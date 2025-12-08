iPhone 18 kan äntligen få en kamerafunktion som Samsung introducerade redan 2021

Kan iPhone 17 vara den sista med en flärp?

iPhone 18 kan lanseras med en kamera under skärmen

Det har gått rykten om funktionen i flera år

Förändringen ska enligt uppgift redan vara under test hos Apple

Alla årets iPhone-lanseringar är avklarade, vilket betyder att vi nu kan rikta blicken mot 2026 och iPhone 18. Det senaste ryktet antyder att detta kan bli modellen där Apple äntligen introducerar en under-display-kamera för selfiekameran.

Enligt den välkända läckan Smart Pikachu (via Wccftech) testar Apple just nu tekniken för en under-display-kamera till iPhone 18-serien. Det skulle i så fall innebära att skärmflärpen kan krympa eller försvinna helt.

Om det låter bekant är det förmodligen för att detta har ryktats i flera år redan. Kanske är 2026 äntligen året då det faktiskt blir verklighet – även om inget förstås är bekräftat än.

Andra källor har också förutspått att iPhone 18-modellerna kan få Face ID-kameror under skärmen, vilket ger ytterligare trovärdighet åt den här senaste läckan. Vi har dessutom hört rykten om att Apple långsamt arbetar mot en heltäckande fullskärms-iPhone, helt utan synliga utskärningar.

Apple blir inte först

Samsung Galaxy Z Fold 3, som lanserades 2021. (Image credit: Future)

Andra mobiltillverkare har experimenterat med under-display-kameror i flera år. Samsung Galaxy Z Fold 3, som lanserades 2021, hade till exempel en under-display-kamera på den stora 7,6-tumsskärmen.

Det är dock värt att notera att kameran inte var särskilt bra och Samsung har sedan dess övergett tekniken – åtminstone tills vidare. Alla Galaxy-modeller som lanserades 2025 använder vanliga selfiekameror, inklusive Samsung Galaxy Z Fold 7.

Apple brukar visserligen inte vara först med en ny teknik, men de tenderar att implementera den bättre än alla konkurrenter när de väl gör det. Touch ID och Face ID är två tydliga exempel, och detsamma kan mycket väl gälla en framtida vikbar iPhone.

Källor har dessutom antytt att Apple kan komma att ändra sitt lanseringsschema för iPhones nästa år, där Pro-modellerna släpps i september och de vanliga iPhone 18-modellerna i mars 2026. När telefonerna väl dyker upp är det kamerorna du bör hålla ögonen på.