QuitGPT? – Gemini, Perplexity og Copilot stjeler markedsandeler
QuitGPT-tilbakeslag utløste dramatisk endring i AI-trafikk
- ChatGPT registrerte sin svakeste markedsandel for henvisninger siden bransjesporingen offisielt startet
- Google Gemini fortsatte å ekspandere gjennom integrasjon i Android, Chrome, Søk og Workspace
- Perplexity gjenvant trafikkandelen etter måneder med synkende henvisningsaktivitet på flere plattformer
Nye markedstall har antydet at OpenAIs ChatGPT gradvis mister henvisningsandeler etter hvert som konkurrentene vinner terreng i den stadig mer konkurransepregede AI-chatbot-bransjen.
De nyeste dataene fra Statcounter viser at ChatGPT sto for 76,85 % av AI-chatbot-henvisningene i april 2026 – noe som kan høres høyt ut, men som faktisk markerer plattformens laveste registrerte andel etter tre måneder på rad med tap for OpenAI, som lå på over 84 % for bare et år siden.
Google Gemini fortsetter å vokse, og nådde en rekordhøy andel på 9 % og holdt andreplassen i to måneder på rad, mens Perplexity og Copilot også slår tilbake etter måneder med nedgang, mens en nylig registrert topp for Claude igjen har begynt å avta.
Konkurrentene vokser mens OpenAI stuper
Aodhan Cullen, administrerende direktør i Statcounter, sa at markedet for henvisninger til AI-chatboter går inn i en helt ny konkurransefase.
Googles strategi med å integrere Gemini på tvers av Søk, Android, Workspace og Chrome lønner seg tydeligvis når det gjelder brukeradopsjon – og spørsmålet er nå om Gemini kan bryte gjennom 10 %-barrieren i de kommende månedene.
Perplexity steg til 7,73 % fra 7,07 % i mars 2026, og gjenvant noe av andelen de mistet det seneste året.
Copilot klatret til 3,76 % fra 3,19 %, selv om begge deler fortsatt er godt under sine respektive topper fra 2025.
Claudes henvisningsandel falt tilbake til 2,66 % i april, ned fra 2,91 % i mars i år, en periode der de mer enn doblet andelen sin på én måned, og ble i stor grad tilskrevet «QuitGPT»-bevegelsen.
Dette fulgte OpenAIs kontroversielle Pentagon-avtale, som fikk mange brukere til å søke alternativer.
Ukentlige data hadde allerede indikert at toppen var i ferd med å avta, der Claudes andel toppet seg på 3,6 % i uke 12 før den falt tilbake.
Cullen sa at Claude-dataene fungerer som en nyttig case-studie i nyhetsdrevne adopsjonsmønstre, ettersom den første toppen var dramatisk, men at det var ventet en viss tilbakegang med tanke på arten av slike bevegelser.
Med 2,66 % er Claude fortsatt betydelig over der den var ved starten av året, med en andel på bare 0,92 % i januar.
Hva betyr dette for nettstedseiere og markedsførere?
OpenAIs ChatGPT-dominans eroderer gradvis over tid, og trafikken sprer seg over et stadig mer konkurransepreget felt.
For nettstedseiere og digitale markedsførere er det ikke lenger tilstrekkelig å optimalisere for et enkelt AI-verktøy.
Generativ motoroptimalisering over flere plattformer burde bli en del av alle digitale markedsføringsplaner fremover.
Markedet for AI-chatboter fragmenteres, og ingen enkelt aktør kan hevde permanent dominans.
ChatGPT leder fortsatt med god margin, men andelen har falt med nesten 8 prosentpoeng i løpet av et enkelt år.
Google Gemini nærmer seg tosifret markedsandel, og de samlede utfordrerne har nå mer enn 23 % av henvisningsmarkedet.
Nettstedseiere som er avhengige av ChatGPT-drevet trafikk, må diversifisere sine generative motoroptimaliseringsstrategier slik at de også inkluderer Gemini, Perplexity, Copilot og Claude.
