Unlock bli forbedret gjennom fremtidige programvareoppdateringer, og vi regner med å ta en ny gjennomgang når det skjer. Begge virker egentlig ganske lovende, men de må vokse seg en god del større før de utgjør noen av superkreftene til Pixel 4 XL.

(Image credit: Future)

Kamera

Kamerapakken til Google Pixel 4 XL er det som virkelig utmerker seg ved denne telefonen. Den skaper fortsatt flotte fotografier under mange ulike forhold. Men mangelen på en vidvinkellinse gjør den litt mindre anvendelig enn de fleste andre Android-toppmodeller fra 2019.

Men Google Pixels fremste styrke har aldri ligget i linsene. Den finnes i programvaren. Den har utrettet mirakler med hver eneste linse så langt. Hovedkameraet til Pixel 4 XL har fremdeles 12,2 MP, selv om blenderen er forbedret en smule til f/1,7. Synsfeltet er på 77 grader, noe som er langt unna for eksempel de 123 gradene til Galaxy S10, men det får likevel jobben gjort.

Bildene fra Google Pixel 4 XL får en litt varmere fargetone enn bildene fra andre telefoner, men bakgrunnsklarheten er fantastisk og det samme gjelder motstandskraften mot refleksflekker. Du får lett dybdeeffekter ved enkel fotografering, og kameraet bevarer forgrunnen med en utrolig klarhet. Vi har også fått tatt noen spektakulære vannbilder.

Med den nye Dual Exposure-modusen bare et skjermtrykk unna i hovedkameramodus (der du kan tukle med lysstyrke og skygge), opplevde vi det som utrolig enkelt å manipulere bildet allerede før du tar det.

Den nye skjermfunksjonen HDR+ viser en mer sannferdig forhåndsvisning av bildene. Ideelt sett skal det du ser før du trykker på utløseren være likt det du får etterpå, og dette fungerer stort sett slik vi er blitt lovet.

(Image credit: Future)

Den nye telelinsen på 16 MP f/2,4 gir deg en 2 x zoom, og dessuten en hybridzoom på inntil 8 x. Kameraappen bytter nesten helt umerkelig til den nye linsen ved omtrent 1,8 x zoom. Dette er flott utført, selv om telelinsen gir deg litt varmere bilder. Men for noen bilder det er! Og med Super Res Zoom som man fikk stifte bekjentskap med for første gang i Pixel 3, er de inn-zoomede bildene mye skarpere.

Med tanke på den harde konkurransen fra iPhone 11-seriens forbedrede nattfotomodus, er det ingen overraskelse at Pixel 4 XLs Night Shift er blitt oppgradert. Bilder ved svak belysning etterligner dagslyset, og utklasser nesten alle andre telefoners nattbilder.

Dette er trukket ut i ekstrem retning med innføringen av Astrophotography. Funksjonene forstår når brukeren forsøker å fotografere stjernehimmelen og forlenger eksponeringstiden (til nesten fire minutter, så ha med deg et stativ). Effekten er utrolig, der du tydelig ser stjernene og planeten mens også forgrunnen lyses opp, inkludert mennesker. Du kan fange opp bypanoramaer og nattehimmelen i ett bilde, og selv om det ikke er helt perfekt, er dette den beste nattfotograferingen vi så langt har sett på en mobiltelefon.

For å gi plass til Solis radarbrikke, er de to selfiekameraene fra fjorårets modell nå redusert til bare ett 8 MP-kamera. Dette merkes når du fotograferer i portrettmodus, som har fine, men helt klart programvaregenererte dybdeeffekter som er lagt til etter at bildet er blitt tatt.

Med tanke på hvor mye Google skrøt av ultravidvinkeleffekten man fikk med dobbeltobjektivet til selfiekameraet i Pixel 3 XL, er det synd og skam at selskapet i all stillhet har redusert den nye versjonen. Reduksjonen i synsfeltet fra 97 til 90 grader er imidlertid ikke så ille som den kunne ha vært.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 10 (Image credit: Future) Ved Storm King Art Center i New York, opp Hudson River fra sentrum. Bilde 2 av 10 (Image credit: Future) Nydelig vinkel, men mangelen på en ultravidvinkellinse gjør det vanskelig å få alt innenfor bilderammen mens man fremdeles blokkerer solen øverst på skulpturen. Bilde 3 av 10 (Image credit: Future) Her er et sammenligningsbilde fra samme posisjon tatt med ultravidvinkelen til Samsung Galaxy S10 Plus. Bilde 4 av 10 (Image credit: Future) Tilbake til Google Pixel 4 XL og dens gode fargegjengivelser. Bilde 5 av 10 (Image credit: Future) Portrettmodus. Bilde 6 av 10 (Image credit: Future) Enda et portrettbilde. Legg merke til vannets klarhet, særlig i fontenespruten. Bilde 7 av 10 (Image credit: Future) Bilde 8 av 10 (Image credit: Future)

Bilde 9 av 10 (Image credit: Future) Selv når lysforurensningen i New York hindrer Astrophotography-innstillingen i å utløses, kan du likevel få mye ut av kameraet. Selv uten Night Sight, som her. Bilde 10 av 10 (Image credit: Future) Men det har likevel sine fordeler å slå på Night Sight, som her. Det er nesten lyst som dagen nede på gaten og på skinnene.

Ytelse

Google Pixel 4 drives av en Snapdragon 855-brikke. Den er ikke like avansert som den oppgraderte Snapdragon 855 Plus som kom tidligere i år, men det er på ingen måte en gledesdreper. Mobilen er mer enn rask nok for alle typer oppgaver. Grafikkortet Adreno 640 kjører problemfritt spill som PUBG.

Pixel 4 XLs 6 GB RAM blekner absolutt i sammenligningen med andre Android-toppmodeller. Men vi merket ingen svikt i ytelsen eller andre tegn på minnebegrensninger. Men hvis Apple kan slippe unna med 4 GB RAM i sin superraske iPhone 11-serie, skulle Pixel 4 XL klare seg helt utmerket.

Der Google Pixel 4 XL virkelig tar snarveier er på lagringsfronten. Her begynner man på 64 GB, noe som er fornærmende lavt i 2019. Med den inkluderte pakken av apper fra Google og Android (samt et antall andre) og en ukes fotografering hadde vi allerede brukt opp tredjeparten av denne mengden.

Og du kan bare gå ett trinn opp på lagringsstigen, til 128 GB, noe som tilsvarer bunnivået til nesten hver eneste Android-toppmodell fra 2019. Og det er fryktelig langt unna den terabyte-plassen du får på toppnivået, som for eksempel med Samsung Galaxy S10 Plus.

Og i tillegg får du heller ikke noe microSD-kortspor der du kunne ha økt lagringsplassen manuelt. Dette virker skreddersydd til å føre brukerne i retning av løsningen Google selv foreslår, nemlig skylagringsløsningen Google One, der du betaler en månedlig abonnementsavgift.

Det finnes heldigvis noen omveier. Google tillater fremdeles at man laster opp et begrenset antall høykvalitetsbilder (inntil 16 MP og 1080p video) fra Google Photos til skyen. Hvis du kombinerer dette med den valgfrie innstillingen på Pixel 4 XL, der bilder du har kopiert over blir slettet når det blir trangt om lagringsplassen (og det begynner med de eldste bildene), kan brukerne også håndtere ulempene med den beskjedne lagringskapasiteten.

(Image credit: Future)

Operativsystem og Assistant

Selv om Google har anstrengt seg for å samkjøre Android-integreringen med sitt eget Android One-program, tar det likevel måneder (hvis ikke nærmere ett år) før mange mobiler får oppdateringene. Sånn sett har Google Pixel 4 XL en stor fordel, i og med at den kan kjøre Android 10 fra begynnelsen av. I tillegg er den først ute med de årlige oppdateringene når de kommer.

Med Pixel 4 XL kommer det også en del nye app-fortrinn og funksjoner som virker som artige tilskudd, og som de fleste dessverre ikke vil bry seg om. De er morsomme å ha, men de virker litt desperate. Og noen av dem kommer også på Pixel 3 og Pixel 3a . Ikke alle, men flere av de større.

Live Caption, som først ble vist på Google IO 2019, er en av disse nyvinningene som også vil leveres til forrige generasjon. Hvis du spiller av video eller tale (og da ser vi bort fra telefon- og videosamtaler) kan du tappe på skjermen for å hente frem volumkontrollen. Den har fått et nytt tastatur-ikon, og dette kan du trykke på for å få undertekster.

Merk deg at dette også fungerer når du ikke har nettilkobling, ettersom alle beregningene skjer på selve enheten. Google hevder dessuten at dette vil forbli på enheten, og ikke lagres andre steder. Selskapet har minsket fotavtrykket til den nevrale språkprosesseringen til denne funksjonen samt til Google Assistant, slik at mange av oppgavene som benytter maskinlæring kan utføres lokalt, og dermed raskere.

Og når vi snakker om Google Assistant, er denne blitt mer integrert i Pixel 4 XL enn i tidligere modeller, både i backend og gjennom selve grensesnittet. Du henter den frem ved å sveipe fra ett av skjermens nedre hjørner, ved å klemme på begge sider med Active Edge, tappe på Assistant-ikonet eller ved bare å si «Hei Google» eller «OK Google».

Grunnleggende oppgaver som å åpne apper og slå på ulike funksjoner går fortere, og Assistant skal vel også være smartere og forstå bedre hva du spør om når du har bestemte apper åpne. Når du for eksempel er i YouTube og spør «søk etter lo-fi chillhop», vil den starte et søk innenfor plattformen,

(Image credit: Future)

De øvrige nye funksjonene er ikke så bredt anvendelige. Det gjelder for eksempel den nye live-innspillingen i innspillingsappen (som du også vil få på Pixel 3). Når du trykker spill inn, kan du veksle over til «transkribering» slik at telefonen oversetter tale til tekst.

Det er er ikke så veldig presist. Vi fikk den til å lytte til en av tidenes viktigste taler , og telefonen hoppet over eller feiltolket omtrent hvert tiende ord. Men det er gratis, og kan komme til nytte i en knipe. Ut over journalister, medieansatte og hørselshemmede, vet vi imidlertid ikke om så mange brukere som vil kunne tenke seg å prøve ut dette.

Noe som er nytt på – og unikt for – Pixel 4-serien, er Personal Safety. Dette er en app Google har innført som en sikkerhetsforanstaltning ved bilulykker. Den utnytter enhetens sensorer for å avgjøre om du har vært involvert i en bilulykke, og hvis brukeren ikke svarer når appen sjekker, vil den ringe nødnummeret. Dette må brukerne stille inn på forhånd, og funksjonen er bare tilgjengelig i USA for øyeblikket.

(Image credit: Future)

Batteri

Noe som helt klart må være en av de største svakhetene med Google Pixel 4 XL er batteriet. Etter dagens standarder er kapasiteten knapt middels. Der Google hevder at telefonen skal holde ut en hel dags bruk, særlig med funksjonen Adaptive Battery, som er påslått som standard, og som skal begrense åpne appers bakgrunnsaktivitet, viste vår begrensede erfaring at telefonen kom til kort.

I løpet av en typisk brukerøkt gikk vi fra 100 % til 50 % på bare åtte timer under alminnelige forhold. Det innebar å fotografere, høre på musikk og strømme innhold, men for det meste tekstet vi og surfet på nettet. Det er nærmest en garanti for at telefonen din vil trenge påfyll minst én gang i løpet av dagen, noe som er skuffende.

Og dette gjelder altså Pixel 4 XLs 3700 mAh-batteri, som ikke er direkte lite, og det er langt større enn det sjokkerende beskjedne 2800 mAh-batteriet du finner i standardutgaven Pixel 4.

Enkelte forbrukere vil være i sin fulle rett når de heller velger Pixel XL 4-modellen enn den mindre utgaven bare for å sikre seg en viss batterivarighet, og likevel er den på mindre enn ett døgn. Noe fremtidige programvareoppdateringer kanskje kan gjøre noe med?

Heldigvis leveres Google Pixel 4 XL med en 18 W hurtiglader. Likevel har andre Android-telefoner skaffet seg et forsprang med enda kraftigere ladere, som OnePlus 7T-serien med sin 30 W WarpCharge 30T.

Kjøp den hvis ...

Du liker juggelfrie, velutstyrte telefoner

De som vil ha en Android-toppmodell med et fornuftig, ujålete design vil digge Google Pixel 4 XL. Den utmerker seg ikke på andre områder enn foto og et rent grensesnitt, og det er helt greit.

Du ønsker deg de beste fotografiene uten å stresse

Hobbyfotografer som enkelt vil kunne ta bilder når som helt og ikke trenger snedige saker som en kraftig zoom eller ultravidvinkellinse burde seriøst vurdere Google Pixel 4 XL, ettersom det meste av fotomagien skjer på innsiden av skjermen.

Du vil ha de nyeste oppdateringene med én gang

Ettersom Pixel 4 XL kommer direkte fra Google, vil den stå først i køen til de nye Android-oppdateringene når de kommer. Andre telefoner, også toppmodeller fra Samsung, må ofte vente i flere måneder (og av og til nesten i et helt år).

Ikke kjøp den hvis ...

Du ønsker den nyeste telefonen med den beste ytelsen

Alle som ønsker seg en absolutt toppmodell burde lete blant andre Android-mobiler. Google Pixel gir deg det helt grunnleggende til en litt rimeligere penge, men du får fortsatt en god telefon.

Du vil ha en rimelig toppmodell

Pixel 4 XL koster likevel en hel del, så alle som lengter tilbake til de billige Pixel-telefonenes tidsalder, må se seg om et annet sted.

Du vil ha en telefon som ser førsteklasses ut

Glinsende, slank, krombelagt, forløpninger – dette er ikke ord som beskriver Google Pixel 4 XL. Hvis du vil ha en telefon som demonstrerer at den tilhører eliten, kan du teste ut de enda dyrere toppmodellene fra Samsung eller Huawei.

Til sammenligning

(Image credit: TechRadar)

Apple iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max har en større skjerm – 6,5 tommer (med skjermhakk), og merkelig nok en bakside i matt glass. Men sett bort fra den teite trelinsers kamerablokken, ser den langt mer eksklusiv ut enn Pixel 4 XL. Den leveres dessuten med større innebygget lagringsplass.

Apples store modell har dessuten en allsidig gruppe kameralinser og alle de fordelene iOS bringer med seg, hvis det skulle bety noe (og det gjør det jo for eksempel for brukere av Apple Watch)

iPhone 11 Pro Max er også dyrere jevnt over, og ettersom Pixel 4 XL får Android-oppdateringene så fort Google slipper dem, vil ikke OS-oppdateringene gi Apples telefoner noe forsprang her.

Les hele vår test av iPhone 11 Pro Max

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus er større og mer elegant enn Pixel 4 XL, målt etter alle mål. Den er mer glansfull, har flere kameraobjektiver og du får med deg seriens karakteristiske pekepenn. Her får man også Samsungs versjon av grensesnittet og alle de morsomme snarveiene S Pen gir deg, for eksempel å ta notater eller å bruke den som fjernkontroll til fotografering.

Note 10 leveres likevel bare med Android 9 Pie, og med tanke på hvor lang tid det tar for Samsung-telefonene å få de viktige oppgraderingene, vil de kanskje ikke få Android 10 før i 2020.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Image credit: TechRadar)

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro er fortsatt kongen på vår liste over kameramobiler, men dette handler også om maskinvare og optikk. Telefonens fotoprogramvare er god, men ikke så god som den til Pixel 4 XL. Samtidig har den flere kameralinser, og et svært sjenerøst 5 x optisk zoom-objektiv, men vi er nysgjerrige på om Huaweis optikk kan overgå Googles programvare.

På grunn av handelskonfliktene mellom USA og Kina, har det vært problemer med å få tak i Huawei-telefoner i enkelte vestlige land. Dette har ikke vært like problematisk i Norge.

Les hele vår test av Huawei P30 Pro

(Image credit: Future)

Google Pixel 3a XL

Når fokuset ligger så mye mer på programvare enn på maskinvare, er det nok ikke overraskende at Pixel-seriens midtre modell gir solid verdi for pengene, når den har de fleste av sine dyrere slektningers funksjoner til omtrent halve prisen av Pixel 4 XL.

Pixel 3a XL har bare ett baksidekamera, en langsommere prosessorbrikke og mindre RAM. Men her får du også noen av de flotte funksjonene Pixel 4 XL leveres med. Dette er den mest avgjørende sammenligningen, og den kan være kjærkommen hvis prisen på Googles nye toppmodell blir tung å svelge.

Les hele vår test av Google Pixel 3a XL