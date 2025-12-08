iPhone 18 kan endelig få en kamerafunksjon som Samsung introduserte i flaggskiptelefonene sine i 2021.

iPhone 18 kan komme med et kamera under skjermen

Det er en funksjon som har gått rykter om i flere år nå

Tilsynelatende testes endringen for tiden av Apple

Alle iPhone-lanseringene er ferdige for i år, noe som betyr at vi kan rette oppmerksomheten mot 2026 og iPhone 18 – og det seneste ryktet som har dukket opp antyder at dette kan være telefonen når Apple endelig bestemmer seg for å legge til et selfie-kamera under skjermen.

Ifølge den kjente tipseren Smart Pikachu (via Wccftech) tester Apple i det minste kamerateknologi under skjermen for iPhone 18-telefonene, noe som vil bety at utstansingen i skjermen kan krympe i størrelse eller forsvinne helt.

Hvis du synes dette høres kjent ut, kan det være fordi dette er noe som har gått rykter om å komme til iPhone i årevis. Kanskje 2026 endelig er året det virkelig skjer – selv om ingenting er sikkert ennå selvfølgelig.

Andre kilder har også spådd at et Face ID-kamera under skjermen er på bordet for iPhone 18-telefonene, noe som gir mer troverdighet til denne siste lekkasjen. Vi har også hørt rykter om at Apple sakte jobber mot en iPhone med fullskjerm.

Apple blir ikke de første

Samsung Galaxy Z Fold 3, som ble lansert i 2021 (Image credit: Future)

Andre mobilprodusenter har eksperimentert med kameraer under skjermen i årevis. Du husker kanskje Samsung Galaxy Z Fold 3, som ble lansert i 2021, kom med et kamera under skjermen på hovedskjermen på 7,6 tommer.

Det er imidlertid verdt å merke seg at kameraet ikke var spesielt bra, og Samsung har siden droppet teknologien, i hvert fall foreløpig. Alle Galaxy-telefonene som ble lansert i 2025 har konvensjonelle selfie-kameraer, inkludert Samsung Galaxy Z Fold 7.

Selv om Apple ikke alltid har vært først med innovasjoner i bransjen, har de en tendens til å implementere ny teknologi på en måte som er bedre enn de fleste eller alle konkurrentene. Touch ID og Face ID er to eksempler på det, og den brettbare iPhonen kan godt bli et annet.

Velplasserte kilder har antydet at Apple kan endre lanseringsplanen for iPhone neste år, med Pro-modellene som kommer i september og standard iPhone 18 som dukker opp i mars 2026. Når disse telefonene dukker opp, følg med på kameraene!