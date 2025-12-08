Test av Arctis Nova 7 Gen 2 — en ventet oppgradering, men bedre

Arctis Nova 7 Gen 2 har et tydelig mål: å beholde alt folk elsket fra den originale Nova 7 og forbedre opplevelsen der det betyr noe.

Etter flere dager med bytte mellom PS5, PC, Switch, mobil og til og med Meta Quest, fant vi ut at dette fortsatt er et av de mest komfortable og fleksible trådløse headsettene du kan kjøpe – men nå med smartere appkontroll, merkbart lengre batteritid og mer velpolert generell brukervennlighet.

SteelSeries har ikke funnet opp formelen på nytt, men det trengte de heller ikke. I stedet ga de spillerne en mer praktisk versjon av et velprøvd hverdagslig gaming-headset …

👉 Les vår test av SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2