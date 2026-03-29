Nya tecken tyder på att Trump-telefonen faktiskt är på väg

Trump Mobile T1 har passerat FCC

Det är ett tecken på att vi till slut kan få se en lansering

Telefonen tillkännagavs redan i juli 2025

Tänk tillbaka till juni 2025 så kanske du minns tillkännagivandet av Trump Mobile T1 Phone, som enligt uppgift skulle vara "made in the USA" och stödd av Vita huset. Sedan dess har vi hört väldigt lite om telefonen, men det verkar som att den fortfarande är på väg.

Cred till Dominic Preston på The Verge som tålmodigt har följt utvecklingen (eller bristen på utveckling) kring Trump-telefonen. I en ny artikel rapporterar han att han har upptäckt en registrering för telefonen hos den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC).

Registreringen avslöjar inte särskilt mycket om telefonen, men visar att den är på väg – FCC-godkännande är något alla prylar måste få om de ska säljas i USA. Det är inte riktigt en garanti för att vi snart får se Trump T1, men det är åtminstone något.

Som Preston rapporterar listar registreringen telefonens tillverkare som Smart Gadgets Global, ett företag med en mycket sparsam hemsida. Sidan med villkor och bestämmelser på sajten listar helt enkelt instruktioner för hur man skriver villkor och bestämmelser – vilket passar ganska bra ihop med den kaotiska karaktären hos Trump-telefonprojektet hittills.

"American-proud"

Du kan fortfarande lägga en desposition för T1. (Image credit: The Trump Organization)

Eftersom vi har hört så lite om Trump-telefonen sedan den presenterades har det funnits stora tvivel kring om den någonsin faktiskt kommer att säljas, trots att kunder har kunnat lägga depositioner på 100 dollar (det är oklart hur många som har gjort det). Telefonen var ursprungligen planerad att lanseras i augusti 2025, men det har uppenbarligen inte skett.

Går du till Trump Mobiles hemsida ser du att du fortfarande kan lägga 100 dollar i deposition för din egen Trump-telefon, även om vi i nuläget inte skulle rekommendera det. Notera också att den nu beskrivs som "American-proud" i stället för "made in the USA".

Förhoppningarna om att produkten faktiskt existerar ökade förra månaden när två chefer från Trump Mobile visade upp telefonen under ett videosamtal med Preston – men sedan dess har de tydligen ignorerat hans mejl.

Vi har tidigare hört analytiker som tvivlar på att Trump T1 någonsin kommer att se dagens ljus, men när vi nu närmar oss åtta månader sedan det ursprungliga lanseringsdatumet finns det fortfarande vissa tecken på att den till slut kan hamna i användarnas händer.