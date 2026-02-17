Ultrahuman er i ferd med å lansere Ring Pro, ifølge en ny lekkasje fra FCC – og den kan true Oura

Ultrahuman kan være i ferd med å lansere en ny Ring Pro-bærbar enhet

Det antydes av nye dokumenter innlevert til FCC

Det tyder på at Ultrahuman har funnet en løsning på sine tidligere patentproblemer.

Sent i fjor ble Ultrahumans beste smartringer forbudt i USA som en del av konsekvensene av en patenttvist med Oura. Den gang sa Ultrahuman at «et nytt ringdesign allerede er under utvikling» – og en nylig publisert regulatorisk innlevering antyder at dette produktet snart er her.

Som meldt av Gadgets & Wearables, har Ultrahuman Ring Pro nettopp blitt avslørt i papirer levert til FCC i USA. Innleveringen viser flere spesifikasjoner for den nye enheten og antyder at Ultrahuman har gjort endringer for å unngå å krenke patentene som førte til at de tidligere produktene ble forbudt i utgangspunktet.

I følge den regulatoriske innleveringen vil Ultrahuman Ring Pro ha flere farger og utførelser, inkludert Pro Raw Titanium, Pro Matte Gray, Pro Silver, Pro Gold og Pro Aster Black. Det finnes alternativer fra ringstørrelser fem til 14, og den indre diameteren strekker seg opptil 24,91 mm.

Ultrahuman Ring Pro bruker Bluetooth Low Energy og inneholder en 2450 MHz chipantenne. Det ser ikke ut til å være noen omtale av NFC-funksjonalitet, selv om det ikke nødvendigvis utelukker denne funksjonen, da den kan ha blitt deaktivert for testing.

Det faktum at Ultrahuman tilsynelatende er tilbake med en ny enhet, tyder på at de har funnet en løsning på patenttvisten som førte til tidligere problemer. Dette antydes av det faktum at Ultrahuman også har sendt inn søknader om en ny lader til Ring Pro, der det nye designet antyder at selskapet har utarbeidet et nytt internt design som ikke krenker Ouras patenter.

En snarlig tilbakekomst

(Image credit: Becca Caddy)

Så snart ringene deres ble forbudt å importere til USA, forsikret Ultrahuman brukerne sine om at de ville komme tilbake med et nytt produkt. Det ser ut til å være Ring Pro, som ifølge søknaden ble testet i november 2025 og produsert en måned senere. Med tanke på at forbudet trådte i kraft i oktober, er det en rask snuoperasjon for dette nye produktet.

På tidspunktet for forbudet tok Ultrahuman også opp muligheten for å lage en «Made in USA»-versjon av Ring Air som kunne produseres i Texas. Det er ingen indikasjoner på at dette er i gang ennå, så vi må vente på flere nyheter på den fronten.

Nå som Ultrahuman Ring Pro har sendt inn papirene sine til FCC, har de overvunnet den siste regulatoriske hindringen for å komme inn på det amerikanske markedet. Selv om vi ennå ikke har en konkret utgivelsesdato, trenger vi sannsynligvis ikke å vente for lenge på å se Ultrahuman annonsere Ring Pro. Gadgets & Wearables påpeker at søknadens konfidensialitetsklausul utløper i mai, noe som tyder på at Ring Pro bør lanseres før den tid.

Når det skjer, bør det gjøre det mulig for Ultrahuman å legge patentproblemene bak seg. Det bør gi mer sikkerhet til fans av merket som har ventet på nyheter om selskapets fremtidige tilbud i flere måneder nå.