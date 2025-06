iPhone 17 må kanskje dele plass med en uventet nykommer når den uunngåelig lanseres i september: Mobiltelefonen Trump Mobile T1. Og i stedet for roségull leveres T1 naturligvis i en ren gullfarget finish.

Ja, Trump Mobile T1-telefonen er offisiell. Enheten ble lansert i går, sammen med operatørtjenesten Trump Mobile, og vi har en million spørsmål.

For eksempel? Vel, hvorfor trenger man en ny operatør i USA som tilbyr ubegrenset tjeneste til 47,45 dollar i måneden? Det finnes allerede rimeligere abonnementer fra Verizon, Mint Mobile og andre.

Men igjen, kanskje du vil ha denne Android-telefonen, som er en kuriositet av en enhet, som blander det gammelmodige og ny teknologi inn i en pakke på 499 dollar som tilsynelatende ikke har noe nytt å komme med i forhold til eksisterende flaggskip.

Her er alle særegenhetene (markedsført som fordeler) med denne svært Trump-aktige telefonen.

Den har en port fra fortiden

Selv om de fleste moderne smarttelefoner, Android og iPhone, har forlatt 3,5 mm hodetelefonkontakten, bringer 6,7-tommers T1 den tilbake til en 5G-telefon. Det er ikke kjent om telefonen også vil bli levert med et sett med kablede ørepropper.

Den kan oppgraderes

256 GB lagringsplass er ikke så verst, men vi er sjokkert over å se at T1 også leveres med et minnekortspor for oppgradering. Det er uvanlig og litt gammeldags. Det kan bety at baksiden løsner, og da kan det store batteriet sprette ut. Det kan også bare være et minnekortspor på enheten.

Hvis det er tilfelle, fortell oss mer om IP-klassifiseringen. Tåler denne telefonen et dykk i et gyllent toalett?

Den har en mystisk prosessor

Selv om vi har noen opplysninger om T1, som 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass, finnes det ingen informasjon om mobilprosessoren. Foreløpig lages det få nye mobilprosessorer i USA, men det er en mulighet for at T1 vil hente hjernen sin fra TSMCs fabrikk i Arizona. Selskapet har, ifølge rapporter, allerede bygget noen A16-brikker for Apple.

Likevel virker det i beste fall risikabelt å bruke 100 dollar på en forhåndsbestilling av en telefon der ytelsen er et mysterium.

Den vil bare ha Android 15

Det er ingenting galt med Android 15. Vi kjører det for øyeblikket på en utmerket Samsung Galaxy S25 Ultra. Men innen september venter vi at mange topptelefoner kjører Android 16 i stedet.

Google Pixel-enheter har faktisk tilgang til Android 16 nå, og vi venter at Samsung-enheter får tilgang i løpet av den neste måneden eller to. Andre telefoner, inkludert de fra OnePlus og Oppo, kan få Android 16-betaen nå.

Hvis Trump Mobile vil være med i dette spillet, kan de ikke bare komme med fjorårets plattform. Folk liker at smarttelefonene deres lever i den nyeste utviklingen.

Den har ikke (mye) AI

I en tid med alt innen kunstig intelligens er det å lansere en ny smarttelefon – eller egentlig hvilken som helst forbrukerelektronikk – som ikke har kunstig intelligens i sentrum, er tonedøv teknologimarkedsføring.

Spesifikasjonslisten for T1 viser faktisk AI Face Unlock – vi aner ikke hva det er – og det er det.

Men uten å kjenne kjerneprosessoren, er det vanskelig å vite hva den nevrale prosesseringsenheten (NPU) kan være, hvis den i det hele tatt eksisterer. Kan du forestille deg en ny smarttelefon som kommer inn i dette markedet uten generative egenskaper?

Seriøst, å være «gull» er ikke en funksjon.

Den har et makrokamera med lav oppløsning

T1 ser ut til å tilby et solid hovedkamera (50 MP) og et pent fordelt selfiekamera (16 MP). Men vi er forvirret av 2 MP-makroen. Det er noe OnePlus prøvde for lenge siden, og det gir nærbilder, men med utrolig lav oppløsning og grumsete makrofotografering. Det er nesten ikke verdt å ha.

Og det som ikke er forklart er inkluderingen av et 2 MP-dybdekamera. Er det for utvidet virkelighet (AR)? Sannsynligvis ikke, fordi oppløsningen er for lav til å produsere et anstendig 3D-map. Kanskje det er fokusassistert teknologi. I så fall er det bedre å si det.

Den har et stort batteri

En smarttelefon til 499 dollar med et batteri på 5000 mAh er noe av et unntak, og burde være gode nyheter, forutsatt at det er av høy kvalitet og ikke utsatt for rask utlading eller problemer som kan forårsake svelling.

Poenget er at en telefon til 499 dollar kan ha billigere komponenter, men et stort batteri er et punkt man ikke kan gjøre innsparinger på.

Vi er også nysgjerrige på at den inkluderer 20 W «PD» (strømforsyning) hurtiglading. Dette er et pluss hvis telefonen også leveres med en 20 W ladeadapter.

Den har en usikker utforming

Du kan ikke se på T1-telefonen uten å legge merke til kameraoppsettet og den merkelige avstanden mellom linsene. For det første, hvorfor er det tre like store linser når to av dem bare er 2 MP? For det andre, hvorfor er de plassert så langt fra hverandre?

Det ser ikke pent ut, og det får oss til å lure på om T1-bildet bare er en midlertidig løsning mens de ferdigstiller designet.

Når vi snakker om design, lister Trump Mobile opp T1 som en 6,8-tommers telefon med en 6,78-tommers AMOLED-skjerm, men telefonen ser veldig høy og tynn ut, som om den kan ha et merkelig sideforhold på 21:10. Det er ingen dimensjoner oppført (vi vedder på at de bare ikke vet det ennå), noe som betyr at du bør ta designet med en stor klype gullsalt.

Den blir født i USA ... kanskje

Trump Mobile hevder at T1 er «LAGET I USA», men vi tipper at dette er mer en ambisjon enn en realitet. La oss anta at telefonen blir satt sammen i USA.

Det er en dristig antagelse, men vi er villige til å vurdere den likevel. De fleste komponentene vil fortsatt komme utenfor USA. Selv om CPU-en til slutt blir produsert i Arizona, vil mobilradiobrikker, GPS, AMOLED-skjermteknologi, kameraer og mer komme utenfra landet.

Vi er interessert i å se hvor mye åpenhet vi får på den fronten hvis og når denne telefonen kommer i september.

Det er en Trump-familiegreie

Det er en Trump Mobile T1 8002-telefon, men ingen nevner president Donald Trump.

I stedet ble prosjektet kunngjort i en YouTube-video av sønnene hans, Don Jr. og Eric, som begge driver mange av Trump-prosjektene, inkludert en kryptovirksomhet.

Så det er en Trump-telefon, men ikke offisielt en President Trump-enhet, men likevel med hele essensen av den nåværende amerikanske presidenten.