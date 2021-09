«The Matrix Resurrections»-traileren viser frem oppfølgeren vi har lengtet etter

Den første traileren for «The Matrix Resurrections» er nå på nett, og alt tyder på at dette er oppfølgeren vi har ventet på – siden originalen.



Traileren ble lansert på Warner Bros' sosiale medie-kontoer torsdag den 9. september. I den 2 minutter og 52 sekunder lange snutten får vi se våre første glimt av det mystiske plottet, der bildene tyder på at Neo nå undertrykker minnene av hendelsene fra de første tre filmene ved hjelp av filmseriens ikoniske blå piller.



Det tar dog ikke mange sekundene før han trekkes tilbake ut av (eller inn i?) The Matrix. Det første offisielle innblikket viser drøssevis av actionscener og introduserer en hel rekke nye karakterer (samt en del gamle venner av Neo), og gir oss også en overraskelse eller to.



Det hele er over på under tre minutter, og her er klipperytmen heseblesende, så det er verdt å prøve å gjøre unna blunkingen før du trykker play. Enda godt at du kan se traileren så mange ganger du vil her:

Traileren ser ut til å inneholde mye, men ikke alt, av det som ble vist frem tidligere denne uken via filmens offisielle hjemmeside.



Siden, som plutselig ble oppdatert den 7. september, etter årevis uten så mye som et pip, presenterte besøkende for et valg: Tar du den røde eller den blå pillen? På det nye nettstedet fikk man muligheten til å låse opp småsnutter fra «The Matrix Resurrections». Tilhengere av filmserien har i de siste dagene saumfart hvert bidige bilde i materialet som ble tilgjengeliggjort, og nå som traileren ute vil ulike diskusjonsfora på nett eksplodere med spekulasjoner.



«The Matrix Resurrections» kommer på kino den 22. desember.

Kommer «The Matrix Resurrections» til å gi filmserien nytt giv?

(Image credit: Warner Bros.)

Basert på traileren (og alle de digitale gledesropene), så virker det som om den nye filmen virkelig kan få fart på filmserien igjen. «The Matrix» er en av de beste sci-fi-filmene gjennom tidene, men så var det disse oppfølgerne, da. Både «The Matrix Reloaded» og «The Matrix Revolutions» fikk hard medfart hos både kritikere og publikum, men nå har Lana Wachowski fått muligheten til å rette på inntrykket.



Warner gikk hardt ut med de to oppfølgerne til originalen, som begge kom ut i 2003, med bare 6 måneder hviletid.



Begge gjorde det ganske så godt på kino, men det var få blant kritikerne og Matrix-tilhengerne som var spesielt imponerte over den videre historien og fokuset på CGI (som strengt tatt var dårligere enn i originalen). Enkelte av actionsekvensene, karakterutviklingen (eller snarere mangelen på utvikling) og den slappe avslutningen i «The Matrix Revolutions» ble særlig trukket frem som skuffende.

Nå som folk har fått knappe 20 år på å roe seg har de to oppfølgerne sementert seg som noe mindre katastrofale, men den opprinnelige kritikken står seg likevel.



Det er nettopp derfor «The Matrix Resurrections», og særlig den nye traileren, har fått slik en varm velkomst. Matrix-tilhengerne har siklet etter en ny film i rekken, og særlig en som potensielt kunne fikse på de verste bommertene fra «The Matrix Reloaded» og «The Matrix Revolutions» – om det enn bare er snakk om en liten utbedring.



Vi håper i det lengste at «The Matrix Resurrections» ikke bare klarer å rekruttere nye fans til Matrix-universet, men at Warner og Wachowski klarer å levere en oppfølger som ligger tett opptil originalen – gjerne med en mer moderne vri.

Det at flere hovedkarakterer er tilbake fra trilogien (og at mange av de opprinnelige skuespillerne også er med på laget) hjelper stort. Det ser ut til at vi kommer til å bli servert en historie som nikker anerkjennende i retning fortiden, men som også hjelper filmuniverset i riktig retning, og det burde også hjelpe en hel del om skaperne ønsker å vinne seernes gunst.



Får vi i tillegg flere overdådige actionsekvenser og mer Matrix-historie av den gode sorten, så kan «The Matrix Resurrections» bli en av de største filmene, julen 2021. Det er på tide at vi får en verdig oppfølger til originalen – og basert på traileren, så kan det faktisk se ut som om vi får ønsket vårt oppfylt.