MSIs nyeste laptop Prestige 16 slår utholdenheten til MacBook Pro

MSI Prestige 16 leverer mer enn 30 timer med 1080p videoavspilling uten problemer.

Aluminiumskabinettet holder enheten lett på bare 1,59 kilogram.

PCIe Gen4 SSD-spor gir rask lagringstilgang for store mediefiler.

På CES 2026 introduserte MSI Prestige 16 som en del av deres nye Prestige-serie, som er rettet mot forretnings- og produktivitetsbrukere.

Denne laptopen bruker Intel Core Ultra Series 3-prosessorer og Intel Arc B390-grafikk og leverer vedvarende ytelse for profesjonelle arbeidsflyt, samtidig som den opprettholder en lett konstruksjon.

Batteriet på 81 Wh støtter mer enn 30 timer med 1080p-videoavspilling, et tall som overgår de fleste konkurrerende bærbare datamaskiner, inkludert Apples MacBook Pro.

Skjerm og input for profesjonell presisjon

Enheten har en 16-tommers OLED-skjerm med 2,8K-oppløsning, variable oppdateringsfrekvenser fra 48 til 120 Hz og full dekning av DCI-P3-fargespekteret. Den er DisplayHDR True Black 1000-sertifisert og tilbyr lav blålysutgang, noe som støtter nøyaktig fargegjengivelse og redusert øyebelastning ved langvarig bruk.

MSI Prestige 16 inkluderer et enkelt bakgrunnsbelyst tastatur med en Copilot-tast, som støtter tradisjonell skriving og rask tilgang til stemmestyrte kommandoer. Enheten inkluderer også Action Touchpad og MSI Nano Pen, som støtter presis input for profesjonelle arbeidsflyter som krever detaljert kontroll.

Brukere kan konfigurere minne opptil 64 GB LPDDR5x, og systemet gir lagring gjennom et enkelt PCIe Gen4 NVMe SSD-spor. Dette oppsettet gir raske lese- og skrivehastigheter som passer for profesjonelle applikasjoner og store mediefiler.

Tilkoblingsmulighetene inkluderer to Thunderbolt 4-porter med DisplayPort og strømforsyning, to USB-A 3.2-porter og en HDMI 2.1-port som støtter 8K ved 60 Hz eller 4K ved 120 Hz. Trådløs tilkobling er avhengig av Intel Killer Wi-Fi 7 og Bluetooth v6.

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når det gjelder lyden, kombinerer systemet to 2W stereohøyttalere med bass, romlige mikrofoner og DTS-lydbehandling.

Kuldestyringen bruker et dobbelt viftedampkammersystem for å opprettholde ytelsen under tunge arbeidsbelastninger samtidig som støynivået holdes under 30 dBA.

Sikkerhetsfunksjonene inkluderer TPM 2.0, fingeravtrykksskanning, et IR-webkamera og Smart Guard-tilstedeværelsesbasert automatisk låsing.

Laptopens aluminiumsramme har en slank profil med avrundede kanter og glatte konturer, noe som reduserer totalvekten samtidig som den opprettholder en førsteklasses følelse. Kabinettet veier 1,59 kg, noe som støtter mobilitet uten å gå på kompromiss med intern maskinvare eller skjermkvalitet.

«Den nydesignede Prestige-serien – med sitt helt nye designspråk, glattere konturer og forbedrede håndverk – understreker MSIs forpliktelse til innovasjon innen forretnings- og produktivitetssegmentet», sa Eric Kuo, konserndirektør og daglig leder for MSIs NB-forretningsenhet.

«Med unike funksjoner som Action Touchpad og MSI Nano Pen hjelper vi profesjonelle med å oppnå større produktivitet og kontroll uansett hvor de går.»