iPhone Fold skal angivelig lanseres sammen med iPhone 18 med en prislapp i MacBook Pro-klassen

Ny rapport spår at iPhone Fold vil koste 1999 dollar

Det er lavere enn tidligere estimater, men vil fortsatt gjøre den til den dyreste iPhone-modellen noensinne

En skjerm uten brett vil være et viktig salgsargument, sier rapporten

Apple vil lansere sin brettbare iPhone i september 2026 sammen med iPhone 18, og den vil bli den dyreste iPhonen så langt med en pris på 1999 dollar i USA, ifølge en ny rapport.

Apples kommende brettbare telefon er en av de største åpne hemmelighetene i telefonbransjen akkurat nå, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt lanseringsdato og pris.

Nå har en rapport fra JP Morgan avslørt hva som sies å være selskapets prismål for enheten, som har blitt kalt iPhone Fold. I et notat til kunder sett av CNBC, skrev JP Morgan-analytiker Samik Chatterjee at Apple sikter mot en amerikansk pris på 1999 dollar for enheten.

Det er betydelig høyere enn den nåværende prisen på iPhone 16 Pro Max – Apples dyreste iPhone akkurat nå og en av de beste – som koster minst 1 119 dollar (14 990 kroner på det svenske markedet). Det er også mye mer enn du ville betalt for en MacBook Pro, som starter på 1599 dollar.

Chatterjees prognose faller innenfor prisintervallet som nylig har ryktet om iPhone Fold. Vi har sett 1800 dollar antydet på det laveste, mens det høyeste anslaget for øyeblikket ligger rundt 2500 dollar. Til sammenligning starter Samsung Galaxy Z Fold 7 også på 1999 dollar, noe som plasserer den i et tilsvarende dyrt territorium. Sistnevnte hadde en norsk lanseringspris på 24 990 kroner.

I sin rapport spår Chatterjee også at oppgraderinger for årets iPhone 17-serie vil være «ganske begrensede». Det er stort sett i tråd med det vi har hørt andre steder, selv om nylige rykter har spådd en betydelig kameraoppgradering for iPhone 17 Pro og Pro Max.

Pris i premiumklassen

(Image credit: Future)

Når det gjelder hva kundene får for pengene, sier Chatterjee at iPhone Fold vil få en viktig fordel over konkurrentene: en skjerm uten brett. Dette ryktet har gått tidligere, og Samsung skal også jobbe med dette til sin egen brettbare modell i 2026.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Chatterjee tror iPhone Fold vil ha en 7,8-tommers indre skjerm og en 5,5-tommers ytre skjerm. Samsung Galaxy Z Fold 7 har en 8-tommers indre skjerm og en 6,5-tommers ytre skjerm.

Når det gjelder antall solgte enheter i millioner, forventer Chatterjee at iPhone Fold vil nå «lave tosifrede tall» på dette området innen 2027, og at tallet vil stige til midten av 40-tallet innen 2029. Hvis det stemmer, er det en betydelig andel av salget – kanskje noe som indikerer at iPhone Folds premiumpris ikke vil være en så stor hindring for kjøp likevel.