Test: Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro setter ikke bare en ny standard for den kinesiske smarttelefonprodusenten, den setter en ny standard for hele mobilindustrien. De fire kameraene er bent frem utrolige, designet er fengende og man har rikelig med batteritid. Dette er et ekte flaggskip.

P30 Pro er kunngjøring fra Huawei. Den kinesiske smarttelefonprodusenten erklærer at deres nye flaggskip kommer til å «skrive om reglene for fotografi».

De tar sikte på å gjøre det via telefonens firekameraløsning, hvilket tilbyr 5x optisk zoom, 10x såkalt hybridzoom og en massiv 50x digital zoom, samtidig som sterke påstander om ytelse i dunkel belysning fremlegges.

På andre områder inkluderer P30 Pro egenskaper man forventer fra moderne flaggskiptelefoner, som for eksempel design fra øverste hylle, fingeravtrykkleser innebygget i skjermen, trådløs lading, mer enn nok hestekrefter under panseret, en stor skjerm og et batteri med en viss kapasitet.

Huawei har gått fra seier til seier de siste årene, og P30 Pro er til dags dato deres mest gjennomførte smarttelefon.

Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig nå

Huawei P30 Pro kan fås for 8999,- for 128 GB-modellen

Huawei P30 Pro (128 GB) kan kjøpes for 8999 kroner (prisen er stadig synkende hos de fleste nettbutikker), hvilket gjør at den er en av de dyreste telefonene på markedet, ikke langt unna Samsung Galaxy S10 Plus, men billigere enn iPhone XS Max. Vil man ha 256 GB lagringsplass må man i skrivende stund ut med omlag en tusenlapp mer.

Her i Norge ser det ikke ut til at vi får den nye fargen «Amber Sunrise» (hvilket henger sammen med at 512 GB-modellen per nå ikke selges her på berget, siden denne fargen kun finnes på modellen med denne mengden lagringsplass), mens 128 GB-varianten finnes i såkalt Breathing Crystal (hvit/blå), Aurora (en litt mørkere variant av Breathing Crystal) og svart.

Huawei P30 Pro får man i Norge hos de fleste forhandlere som selger mobiltelefoner, og det er ikke knyttet noen eksklusivitetsavtaler til lanseringen.

Design

Framifrå design med ekstremt tynne kanter

Lite friksjon, trenger deksel

Fingeravtrykkleser i skjermen

Huawei P30 Pro har et design som har blitt utviklet med utgangspunkt i telefonen den er ment å erstatte, nemlig forgjengeren Huawei P20 Pro.

Huawei har dratt kantene enda lengre tilbake både på toppen og under skjermen, og har redusert størrelsen på skjermhakket til akkurat det som trengs for å få plass til frontkameraet, mens på bunnen har fingeravtrykkleseren blitt flyttet inn i selve skjermen, slik at denne nå kan strekkes helt ned til bunnen av telefonen.

Det å konfigurere fingeravtrykkdelen tar nå litt lengre tid siden det nå må skannes flere ganger – vi anbefaler forresten at man skanner både tommel og de tre neste fingrene, hvis man vil gjøre det enklere for sitt fremtidige jeg. Når man først har sett det hele opp fungerer dog fingeravtrykkleseren både raskt og nøyaktig.

Det er ikke rare forskjellen, men det føles ut som om fingeravtrykkleseren i P30 Pro er hakket raskere enn den som sitter i Galaxy S10 Plus.

Bilde: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Skjermen, og det beskyttende Gorilla Glass-laget på utsiden, er nå kurvet, noe som gjør at telefonen føles noe tynnere i hånden, samt gjør den ikke ulik Samsung Galaxy S10 Plus.

Jevnt over føles den elegant og tar seg godt ut, estetikken er fra øverste hylle.

Målene til Huawei P30 Pro er 158 mm x 73,4 mm x 8,4 mm, noe som tilsier at den er tykkere enn både Galaxy S10 Plus og iPhone XS Max. Den føles dog tynnere og smalere enn man skulle forvente, takket være kurvene på kantene av skjermen og på glasset på baksiden.

Telefonen er likevel stor (vekten ligger på 192 gram), og har man små hender vil man antageligvis slite med å bruke P30 Pro med én hånd. Selv de med større hender kan nok oppleve at denne modellen kan være litt vanskelig å ha med å gjøre siden glassutførelsen gjør at man har lite friksjon å jobbe med.

Det virker som om Huawei er klar over dette, til en viss grad, siden de i noen land legger ved et gjennomsiktig silikondeksel, hvilket gir en mer å holde tak i samt en viss beskyttelse, uten å ødelegge designet. Vi i Norge får imidlertid ikke varianten som har medfølgende deksel.

Vår testenhet hadde utførelsen «Breathing Crystal», hvilket medfører at baksiden har et slags perlemoraktig utseende med skjær av rosa, grønt og blått som forandrer seg etter lysforhold og bevegelser. Fargene er et blikkfang, og ble godt mottatt av alle vi viste de til.

Bilde: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Dekselet har også en en tredje funksjon: Det forhindrer at baksiden av P30 Pro blir dekket av fingeravtrykk, hvilket ikke er en sjeldenhet om den er blottet.

Man finner ikke igjen hodetelefoninngang på Huawei P30 Pro, noe som betyr at man enten er nødt til å skaffe seg en USB-C-til-minijack-adapter, bruke hodetelefoner med USB-C-tilkopling (man får forresten med et par USB-C-in-ears i esken) eller skaffe seg trådløse hodetelefoner – som for eksempel Huawei FreeLace, som ble lansert samtidig som P30 Pro.

På bunnen av telefonen finner man en midtstilt USB-C-port med en høyttaler på den ene siden og en SIM-kort-holder på den andre. Telefonen støtter to nano-SIM-kort (samtidig), men man kan også bruke kortplass nummer to til å ekspandere lagringsplassen istedenfor.

Huawei P30 Pro støtter nanoSD-kort – en ny type minnekortformat, introdusert av Huawei, i et mindre fysisk format enn microSD. Kortene er ikke helt enkelt å få tak i og er noe dyre, men Huawei håper at det nye formatet vil slå an de neste årene.

På høyresiden av telefonen finner man av/på-knappen og volumknappene, som befinner seg hendelig under tommel eller finger, selv om volum-opp kan være litt vrien å nå.

Huawei P30 Pro har også IP68-sertifisering, hvilket betyr at den er støv- og vannbestandig, og tåler å være under ferskvann i 30 minutter av gangen.

Skjerm

OLED på 6,47 tommer, 19,5:9 sideforhold, 398 PPI

Lyssterk, klar og fargerik, men ikke den beste på markedet

Lite skjermhakk er ikke i veien

Huawei P30 Pro kommer med en røslig OLED-skjerm på 6,47 tommer, med en oppløsning på 1080 x 2340, et sideforhold på 19,5:9 og en pikseltetthet på 398 PPI.

Skjermen produserer lyssterke, klare og fargerike bilder, noe som gjør bruken til en fryd, men det er ikke snakk om den beste skjermen på markedet.

Mange konkurrerende flaggskip har skjermer med høyere oppløsning, Samsung, HTC og LG har for eksempel toppmodeller som tar i bruk QHD-paneler, mens Sony Xperia 1 går enda et hakk videre og tilbyr 4K.

Selv iPhone XS Max har høyere oppløsning (1242 x 2688, 458 PPI) enn P30 Pro – og Apple har som kjent ikke hoppet på pikselbølgen Android-rivalene har surfet på de siste årene.

Bilde: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Det er dog verdt å merke seg at telefoner som nye Galaxy S10 og S10 Plus har skjermene sine satt til Full HD+ til vanlig, når man ikke ser på innhold som har høyere oppløsning, så mesteparten av tiden henger ikke P30 Pro langt etter.

Hvis man velger å se på en 4K-video, eller å spille et spill med heftig grafikk på de drøyeste innstillingene vil ikke kvaliteten til Huawei P30 Pro helt matche de andre toppmodellene – likevel ser ting fantastisk ut, og bare de som er særdeles kritiske vil synes at akkurat dette aspektet vil være noe problem.

Vi glemte raskt skjermhakket på toppen av P30 Pro, siden den puslete størrelsen gjør at den glir inn med varslene på toppen. Det vil alltid finnes noen som ikke liker utseendet hakket gir, men synes ikke den var sjenerende under vår bruk av P30 Pro.