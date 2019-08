Android Q heter nå offisielt Android 10

Google har annonsert at Android Q får et helt nytt (og ganske kjedelig) navn, nemlig Android 10. Dermed går de bort fra tradisjonen med å gi operativsystemoppdateringene sine navn etter desserter og andre søtsaker.

Faktisk ser det ut som «Q» også er helt fjernet, og vi må dermed anta at neste versjon av Android ikke blir «R» heller.

Begrunnelsen fra Google er at «navnene ikke alltid har vært like forståelige for alle brukere verden over». Du kan lese hele Googles uttalelse her.

Det er ikke til å legge skjul på at Android 10 er lettere å tolke som den tiende utgaven av Android enn Android Q, og spesielt i områder som ikke bruker latinske bokstaver. Endringen kommer også på et tidspunkt der Android er i ferd med å bli det mest utbredte operativsystemet over hele verden.

Det nye navnet bringer også med seg en ny visuell profil, og den kjente Android-maskoten er nok en del av logoen slik du ser ovenfor. Google sier at de skal ta i bruk dette designet i alle sine tjenester og apper frem mot lanseringen av Android 10.

Sammen med det nye navnet kommer også den første bølgen av bekreftelser på hvilke enheter som skal støttes. Vi har hørt fra HMD Global (som står bak Nokia) at Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 og Nokia 7.1 skal bli kompatible så fort Android 10 kommer ut, og mange andre telefoner i selskapets portefølje skal også oppgraderes i løpet av første halvdel av 2020.

Vi forventer at de andre mobilprodusentene har lignende annonseringer på vei, og vi skal holde deg oppdatert.

Den ferdige utgaven av Android 10 er ventet lansert innen slutten av August, så det er ikke lenge før de første telefonene får oppdateringen.