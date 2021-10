Anmeldelse: Astro A20 Wireless Gen 2

Takket være sin utrolige fleksibilitet, fokus på mellemliggende sekvenser og brugervenlighed er Astro A20 stadig et glimrende valg for gamers. Der er dog nogle andre muligheder, der tilbyder bedre komfort, virtuel surround-lyd og længere batterilevetid for bare lidt flere penge.

Kort opsummeret

Astro A20 har længe været set som den gyldne standard for trådløse gamingheadset. I flere år har det været go-to-headsettet for dem, der ikke ønsker at bruge en stor sum penge, takket være deres utrolige stemmeklarhed, stærke forbindelse og en plug-and-play USB-dongle.

Den seneste version, Astro A20 Gen. 2, tilbyder kompatibilitet med både næste generations konsoller - PS5 og Xbox Series X - samt PC og Mac. Du skal købe en separat dongle til både Xbox og PlayStation, hvis du vil have headsettet til at fungere på alle platforme, men det er en god løsning, hvis du er træt af at skulle købe forskellige headsets til hver konsol.

Selvom det ikke gør meget for at ændre designet i forhold til sine forgængere, ud over at udskifte ladeporten med USB-C og øge den trådløse rækkevidde fra 30 fod i den første generation til 50 fod i den anden generation, reducerer den prisen fra cirka 1149.- til 899.- det betyder, at den nye Astro A20 Gen. 2 er billigere end sine to hovedkonkurrenter, SteelSeries Arctis 9X og HyperX Cloud II Wireless, men den mangler enhver forbindelse og har nogle design- og ydelsesmangler.

Hvis du kan se bort fra gummipolstringen på hovedbåndet, manglen på både Bluetooth og et 3,5 mm lydstik, og ikke har noget imod den begrænsede batterilevetid, er det nye Astro A20 Gen. 2 et rigtigt stereoheadset, der stadig kan konkurrere med nyere modeller og samtidig beholde meget af det, der gjorde headsettet så godt, da det første gang udkom for et par år siden.

Udgivelsesdato og pris

Astro A20 Gen. 2 er en ny version af et headset, der udkom i 2017 til Xbox One, PS4 og PC. Det nye Astro A20 Gen. 2 udkom i slutningen af 2020 til lanceringen af PS5 og Xbox Series X til en ny lavere pris på 899.-

(Image credit: Future)

Design

Astro A20 Gen. 2 fås i to varianter: en, der fungerer til PC/Mac og PlayStation-konsoller (PS4 og PS5), og en anden, der fungerer på PC/Mac og Xbox-konsoller, der inkluderer Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X og Xbox Series S.

Der er en lille forskel i, hvordan de to teknologier forbinder, men ellers kan du skelne mellem de to varianter ved deres farveskemaer. PlayStation-versionen er hvid og sort med blå detaljer, mens Xbox-versionen er hvid og sort med grønne detaljer.

Uanset hvilket farveskema du får, er konstruktionen den samme - og den er udelukkende lavet af plastik med stykker af gummi og ørepuder i blødt stof. Plastkonstruktionen er lidt bekymrende, fordi plastikhovederne er mere tilbøjelige til at gå i stykker end deres metalmodstykker, men som en afvejning er de samtidig lidt lettere og kan derfor være mere behagelige.

Dette er stort set tilfældet for Astro A20, men vi følte, at gummipuden langs pandebåndet kan trække i håret og ikke er så behagelig, som en skumpude ville have været.

Pandebåndet er fastgjort til ørepropperne med forlængelige plasthængsler, der skal passe til de fleste hovedstørrelser. Til mit lidt mindre hoved passede det godt - hvilket ikke altid er tilfældet med headsets - og jeg følte, at der var den helt rigtige klemkraft, der holdt dem på plads omkring hovedet. Det er måske ikke tilfældet for dig, så det er værd at føle lidt ekstra på deres pasform, før en potentiel returpolitik udløber.

Langs øretelefonerne finder du nogle knapper i højre side af headsettet, herunder Voice- og Game-knapper til lyden, der flytter balancen til den ene eller den anden, samt en almindelig lydstyrkekontrol midt imellem dem. Der er også en Equalizer-knap til at skifte mellem forskellige forudindstillinger samt en almindelig tænd/sluk knap.

Ligesom andre Astro-headset har mikrofonen en flip-to-mute-funktion, hvilket betyder, at den automatisk bliver slået fra, når du drejer den, så den er på linje med hovedbåndet. Det er så meget bedre end at skulle fumle efter en Mute-knap, mens man spiller, selvom det ville have været rart, hvis mikrofonen var helt aftagelig som på mange andre headset i samme prisklasse.

(Image credit: Future)

Ydeevne

Ikke overraskende er Astro A20 Gen. 2 lige så god som forgængeren. De sætter ekstra fokus på mellemliggende sekvenser, noget der hjælper dialoger og at skære igennem intense skydninger og eksplosioner. Nogle gange kan dette komme på bekostning af de lavere og højere frekvenser, men Astro A20 Gen. 2 føles perfekt indstillet til at være et opkaldshovedtelefon.

Vi prøvede en masse forskellige spil, mens vi brugte Astro A20 Gen. 2, men vi brugte mest tid i Cyberpunk 2077 og Fortnite på Xbox Series X og co-op-spillet It Takes Two på computeren. Vi havde også en række møder med headsettet på, og alle, vi talte med, sagde, at vi lød skarpt og klart.

Oplevelsen var stort set den samme for alle scenarier - klar dialog og anstændig basrespons. Night City i Cyberpunk 2077 føltes mere levende med headsettet på, og ildkampene blev mere intense. Det var lettere at finde skattekister i Fortnite, da vi kunne høre deres klare pinging i det fjerne. I It Takes Two havde vi ikke noget problem med at høre vores partner, og de havde ikke noget problem med at høre os.

(Image credit: Future)

Den eneste ulempe? Alle disse lyde var begrænset til lydens vandrette plan. Vi fik virkelig aldrig en følelse af lodrethed med headsettet, hvilket er noget, der tilbydes hos nogle af Astros konkurrenter.

Dette er heller ikke et headset, der er designet specielt med musik i tankerne. Lydscenen er relativt begrænset, når det kommer til lyd på grund af headsettets lukkede design, og der er en klar mangel på detaljer.

At lege med EQ-knappen på siden af headsettet kan nogle gange hjælpe med at give en vis vægt i høje og lave sekvenser, men der er ingen måde at vide, hvilken EQ-indstilling du bruger uden en opdateret version af Astro Command Center. (Den tilgængelige version i Microsoft Store genkender i øjeblikket ikke Astro A20 Gen. 2.)

Frustrerende nok er den eneste måde at tilslutte headsettet på via den medfølgende dongle. Der er ingen indbygget Bluetooth, som du kan bruge til at parre headsettet med din mobil til opkald, og der er ikke engang et 3,5 mm hovedtelefonstik, hvis batteriet løber tør.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Apropos batterilevetid, A20 Gen. 2 har ifølge Astro selv juice nok til 15 timers afspilning. Ifølge vores test er dette tal helt korrekt. Under vores test varede headsettet i cirka to arbejdsdage med at lytte til musik og spille, før det skulle oplades.

Selvom 15 timer helt sikkert er nok til at få dig igennem en weekend, er det kun halvdelen af tiden i forhold til, hvad nogle af dens største konkurrenter, såsom SteelSeries Arctis 9X og HyperX Cloud II Wireless, tilbyder. Begge disse har op til næsten 30 timers trådløs lytning, og batterilevetiden her er langt fra Sennheiser GSP 370, der hævder at vare op til 100 timers afspilning, inden du skal oplade den.

Den gode nyhed her er, at Astro A20 Gen. 2 har en automatisk slukfunktion, der aktiveres efter 10 minutter, hvilket reducerer mængden af batteri, der går til spilde i standby tilstand - selvom det kun ser ud til at fungere på pc'er, ikke på konsoller. Men når det først virker, er det en god funktion, hvis du ofte glemmer at slukke for dit headset, og det hjælper med at maksimere batterilevetiden.

Opladning tager lidt over en time og bruger den førnævnte USB-C-port.

Bør jeg købe dem?

(Image credit: Future)

Køb dem hvis …

Du vil have en nem installation på Xbox Series X og/eller PS5 uden besvær

Astro A20 Gen. 2 er meget brugervenlige. Tilslut bare donglen, så fungerer headsettet. Lydstyrkekontrollen på siden er enkel og intuitiv, og auto power-off funktionen er super.

Du vil have et headset til Xbox Series X, PC og PS5

Astro A20 Gen. 2 leveres med en dongle i pakken, men hvis du tilføjer en til, kan du tilslutte den til både din PS5 og Xbox Series X. Du kan også vælge at flytte donglen over til din computer, så Astro A20 også fungerer der.

Køb dem ikke hvis …

Du vil have simuleret surroundlyd med laserlignende præcision

Astro A20 Gen. 2 gør et fantastisk stykke arbejde med venstre-højre stereolyd. Men hvis du ønsker at få den samme præcision som et headset med surroundlyd, kan Astro A20 simpelthen ikke gøre det.

Du vil have et headset der også kan tilsluttes din mobil og tablet

Uden indbygget Bluetooth er det et mareridt at få Astro A20 Gen. 2 til at oprette forbindelse til din mobil. Det kan du måske gøre, hvis du på en eller anden måde fik fat i en USB-A til USB-C-adapter, men vi tvivler stærkt på, at det ville være en god oplevelse. Hvis du vil have et mobilkompatibelt headset, kan du i stedet tjekke SteelSeries Arctis 9X.