«.ai»-nettsteder tar av – og tjener inn en formue for denne lille karibiske nasjonen

Registreringer av domener som «.ai» tredoblet på tre år, inntektene dobles.

Toppdomenet (TLD) er unikt for den karibiske øya Anguilla.

Anguilla planlegger å bruke inntektene på kritisk infrastruktur og bærekraftige prosjekter.

Mer enn en million «.ai»-domener er nå registrert per begynnelsen av januar 2026, i stor grad drevet av den ChatGPT-induserte globale AI-boomen, og det viser seg å være en ganske stor pengemaskin for Anguilla, viser en ny rapport.

Forskning fra Sherwood fant at det lille britiske oversjøiske territoriet har kontroll over «.ai»-domenet som landskode, som de nå har gjort til en viktig inntektskilde verdt anslagsvis 70 millioner dollar per år, eller tilsvarende rundt 20–22 % av regjeringens totale inntekter.

Sammenlignet med 2023 har antallet registreringer av «.ai»-domener nesten tredoblet seg fra 354 000, der inntektene er mer enn doblet fra anslagsvis 32 millioner dollar.

Anguilla drar nytte av AI-boomen, men på sin egen måte

For tiden kommer rundt 37 % av den karibiske øyas inntekter fra turisme, noe som markerer en betydelig avhengighet av internasjonal reisevirksomhet – en faktor som ble sterkt påvirket av COVID. Denne ekstra inntekten, verdt rundt en femtedel av statens inntekter, tjener imidlertid som et viktig tilskudd for å styrke finansene.

Et gjennomsnittlig «.ai»-domene koster 140 dollar per år, men det mest oppsiktsvekkende tallet er domenets fornyelsesrate på 90 %, noe som indikerer langsiktig stabilitet for Anguilla på denne fronten.

Og det er ikke bare AI-oppstartsbedrifter som betaler for Anguillas domener – Google, x.ai og Perplexity tjener også på den merkevarefremmende trenden.

Det internasjonale pengefondet bemerket at Anguilla ikke er den eneste lille øystaten i utvikling som har nytt godt av sitt unikt posisjonerte domeneeierskap. Tuvalu opplevde tidligere en økning på 1990-tallet for sitt «.tv»-domene.

IMF bemerket at Anguilla planlegger å investere sine domenerelaterte penger i langsiktige bærekraftige prosjekter, som fornybar energi. Viktig infrastruktur som flyplassen kan også dra nytte av dette lykketreffet.