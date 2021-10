Test: Astro A20 Wireless Gen 2

Takket være deres utrolige fleksibilitet, fokuset på mellomregisteret og den gode brukervennligheten, er Astro A20 fremdeles et ypperlig valg for gamere. Det finnes imidlertid andre alternativer som kan by på bedre komfort, virtuell surround-lyd og bedre batteritid for bare litt mer penger.

Kort sammendrag

Astro A20 har lenge vært betraktet som gullstandarden for trådløse gaming-headset. I flere tiår har det vært favoritten for alle som ikke vil punge ut en masse penger, takket være den utrolige klarheten i stemmegjengivelsen, de gode tilkoblingsmulighetene samt en plug-and-play USB-dongle.

Den nyeste versjonen – Astro A20 Gen. 2 – byr på kompatibilitet med den nyeste generasjonens konsoller – PS5 og Xbox Series X – samt PC og Mac.Du må imidlertid kjøpe en separat dongle for både Xbox og PlayStation hvis du vil at headsettet skal fungere på alle plattformer, men det er en god løsning hvis du er lei av å måtte kjøpe et nytt headset for hver konsoll.

Det er ikke gjort så store anstrengelser på designfronten for å skille den nye modellen fra forgjengerne – annet enn at ladeportene er endret til USB-C og at den trådløse rekkevidden er økt fra 30 fot (9,1 meter) i forrige generasjon til 50 fot (15,1 meter) i andre generasjon.

Den veiledende prisen er derimot blitt senket fra ca. 1700 kroner til ca. 1300 kroner. Det betyr at Astro A20 Gen. 2 er rimeligere enn sin hovedkonkurrente SteelSeries Arctis 9X og omtrent på samme nivå som HyperX Cloud II Wireless. Astro A20 Gen. 2 mangler imidlertid noen tilkoblingsmuligheter, og har flere mangler når det gjelder design og ytelse.

Hvis du overser gummifyllet i hodestroppen, mangelen på både Bluetooth og 3,5 mm-utgang og ikke har noe imot den begrensede batteritiden, er Astro A20 Gen. 2 et solid stereo-headset som fremdeles kan konkurrere med nyere modeller og samtidig beholde mye av det som gjorde denne modellen så god da den kom på markedet for noen år siden.

Slippdato og pris

Astro A20 Gen. 2 er en ny versjon av et headset som kom på markedet i 2017 for Xbox One, PS4 og PC. Den nyeste modellen, Astro A20 Gen. 2, kom på markedet i slutten av 2020, før lanseringen av PS5 og Xbox Series X, og det la seg på en pris på rundt 1300 kroner.

Design

Astro A20 Gen. 2 finnes i to varianter: en som fungerer for PC/Mac og PlayStation-konsoller (PS4 og PS5) og en som fungerer på PC/Mac og Xbox-konsoller – noe som inkluderer Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X og Xbox Series S.

Det er en liten forskjell på hvordan de to variantene tilkobles, men ellers vil du kunne skille dem fra hverandre på grunn av fargene. PlayStation-versjonen er hvit og svart med blå detaljer, mens Xbox-versjonen er hvit og svart mrd grønne detaljer.

Uansett fargeskjema er konstruksjonen den samme. Den består av plast, er påsatt gummibiter og har øreputer i tekstil. Plastkostruksjonen er litt urovekkende, ettersom headset i plast er mer tilbøyelige til å bli ødelagt enn variantene i metall – men de er også lettere, og kan dermed være mer behagelige å ha på.

Og dette gjelder i stor grad Astro A20, men vi merket at gummipolstringen langs hodebøylen kan lugge, og at det vill ha vært mer komfortabelt med skumpolstring.

Hodebøylen festes til øreklokkene med forlengbare gangjern av plast, som burde passe de fleste hodestørrelser. Til testerens litt mindre hode fungerte dette godt, og det kan ikke sies om alle headset. Klemkraften opplevdes som akkurat passe til å holde headsettet på plass på hodet. Det er kanskje ikke tilfellet for deg, så det er lurt å undersøke passformen godt før en eventuell angrefrist utløper.

Langs øreklokkene finner du noen knapper på headsettets høyre side, inkludert Voice- og Game-knapper til lyden, som forskyver balansen mot den ene eller andre siden, samt en vanlig volumjustering mellom dem. Her får du også en Equalizer-knapp for å veksle mellom ulike forhåndsinnstillinger, samt en vanlig av- og på-knapp.

Akkurat som Andre Astro-headset, har også denne modellen en flip-to-mute-funksjon. Det innebærer at den automatisk går i stillemodus når du vrir den så den ligger på linje med hodebøylen. Dette er mye bedre enn å måtte famle etter en Mute-knapp når du spiller, selv om det hadde vært hyggelig om mikrofonen også var avtagbar, slik den er på mange andre headset i samme prisklasse.

Ytelse

Det er ikke så merkelig at Astro A20 Gen. 2 låter like bra som forgjengeren. Her er det lagt spesielt vekt på mellomfrekvensene, noe som gjør at dialog og fottrinn skjærer gjennom intense skuddvekslinger og eksplosjoner. Dette kan av og til gå på bekostning av diskant- og bassfrekvensene, men Astro A20 Gen. 2 virker perfekt innstilt som et headset til samtaler.

Vi prøvde ut Astro A20 Gen. 2 til en rekke spill, men vi brukte mest tid med Cyberpunk 2077 og Fortnite på Xbox Series X samt co-op-spillet It Takes Two på PCen. Vi gjennomførte dessuten flere møter med headsettet på, og alle vi snakket med fortalte at stemmen ble gjengitt klart og tydelig.

Opplevelsen var stort sett den samme ved alle disse scenariene – tydelig dialog og helt grei bassrespons. Night City i Cyberpunk 2077 opplevde vi som mer levende med headsettet på, og skuddvekslingene fikk større intensitet. Det var enklere å finne skattkistene i Fortnite når vi kunne høre deres tydelige pling på lang avstand. I samarbeidsspillet It Takes Two hadde vi ingen problemer med å høre samarbeidspartneren, og de hadde heller ikke noen problemer med å høre oss.

Og den eneste ulempen? Alle disse lydene var begrenset det horisontale lydplanet. Vi fikk virkelig aldri en følelse av vertikalitet med headsettet, noe du får med flere av Astros konkurrenter.

Dette headsettet er heller ikke utviklet spesielt med tanke på musikk. Lydbildet er relativt begrenset når det gjelder lyd på grunn av headsettets lukkede utforming, og mangelen på detaljer er tydelig.

Å fikle litt med EQ-knappen på siden av headsettet lan i blant gi litt mer fylde i høye og lave frekvenser, men du har ingen annen mulighet til egentlig å vite hvilken EQ-innstilling du benytter enn gjennom Astro Command Centrum. (Den versjonen man finner i Microsoft Store kjenner for øyeblikket ikke igjen Astro A20 Gen. 2.)

Frustrerende nok går den eneste veien gjennom å koble til headsettet via den medfølgende donglen. Her er det ingen innebygget Bluetooth du kunne ha brukt til å koble headsettet til mobilen til samtaler, og ikke en gang en 3,5 mm-kobling, i tilfelle batteriet skulle gå tomt.

(Image credit: Future)

Batteritid

Apropos batteritid – ifølge Astro har A20 Gen. 2 tilstrekkelig med saft til 15 timers gaming. Dette er et tall som viste seg å stemme ganske godt med våre tester. I våre tester klarte headsettet seg gjennom omtrent to arbeidsdager med musikklytting og gaming før det måtte lades opp igjen.

Selv om 15 timer helt klart er nok til at du klarer deg gjennom helgen, er det bare halvparten av tiden sammenlignet med deres viktigste konkurrenter – SteelSeries Arctis 9X og HyperX Cloud II Wireless. Begge disse kommer opp i nærmere 30 timers trådløs lyttetid, og da har vi ennå ikke snakket om Sennheiser GSP 370, som hevdes å skulle holde ut i 100 timer før opplading blir nødvendig.

Den gode nyheten her er at Astro A20 Gen. 2 har en automatisk deaktiveringsfunksjon som iverksettes etter rundt 10 minutter. Det minsker tappingen av batteri i dvalemodus – selv om det bare ser ut til å fungere med PC og ikke på konsoller. Men når det først fungerer, er det en ypperlig funksjon, særlig for deg som ofte glemmer å slå av headsettet. Det bidrar uansett til å øke batteritiden.

Når batteriet er tomt, vil en full opplading ta litt mer enn en time, og her benyttes den ovennevnte USB-C-porten.

Burde jeg kjøpe dem?

Kjøp dem hvis …

… du vil ha en enkel og problemfri installering på Xbox Series X/PS5

Astro A20 Gen. 2 er utrolig brukervennlige. Du kobler bare til donglen, og så fungerer headsettet. Volumjusteringen på siden er enkel og intuitiv, og funksjonen for automatisk deaktivering innebærer at du slipper irritasjonen ved å glemme å slå dem av for natten.

… du vil ha ETT headsett til Xbox Series X, PC og PS5

Astro A20 Gen. 2 leveres med en dongle i pakken, men hvis du tilføyer enda en, kan du koble enheten til både PS5 og Xbox Series X. Du kan også velge å flytte over donglen til datamaskinen din, fungerer også Astro A20 Gen. 2 der.

Ikke kjøp dem hvis …

… du vil ha simulert surroundlyd med laserpresisjon

Astro A20 Gen. 2 gjør en fantastisk jobb med venstre-høyre-orientert stereolyd. Men hvis du forsøker å få samme presisjon som et headset med surroundlyd, får dessverre ikke Astro A20 Gen. 2 til dette.

… du vil ha et headset som også kan kobles til mobiltelefonen og nettbrettet

Uten innebygget Bluetooth er det et mareritt å koble Astro A20 Gen. 2 til mobiltelefonen. Du kan kanskje få det til hvis du skulle få tak i en USB-A til USB-C-adapter, men vi tviler sterkt på at dette vil gi en god opplevelse. Hvis du vil ha et mobilkompatibelt headset, kan du heller sjekke ut SteelSeries Arctis 9X.