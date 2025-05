iPhone Fold testes nå med en egenskap vi har ventet på i årevis

Apples brettbare iPhone kan ha et kamera under skjermen

Face ID ser imidlertid ut til å være fraværende

Skjermene kan også være mindre enn tidligere rykter har antydet

Verden har lært seg å leve med iPhones utstansing i skjermen, og da Apple byttet til Dynamic Island var det en forbedring, men ærlig talt ville nok folk flest foretrukket et mindre avbrudd i skjermen – eller ingen i det hele tatt. Med iPhone Fold – Apples brettbare iPhone – kan det faktisk bli en realitet. Ifølge ny informasjon kan en av skjermene fullstendig mangle enhver type utstansing for kameraet.

Det er lekkeren yeux1122 som skriver dette på sørkoreanske Naver (via GSMArena). Ifølge ham har Apples nåværende prototype av den brettbare iPhonen et hullkamera på dekselskjermen og et kamera lagt under den brettbare indre skjermen.

Det faktum at kameraet er under skjermen betyr at det ikke skal forårsake noen synlig brudd i bildeområdet. Det er en teknologi vi allerede har sett i noen telefoner, som Samsung Galaxy Z Fold 6 – men aldri før i en iPhone.

Dette er ikke første gang vi har hørt at en brettbar iPhone kan få et kamera under skjermen, men det faktum at dette ryktet dukker opp igjen øker sannsynligheten for at det faktisk vil skje. Dette kan også bane vei for fremtidige iPhone-modeller uten store skjermutstansinger.

Face ID ser ut til å forsvinne

Face ID ser imidlertid ikke ut til å være inkludert under skjermen. Ifølge kilden vil ikke Face ID bli inkludert i det hele tatt. I stedet skal den brettbare iPhonen få en Touch ID-sensor plassert på siden – noe vi også har hørt snakk om før.

I tillegg skriver yeux1122 at skjermstørrelsen på den nye prototypen er litt mindre enn på tidligere versjoner. Ingen eksakt størrelse er spesifisert i denne lekkasjen, men ifølge et tidligere rykte er det en 7,74-tommers brettbar skjerm og en 5,49-tommers dekselskjerm.

Til tross for den reduserte størrelsen skal ikke oppløsningen ha endret seg. yeux1122 legger også til at det nåværende sideforholdet på den brettbare skjermen er på 14,6:1, mens dekselskjermen har et forhold på 14,1:1.

Selv om denne informasjonen er korrekt, kan selvfølgelig alt endre seg i fremtidige prototyper. Apple ventes ikke å lansere sin brettbare iPhone før tidligst sent i 2026, så det er høyst sannsynlig at designet ikke er helt spikret ennå.

