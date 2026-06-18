ChatGPTs markedsandel faller for første gang under 50 %

ChatGPTs markedsandel faller til 46,4 % mens Gemini klatrer til 27,7 %

Avtale med krigsdepartementet førte til en økning i antall avinstallasjoner av ChatGPT

Googles økosystem er en stor fordel for Gemini

Nye tall antyder at ChatGPTs andel av det globale markedet for AI-assistenter er truet etter at det falt under 50 % for første gang siden lanseringen i møte med sterk konkurranse fra andre rivaler.

Selv om ChatGPT har mistet markedsandeler proporsjonalt, er det fortsatt en klar leder med mer enn 1,1 milliarder månedlige aktive brukere, noe som gjør det til verdens største assistent med betydelig margin.

Gemini klatrer imidlertid oppover på listene og sto for 27,7 % av markedet i mai 2026, sammenlignet med 46,4 % for ChatGPT.

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ChatGPT er fortsatt lederen, men Gemini på andreplass er på jakt

Dataene kommer fra Sensor Tower, som observerte en betydelig nylig vekst i antallet Claude-brukere. Selv om Anthropics chatbot fortsatt bare står for 10,3 % av markedet. Grok, Perplexity, DeepSeek og Meta AI har alle mye mindre andeler.

«Claude har opplevd eksplosiv vekst, ledet av en sterk tilstedeværelse på nettet, og deres True Audience-andel i USA har mer enn tredoblet seg», uttaler selskapet.

Tiden brukt på GenAI-apper har også mer enn doblet seg på ett år, fra 17,2 milliarder timer i første halvdel av 2025 til 36 milliarder timer i første halvdel av 2026.

Dessuten advarte selskapet om at avinstallasjonene av ChatGPT hadde økt kraftig etter selskapets avtale med krigsdepartementet, noe som markerer dårlig forbrukertillit. Avinstallasjonene har siden falt nærmere gjennomsnittet.

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Samlet sett viser dataene at forbrukerne ikke har vært bundet til spesifikke chatboter lenge nok til å ha noen ekstrem lojalitet. I stedet er de mer forberedt på å migrere basert på modellegenskaper og -utgivelser, økosystem- og tredjepartsintegrasjoner, prissetting og til og med bedriftspolitikk.

Når det gjelder Googles voksende markedsandel, er båndene til det bredere Google-økosystemet en stor fordel, med integrasjoner som spenner over Android, Search, Workspace, Health med mer.