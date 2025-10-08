Denne mini-PC-en har 192 GB RAM, ja RAM, men det er ikke det mest overraskende med den …

Orange Pi AI Studio Pro tilbyr 192 GB minne og 352 TOPS AI-ytelse

Begrenset tilkobling kan hindre adopsjon til tross for to Huawei Ascend 310-prosessorer

Enheten støtter Linux, med Windows-kompatibilitet er lovet i kommende utgivelser

Orange Pi har avduket en AI-fokusert kompakt datamaskin som flytter grensene for hva en mini-PC kan være.

Orange Pi AI Studio Pro støtter opptil 192 GB LPDDR4X-minne, en enorm mengde RAM for et så lite system – men så imponerende som det er, er det den innebygde datakraften som virkelig skiller seg ut.

Den drives av et dobbelt Huawei Ascend 310-oppsett, og hevdes å kunne levere 352 billioner operasjoner per sekund i AI-arbeidsbelastninger – langt utover det de fleste forbrukerprosessorer som markedsføres for AI kan levere.

Men hva med portene?

For eksempel er AMDs Ryzen AI Max+ 395, som dukker opp i et økende antall mini-PC-er, vurdert til 50 TOPS, noe som betyr at Studio Pro virker langt mer kapabel – i hvert fall på papiret.

Det er verdt å påpeke at disse tallene kun gjelder for AI-oppgaver snarere enn generell databehandlingsytelse, så det er tydelig at Orange Pi ønsker å posisjonere maskinvaren sin for dedikert maskinlæring og inferensarbeid ved skrivebordet eller kanten.

Orange Pi sier at systemet er i stand til å håndtere lokale distribusjoner av store destillerte modeller som Deepseek-R1, sammen med applikasjoner innen kontorautomatisering, innholdsgenerering, IoT og smart transport.

Enheten kan fås med enten 96 GB eller 192 GB minne som kjører på opptil 4266 Mbps.

Kjølingen håndteres av to vifter, og kabinettet inkluderer strømkontroller, LED-indikatorer og til og med RGB-belysning.

Tilkoblingsmulighetene er imidlertid svært begrenset, ettersom den eneste tilgjengelige høyhastighetsporten er en enkelt USB4-tilkobling, noe som betyr at kjøpere sannsynligvis vil trenge en hub eller dokkingstasjon for å koble til skjermer, ekstern lagring og lignende.

Enheten kjører bare Ubuntu 22.04.5 med Linux 5.15 for øyeblikket, men Windows-støtte er på vei.

Orange Pi AI Studio Pro koster fra rundt 1 900 dollar for 96 GB-utgaven, mens 192 GB-modellen koster rundt 2 200 dollar.

Oppføringer viser at systemet for øyeblikket er til salgs i Kina, men det kan også kjøpes internasjonalt gjennom AliExpress.

Via Tom's Hardware