«.ai»-nettsteder tar av – og tjener inn en formue for denne lille karibiske nasjonen
Anguilla tjener store penger på sitt «.ai»-domene
- Registreringer av domener som «.ai» tredoblet på tre år, inntektene dobles.
- Toppdomenet (TLD) er unikt for den karibiske øya Anguilla.
- Anguilla planlegger å bruke inntektene på kritisk infrastruktur og bærekraftige prosjekter.
Mer enn en million «.ai»-domener er nå registrert per begynnelsen av januar 2026, i stor grad drevet av den ChatGPT-induserte globale AI-boomen, og det viser seg å være en ganske stor pengemaskin for Anguilla, viser en ny rapport.
Forskning fra Sherwood fant at det lille britiske oversjøiske territoriet har kontroll over «.ai»-domenet som landskode, som de nå har gjort til en viktig inntektskilde verdt anslagsvis 70 millioner dollar per år, eller tilsvarende rundt 20–22 % av regjeringens totale inntekter.
Sammenlignet med 2023 har antallet registreringer av «.ai»-domener nesten tredoblet seg fra 354 000, der inntektene er mer enn doblet fra anslagsvis 32 millioner dollar.
Anguilla drar nytte av AI-boomen, men på sin egen måte
For tiden kommer rundt 37 % av den karibiske øyas inntekter fra turisme, noe som markerer en betydelig avhengighet av internasjonal reisevirksomhet – en faktor som ble sterkt påvirket av COVID. Denne ekstra inntekten, verdt rundt en femtedel av statens inntekter, tjener imidlertid som et viktig tilskudd for å styrke finansene.
Et gjennomsnittlig «.ai»-domene koster 140 dollar per år, men det mest oppsiktsvekkende tallet er domenets fornyelsesrate på 90 %, noe som indikerer langsiktig stabilitet for Anguilla på denne fronten.
Og det er ikke bare AI-oppstartsbedrifter som betaler for Anguillas domener – Google, x.ai og Perplexity tjener også på den merkevarefremmende trenden.
Det internasjonale pengefondet bemerket at Anguilla ikke er den eneste lille øystaten i utvikling som har nytt godt av sitt unikt posisjonerte domeneeierskap. Tuvalu opplevde tidligere en økning på 1990-tallet for sitt «.tv»-domene.
IMF bemerket at Anguilla planlegger å investere sine domenerelaterte penger i langsiktige bærekraftige prosjekter, som fornybar energi. Viktig infrastruktur som flyplassen kan også dra nytte av dette lykketreffet.
