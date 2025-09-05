Philips lanserer en 5K-skjerm som matcher Mac Studio-skjermen – 27-tommer, Thunderbolt 4, 600 nits og et veldig Apple-aktig design

Høyoppløselig Philips 27-tommers 5K-skjerm lanseres med Thunderbolt 4-støtte

Skjermen er rettet mot kreative brukere og tilbyr fargekalibrering og antirefleksglass

Ergonomisk stativ gir full justering av høyde, vipp og rotasjon

Philips har lansert en ny 27-tommers 5K-skjerm rettet direkte mot kreative fagfolk.

Den nye Brilliance 27E3U7903-skjermen har en UltraClear-oppløsning på 5120 x 2880 og en pikseltetthet på 218 piksler per tomme.

Den er sertifisert for DisplayHDR 600 og støtter et bredt fargespekter som dekker 99,5 prosent av AdobeRGB og 99 prosent av DCI-P3. Den tilbyr også full sRGB-støtte, noe som lover fargekonsistens på tvers av arbeidsflyter.

Smart KVM

Philips har inkludert Calman Ready-sertifisering, som gjør at skjermen kan maskinvarekalibreres gjennom automatisert arbeidsflyt og gjøre det enklere for brukere å oppnå pålitelig fargegjengivelse på tvers av redigering, design og produksjonsarbeid.

Tilkoblingen er basert rundt to Thunderbolt 4-porter, som støtter høyhastighets dataoverføring, lading av opptil 96 W og seriekobling av ekstra enheter.

Skjermen kan vise 1,07 milliarder farger, og den har også Smart KVM, slik at brukere kan bytte mellom et enkelt tastatur og en mus mellom to tilkoblede datamaskiner, inkludert både Mac- og Windows-systemer.

Frontpanelet har antirefleksjonsglass med en hardhetsgrad på 7H. I tillegg til dette har Philips lagt til LowBlue-modus og flimmerfri teknologi for å redusere belastningen på øynene.

Stativet, som kalles SmartErgoBase, støtter justeringer for høyde, vipping, sving og rotasjon.

Skjermen integrerer et 5 MP-kamera med Windows Hello-autentisering.

Det er en AI-basert automatisk bildeinnrammingsfunksjon innebygd for å holde brukeren sentrert under videosamtaler.

Philips har også inkludert MultiView, en funksjon som gjør det mulig å vise to kilder side om side på skjermen.

«Vårt oppdrag med Brilliance 27E3U7903 er enkelt – å gi skaperne ytelsen, presisjonen og arbeidsflyteffektiviteten til en topp 5K-skjerm til en attraktiv pris», sa Ilkan Reyhanoglu, produktsjef EU.

Brilliance 27E3U7903 vil snart bli lagt ut for salg over hele Europa med en veiledende utsalgspris på rundt 9 700 kroner.

Med sin 5K-oppløsning, doble Thunderbolt 4-porter og kalibreringsalternativer kan den være et godt alternativ for brukere som leter etter et billigere alternativ til Apples dyrere Studio Display.

(Image credit: Philips)