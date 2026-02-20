Test av Victrix Pro BFG Wireless — ekstrem modularitet, reelle kompromisser

Victrix Pro BFG Wireless er et av de produktene som høres bedre ut på papiret enn det gjør i praksis. Løftet er ambisiøst: én kontroller som kan tilpasses skytespill, slåssespill og alt i mellom gjennom fysisk modularitet. Det er det som skiller den fra de fleste premium Xbox-kontrollere på markedet.

Etter omfattende testing er det tydelig at dette ikke er en universelt «bedre» kontroller; det er en veldig spesifikk en. Med støtte fra Turtle Beach, forstås Pro BFG best som et eksperiment i fleksibilitet – et som lykkes på noen områder, og føles uferdig eller klønete på andre.

👉 Les hele testen her