Mark Zuckerbergs Biohub satser på å bygge AI-modeller av menneskeceller

Global innsats søker massive biologiske datasett for å drive avanserte cellulære AI-modeller

Prediktive cellesimuleringer kan akselerere sykdomsforskning og fremtidige medisinske behandlinger

Spørsmål om dataeierskap gjenstår ettersom biologiske datasett utvides over hele verden

Meta-milliardæren Mark Zuckerberg støtter et omfattende initiativ på 500 millioner dollar for å bygge massive biologiske datasett som kan drive AI-modeller som er i stand til å simulere menneskeceller.

Satsingen kalles Virtual Biology Initiative og kommer fra Biohub, den ideelle organisasjonen ledet av Zuckerberg og Priscilla Chan, M.D., og fokuserer på å lage det forskere beskriver som prediktive modeller av liv på cellenivå.

Prosjektet vil dele finansieringen, med 100 millioner dollar til å støtte global datainnsamling og 400 millioner dollar til å utvikle verktøy for avbildning, måling og biologikonstruksjon i enestående skala.

Etterlyst: Enorme mengder biologiske data

Å bygge nøyaktige digitale modeller av celler har lenge vært diskutert som en vei til raskere legemiddelutvikling og bedre forståelse av sykdom.

Forskere sier at verktøyene for å starte dette arbeidet nå finnes, men den manglende ingrediensen er fortsatt enorme mengder biologiske data av høy kvalitet.

«For å bygge kunstig intelligens som nøyaktig kan representere hele kompleksiteten i biologi og akselerere vitenskapelig forskning, trenger vi størrelsesordener mer data enn det som finnes i dag. Vi trenger nye teknologier for å observere cellen, fra molekylært til vevsnivå, og i sammenheng med helse og sykdom», sa Alex Rives, Biohubs vitenskapssjef.

«Hos Biohub bruker vi ressursene våre på å løse dette problemet. Å generere disse dataene vil kreve en koordinert global innsats. Vi er begeistret over å samarbeide med ledende institusjoner og konsortier som også er forpliktet til dette, og å samarbeide med dem for å galvanisere en større innsats for å skape grunnlaget for prediktive modeller av cellen», la Rives til.

Flere store forskningsorganisasjoner har gått med på å delta, inkludert Allen Institute, Arc Institute, Broad Institute og Wellcome Sanger Institute.» Prosjektets omfang gjenspeiler hvor raskt kunstig intelligens beveger seg inn i biologien, spesielt ettersom forskere prøver å modellere hvordan celler oppfører seg under forskjellige forhold.

Støtte fra Nvidia vil gi datakraften som trengs for å behandle de enorme datasettene, som forskere sier er avgjørende for å trene AI-systemer som kan simulere cellulær atferd nøyaktig.

Zuckerberg sa i fjor at Biohubs langsiktige mål er å kurere all menneskelig sykdom ved å kombinere fremskritt innen AI med storskala biologisk forskning.

Nøyaktige digitale modeller av celler kan tillate forskere å teste ideer virtuelt før de kjører dyre laboratorieeksperimenter, noe som dramatisk øker oppdagelseshastigheten.

«Å oppnå en prediktiv forståelse av cellulær atferd vil kreve koordinering og data på en virkelig global skala. Human Cell Atlas samler et globalt fellesskap, data, evner og ekspertise som trengs for å gjøre dette mulig – og tiltak som dette, der ledende partnere, inkludert Biohub, kommer sammen, har potensial til å akselerere fremgangen på måter ingen enkelt organisasjon og konsortium kan oppnå alene», sa Muzz Haniffa, nestleder i Human Cell Atlas organiseringskomité.

Selv om det vitenskapelige løftet er betydelig, reiser omfanget av nødvendige data store spørsmål om styring, eierskap og tillit ettersom biologisk informasjon blir en stadig mer verdifull ressurs.