Nye tegn tyder på at Trump-telefonen faktisk er på vei

Trump Mobile T1 passerer FCC

Det er et tegn på at vi endelig kan få se en lansering

Telefonen ble kunngjort i juli 2025

Tenk tilbake på juni 2025, og du husker kanskje kunngjøringen av Trump Mobile T1 Phone, som angivelig ble «laget i USA» og støttet av Det hvite hus. Siden den gang har vi hørt svært lite om telefonen, men det virker som den fortsatt er på vei.

Kreditt til Dominic Preston i The Verge, som tålmodig har fulgt utviklingen (eller mangelen på sådan) rundt Trump-telefonen. I en ny artikkel melder han at han har oppdaget en søknad om telefonen hos den amerikanske Federal Communications Commission (FCC).

Søknaden avslører ikke mye om telefonen, men den viser at den er på vei – FCC-godkjenning er noe alle enheter må få hvis de skal selges i USA. Det er ikke akkurat en garanti for at vi får se Trump T1 med det første, men det er i det minste noe.

Som Preston rapporterer, oppgir søknaden telefonens produsent som Smart Gadgets Global, et selskap med et svært sparsomt nettsted. Vilkårs- og betingelsessiden på nettstedet viser ganske enkelt instruksjoner for hvordan man skriver vilkår og betingelser – noe som passer ganske godt med det kaotiske Trump-telefonprosjektet så langt.

«American-proud»

Du kan fortsatt legge inn et depositum for T1. (Image credit: The Trump Organization)

Siden vi har hørt så lite om Trump-telefonen siden den ble avduket, har det vært mye tvil om den noen gang faktisk vil komme for salg, til tross for at kundene kan legge inn et depositum på 100 dollar (det er uklart hvor mange som har gjort det). Telefonen skulle opprinnelig lanseres i august 2025, men det har åpenbart ikke skjedd.

Hvis du går til Trump Mobiles nettsted, vil du se at du fortsatt kan legge inn et depositum på 100 dollar for din egen Trump-telefon, selv om vi ikke vil anbefale den på dette tidspunktet. Merk også at den nå beskrives som «American-proud» i stedet for «made in the USA».

Håpet om at produktet faktisk eksisterer ble vekket forrige måned da to Trump Mobile-ledere viste frem telefonen under en videosamtale med Preston – men de har tydeligvis ignorert e-postene hans siden den gang.

Vi har tidligere hørt analytikere tvile på at Trump T1 noen gang vil se dagens lys, men når vi nærmer oss åtte måneder siden den opprinnelige lanseringsdatoen, er det fortsatt noen tegn på at den endelig kan havne i brukernes hender.